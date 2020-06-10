Лингвистика: как получить одну из самых востребованных профессий?

Фото: пресс-служба КФУ

Ежегодно направление подготовки «Лингвистика» в Институте международных отношений КФУ по популярности бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Так, например, в прошлом году конкурс на место на бюджетном отделении составил 79 человек на место. Уже страшно? Или проснулся боевой дух и желание завоевать место одного из счастливчиков? Рассказываем в деталях, почему стоит попробовать, даже если при виде таких цифр бросает в дрожь.

Ключевой момент, который привлекает в Высшую школу иностранных языков и перевода КФУ всех и каждого, — возможность изучать сразу три иностранных языка. Хотя правильнее будет сказать не «возможность», а «обязанность» — это заложено во все без исключения образовательные программы. Какие же это будут языки? Обо всем по порядку.

Поступившие счастливчики (к слову, и на контрактном отделении предстоит борьба — в прошлом году было шесть человек на место) окажутся на развилке в самом начале своего пути: предстоит выбрать профиль подготовки «Перевод и переводоведение» или «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Поэтому стоит задуматься о том, что ближе, уже в процессе поступления. На данный момент на отделении изучаются 16 иностранных языков.

Итак, вот они языковые пары 2020 года поступления для очного обучения на профиле «Перевод и переводоведение»:

Английский — французский;

Английский — немецкий;

Английский — португальский;

Английский — арабский;

Английский — турецкий;

Английский — китайский;

Испанский — английский;

Французский — английский;

Немецкий — английский.

Первый указанный в паре язык — основной.

«Как правило, последние три комбинации — для абитуриентов, уже владеющих английским языком на достаточно хорошем уровне. Выделение большого количества часов под первый иностранный язык позволяет за четыре года бакалавриата довести студентов с нуля до отличного уровня владения новым для них иностранным языком. Уже после двух лет обучения наши студенты успешно участвуют в различных международных грантовых программах и конкурсах. К примеру, в текущем учебном году две наши студентки выиграли грант на полугодовое обучение в Университете Париж III Новая Сорбонна, пройдя отбор среди множества студентов ведущих вузов России», — подчеркнула директор Высшей школы иностранных языков и перевода Диана Сабирова.

Для очного обучения по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» языковые пары в этом году следующие:

Английский — французский;

Английский — немецкий;

Английский — испанский;

Английский — арабский;

Английский — турецкий.

А на очно-заочной форме обучения для обоих профилей подготовки на выбор предлагаются пары:

Английский — французский;

Английский — немецкий;

Английский — арабский;

Английский — турецкий.

Третьим иностранным языком может стать: испанский, французский, немецкий, португальский, итальянский, японский, корейский, китайский, вьетнамский, хинди, персидский, арабский, турецкий, суахили, индонезийский. Но с одним условием.

«Концепция такова: если в качестве второго иностранного языка студенты выбирают европейский язык, то в качестве третьего на втором курсе им будет предложен обязательно восточный — на выбор. И, наоборот: если вторым иностранным был выбран восточный язык, то третьим станет европейский. Напомню, все без исключения студенты изучают английский язык — как основной или как второй. Мы проводим такую языковую политику, чтобы наши выпускники выходили со знанием двух европейских и одного восточного языка», — пояснила Диана Сабирова.

Все без исключения студенты изучают английский язык — как основной или как второй, чтобы на выходе выпускники знали два европейских и один восточный язык

Отдельного внимания заслуживает англо-португальская группа профиля «Перевод и переводоведение». Португальский язык студентам преподает носитель языка (к слову, другие иностранные языки тоже изучаются под руководством носителей). Но главное не это — преподаватель Алифе Априжио Кочкин является бразильцем по происхождению, и КФУ сегодня — единственный в России вуз, где преподается бразильский вариант португальского языка. А именно бразильский вариант является преобладающим в мировой португалистике, в том числе в самой Португалии.

«Выпускникам англо-португальской группы не стоит переживать по поводу своей востребованности на рынке труда — вопреки расхожему мнению о нераспространенности этого языка в мире. Достаточно вспомнить, что Россия является страной-участницей БРИКС и Бразилия — один из наших крупнейших партнеров. Значительное количество международных компаний, а также структур в органах власти нуждаются в специалистах, владеющих португальским языком. Спрос на них всегда высокий», — рассказала Сабирова.

Разумеется, для студента-лингвиста прежде всего важна активная непрерывная практика. Помимо уже упомянутых возможностей для прохождения зарубежных стажировок, студенты Высшей школы иностранных языков и перевода постоянно выигрывают гранты, и у самого Института международных отношений КФУ развитая система академической мобильности с вузами-партнерами — в Высшей школе раз в триместр проходят школы перевода с участием представителей Союза переводчиков России, ведущих переводчиков-практиков страны. А в процессе стандартного обучения регулярно организуются внеаудиторные встречи с иностранными студентами-носителями языка и проводятся мастер-классы по переводу. Так что скучать не придется, и говорить о нехватке реального общения на иностранных языках и практики — тоже.

В Институте развитая система академической мобильности с вузами-партнерами — в Высшей школе раз в триместр проходят школы перевода с участием представителей Союза переводчиков России, ведущих переводчиков-практиков страны

В этом году на очную форму обучения на направление «Лингвистика» выделено 15 бюджетных мест, на очно-заочную — 18. Для поступления нужно сдать ЕГЭ по иностранному языку, обществознанию и русскому языку.

А для желающих продолжить свое обучение по окончании бакалавриата в Высшей школе иностранных языков и перевода реализуются две магистерские программы: «Теория перевода. Межкультурная и межъязыковая коммуникация» (очная форма) и «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (очная и заочная форма). На данные магистерские программы также выделяются бюджетные места.