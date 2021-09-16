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«ЕГЭ, к сожалению, не определяет успешность выпускников университета»

00:00, 16.09.2021

Казанские ученые хотят пересмотреть порядок зачисления в вузы, исключив ЕГЭ как критерий отбора абитуриентов

«ЕГЭ, к сожалению, не определяет успешность выпускников университета»
Фото: Дмитрий Резнов

Порядок приема абитуриентов в вузы необходимо пересмотреть, твердо убеждены специалисты КНИТУ-КАИ. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что «средний балл ЕГЭ не позволяет выявить поступающих, имеющих большие задатки для успешного завершения обучения в университете». Гораздо важнее обращать внимание на индивидуальные достижения молодых людей, считают авторы доклада. Многие преподаватели из других казанских вузов согласны с коллегами. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЕГЭ и учеба в вузе

В КНИТУ-КАИ опубликовали результаты исследования о том, как средний балл ЕГЭ, который служит критерием отбора абитуриентов при зачислении, влияет на успешное освоение программы вуза. Авторами работы выступили директор института инженерной экономики и предпринимательства Анна Свирина и Алексей Лопатин, еще недавно занимавший должность проректора КАИ, а сейчас возглавляющий ТИСБИ.

— Мы попытались выявить, зависит ли успеваемость студента в течение 4 лет обучения в вузе от результатов Единого государственного экзамена при поступлении, — рассказал «Реальному времени» Алексей Лопатин. — В своем исследовании мы рассмотрели студентов разных факультетов и специальностей, в том числе и гуманитарных. Расчет проводили с помощью программы SPSS Statistics. Оказалось, что ЕГЭ, к сожалению, не определяет успешность выпускников университета. Наш расчет показал, что различия в среднем балле при поступлении могут объяснить только 6% вариативности результатов сдачи сессии во время обучения в вузе.

Такие выводы отнюдь не удивляют и других казанских ученых и преподавателей вузов. У многих большой опыт работы со студентами и приема абитуриентов по результатам ЕГЭ.

— ЕГЭ не характеризует реальную готовность человека учиться по той специальности, которую он выбрал в вузе, — отметил декан института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Леонид Толчинский. — Во-первых, потому что в ЕГЭ много механизма натаскивания. А вуз в своем образовательном процессе в значительной степени сориентирован на умении самому организовываться, самому находить ответы на вопросы, на самообразование, на стремление к получению знаний, на стремление к их объяснению. Механическое натаскивание при ЕГЭ никак не коррелируется с тем процессом, который потом происходит в вузе. И люди, которые были относительно успешны в сдаче ЕГЭ, могут быть не очень успешны в своем вузовском будущем.

Новый ректор ТИСБИ и его соавтор в своем труде привели еще один аргумент в пользу вывода о неэффективности ЕГЭ при отборе абитуриентов в вузы:

— ЕГЭ в той форме, в которой он был задуман и внедрен в 2009 году, на сегодняшний день совершенно точно не отражает всего многообразия подходов, методов и форм современного обучения. И одним из главных аргументов в этом споре является стабильное снижение результатов российских школьников в международно признанном экзамене PISA.

Между тем средний балл ЕГЭ поступающих в вузы является одним из ключевых критериев оценки — его учитывают как Министерство науки и высшего образования РФ, так и многочисленные национальные исследовательские центры, составляющие рейтинги вузов на основе этих данных.

Средний балл ЕГЭ поступающих в вузы является одним из ключевых критериев оценки. Фото: Максим Платонов

Куда важнее индивидуальные достижения абитуриента

Второе, на что обращают внимание авторы исследования о влиянии среднего балла ЕГЭ при поступлении на успешность освоения образовательной программы вуза, — это индивидуальные достижения.

— А еще мы увидели, что успеваемость более точно предсказывается по индивидуальным достижениям, чем по результатам ЕГЭ, — подчеркнул Алексей Лопатин. — Этот параметр определяет 7,5% вариантов. Что, конечно, тоже недостаточно для того, чтобы констатировать, что абитуриенты с более высокими баллами индивидуальных достижений лучше учатся в вузе.

Тем не менее этот факт, по мнению Лопатина, явно говорит в пользу того, что вузам не мешает пересмотреть порядок приема абитуриентов и серьезнее относиться к индивидуальным достижениям выпускников — ГТО, участию в олимпиадах, спортивных соревнованиях и так далее.

Еще один вывод, к которому пришли исследователи, — первая сессия более чем на 50% прогнозирует успешность студента по окончании университета. И с этим утверждением полностью согласны многие вузовские работники.

— Не скажу, что первая сессия, ну, может, первая — вторая, в общем, первый курс в целом реально показывает, во-первых, насколько человек не ошибся с выбором того направления, на которое пришел учиться. Во-вторых, насколько он готов к углубленному формату погружения в те знания, которые он хочет привнести в свою жизнь. И в-третьих, насколько он не просто механически запомнил то, что ему преподавали в школе, но и готов эти знания творчески развивать уже с учетом требований вуза, — подметил Толчинский.

Но есть и другое мнение. Некоторые преподаватели считают, что по успеваемости первокурсников еще трудно судить об их дальнейшей учебе.

— Не совсем правильно говорить, что результаты первой сессии — это показатель. Многие студенты, которые хорошо учатся на 1—2-х курсах, не всегда успешно завершают процесс обучения, — отметил заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Бывает и наоборот. Те, кто вначале учатся не совсем хорошо, не блестяще, иногда потом увлекаются учебой и прекрасно оканчивают вуз, делают отличные выпускные квалификационные работы и в дальнейшем успешно работают на практике. Я хорошо знаю такие случаи.

Школа vs вуз

Так происходит, по мнению Дембича, из-за большой разницы между школьной и вузовской системами обучения:

— Первокурсник попадает в новую для себя среду, где по-другому устроены занятия. В школе учителя постоянно ведут работу с учениками. А в вузе все совсем не так. Там студенты больше работают самостоятельно. Поэтому некоторые теряются. Но потом, когда они начинают понимать эту вузовскую систему, начинают учиться лучше. И наоборот — иногда тот, кто в школе учился очень хорошо, потому что чувствовал подпорку от учителя, на первых порах хорошо идет, а потом теряется.

Еще одно различие между школой и вузом, по его словам, состоит в том, что первая дает усредненные знания, а вуз всегда предполагает углубленное обучение, заточенное под конкретную область. Что для студента тоже представляет определенную сложность при адаптации к вузу. А еще успешность обучения, по мнению преподавателя, определяется тем, правильно ли студент выбрал профессию. Но, к сожалению, зачастую это можно распознать только к 3-му курсу.

— Когда студентам профессия становится интересной, а это становится понятно где-то к 3-му курсу, тогда они начинают успешно учиться, даже те, кому вначале учеба не давалась. А некоторые начинают разочаровываться в профессии, и интерес пропадает. Это обычно проявляется к 3-му курсу, — говорит Дембич. — На 1-м и 2-м курсах много общеобразовательных дисциплин, и студенты еще даже не очень понимают, что им будет нужно на практике. И только попозже, когда профессиональных дисциплин становится все больше, они уже начинают осознавать всю суть профессии.

Мария Короткова
ОбществоОбразование Татарстан Толчинский Леонид ГригорьевичДембич Александр АлексеевичКазанский Приволжский Федеральный УниверситетКазанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева

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