«ЕГЭ, к сожалению, не определяет успешность выпускников университета»

Казанские ученые хотят пересмотреть порядок зачисления в вузы, исключив ЕГЭ как критерий отбора абитуриентов

Фото: Дмитрий Резнов

Порядок приема абитуриентов в вузы необходимо пересмотреть, твердо убеждены специалисты КНИТУ-КАИ. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что «средний балл ЕГЭ не позволяет выявить поступающих, имеющих большие задатки для успешного завершения обучения в университете». Гораздо важнее обращать внимание на индивидуальные достижения молодых людей, считают авторы доклада. Многие преподаватели из других казанских вузов согласны с коллегами. Подробнее — в материале «Реального времени».



ЕГЭ и учеба в вузе

В КНИТУ-КАИ опубликовали результаты исследования о том, как средний балл ЕГЭ, который служит критерием отбора абитуриентов при зачислении, влияет на успешное освоение программы вуза. Авторами работы выступили директор института инженерной экономики и предпринимательства Анна Свирина и Алексей Лопатин, еще недавно занимавший должность проректора КАИ, а сейчас возглавляющий ТИСБИ.



— Мы попытались выявить, зависит ли успеваемость студента в течение 4 лет обучения в вузе от результатов Единого государственного экзамена при поступлении, — рассказал «Реальному времени» Алексей Лопатин. — В своем исследовании мы рассмотрели студентов разных факультетов и специальностей, в том числе и гуманитарных. Расчет проводили с помощью программы SPSS Statistics. Оказалось, что ЕГЭ, к сожалению, не определяет успешность выпускников университета. Наш расчет показал, что различия в среднем балле при поступлении могут объяснить только 6% вариативности результатов сдачи сессии во время обучения в вузе.

Такие выводы отнюдь не удивляют и других казанских ученых и преподавателей вузов. У многих большой опыт работы со студентами и приема абитуриентов по результатам ЕГЭ.

— ЕГЭ не характеризует реальную готовность человека учиться по той специальности, которую он выбрал в вузе, — отметил декан института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Леонид Толчинский. — Во-первых, потому что в ЕГЭ много механизма натаскивания. А вуз в своем образовательном процессе в значительной степени сориентирован на умении самому организовываться, самому находить ответы на вопросы, на самообразование, на стремление к получению знаний, на стремление к их объяснению. Механическое натаскивание при ЕГЭ никак не коррелируется с тем процессом, который потом происходит в вузе. И люди, которые были относительно успешны в сдаче ЕГЭ, могут быть не очень успешны в своем вузовском будущем.

Новый ректор ТИСБИ и его соавтор в своем труде привели еще один аргумент в пользу вывода о неэффективности ЕГЭ при отборе абитуриентов в вузы:

— ЕГЭ в той форме, в которой он был задуман и внедрен в 2009 году, на сегодняшний день совершенно точно не отражает всего многообразия подходов, методов и форм современного обучения. И одним из главных аргументов в этом споре является стабильное снижение результатов российских школьников в международно признанном экзамене PISA.

Между тем средний балл ЕГЭ поступающих в вузы является одним из ключевых критериев оценки — его учитывают как Министерство науки и высшего образования РФ, так и многочисленные национальные исследовательские центры, составляющие рейтинги вузов на основе этих данных.

Средний балл ЕГЭ поступающих в вузы является одним из ключевых критериев оценки. Фото: Максим Платонов

Куда важнее индивидуальные достижения абитуриента

Второе, на что обращают внимание авторы исследования о влиянии среднего балла ЕГЭ при поступлении на успешность освоения образовательной программы вуза, — это индивидуальные достижения.

— А еще мы увидели, что успеваемость более точно предсказывается по индивидуальным достижениям, чем по результатам ЕГЭ, — подчеркнул Алексей Лопатин. — Этот параметр определяет 7,5% вариантов. Что, конечно, тоже недостаточно для того, чтобы констатировать, что абитуриенты с более высокими баллами индивидуальных достижений лучше учатся в вузе.

Тем не менее этот факт, по мнению Лопатина, явно говорит в пользу того, что вузам не мешает пересмотреть порядок приема абитуриентов и серьезнее относиться к индивидуальным достижениям выпускников — ГТО, участию в олимпиадах, спортивных соревнованиях и так далее.

Еще один вывод, к которому пришли исследователи, — первая сессия более чем на 50% прогнозирует успешность студента по окончании университета. И с этим утверждением полностью согласны многие вузовские работники.

— Не скажу, что первая сессия, ну, может, первая — вторая, в общем, первый курс в целом реально показывает, во-первых, насколько человек не ошибся с выбором того направления, на которое пришел учиться. Во-вторых, насколько он готов к углубленному формату погружения в те знания, которые он хочет привнести в свою жизнь. И в-третьих, насколько он не просто механически запомнил то, что ему преподавали в школе, но и готов эти знания творчески развивать уже с учетом требований вуза, — подметил Толчинский.

Но есть и другое мнение. Некоторые преподаватели считают, что по успеваемости первокурсников еще трудно судить об их дальнейшей учебе.

— Не совсем правильно говорить, что результаты первой сессии — это показатель. Многие студенты, которые хорошо учатся на 1—2-х курсах, не всегда успешно завершают процесс обучения, — отметил заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Бывает и наоборот. Те, кто вначале учатся не совсем хорошо, не блестяще, иногда потом увлекаются учебой и прекрасно оканчивают вуз, делают отличные выпускные квалификационные работы и в дальнейшем успешно работают на практике. Я хорошо знаю такие случаи.

Школа vs вуз

Так происходит, по мнению Дембича, из-за большой разницы между школьной и вузовской системами обучения:

— Первокурсник попадает в новую для себя среду, где по-другому устроены занятия. В школе учителя постоянно ведут работу с учениками. А в вузе все совсем не так. Там студенты больше работают самостоятельно. Поэтому некоторые теряются. Но потом, когда они начинают понимать эту вузовскую систему, начинают учиться лучше. И наоборот — иногда тот, кто в школе учился очень хорошо, потому что чувствовал подпорку от учителя, на первых порах хорошо идет, а потом теряется.

Еще одно различие между школой и вузом, по его словам, состоит в том, что первая дает усредненные знания, а вуз всегда предполагает углубленное обучение, заточенное под конкретную область. Что для студента тоже представляет определенную сложность при адаптации к вузу. А еще успешность обучения, по мнению преподавателя, определяется тем, правильно ли студент выбрал профессию. Но, к сожалению, зачастую это можно распознать только к 3-му курсу.

— Когда студентам профессия становится интересной, а это становится понятно где-то к 3-му курсу, тогда они начинают успешно учиться, даже те, кому вначале учеба не давалась. А некоторые начинают разочаровываться в профессии, и интерес пропадает. Это обычно проявляется к 3-му курсу, — говорит Дембич. — На 1-м и 2-м курсах много общеобразовательных дисциплин, и студенты еще даже не очень понимают, что им будет нужно на практике. И только попозже, когда профессиональных дисциплин становится все больше, они уже начинают осознавать всю суть профессии.