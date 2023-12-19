КФУ выбирает площадку для КНТП между «Таткабелем» и Миннибаевским ГПЗ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский федеральный университет начал поиск производственной площадки для запуска комплексной научно-технологической программы (КНТП) в нефтепромысловой химии. КФУ присматривается к аренде площадей — на площадке обанкротившегося «Таткабеля» в Лаишевском районе, в технополисе «Химград» или в «Иннополисе».

«Татнефть», как индустриальный партнер КФУ, предлагает перенести ее на территорию Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевск. Подобные варианты выбирали на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», где представляли комплексную научно-технологическую программу в нефтепромысловой химии. В перспективе на ее основе может вырасти отдельный кампус.

Сейчас КФУ ведет опытные разработки с «Татнефтью» и «Газпромнефтью» на нескольких площадках. Их хотели бы перевести на одну площадку, чтобы взаимодействовать с консорциумом, сообщил директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев.

По его словам, «Таткабель» готов им дать территорию в Лаишево, к которой и склоняется университет. В свою очередь гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин предложил перенести площадку в «Иннополис», после чего прозвучал вариант с «Химградом». Но эту локацию отверг раис Татарстана Рустам Минниханов, заявив, что в «Химграде» нет места для развития.

— Не говорю, что «Химград» — это плохо, но территории для развития маловато, — сказал он, назвав предпочтительной лаишевскую зону.

Тут в полемику вступил гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Он предложил основать ее на территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевске, пообещав выделить 2 тысячи кв. метров.

— Это уже готовый полигон, где вы сможете проявить себя, — уступил Рустам Минниханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В результате решили поручить гендиректору «Татнефтехиминвест-холдинга» выбрать наилучший вариант:

— Рафинат, карыбыз (посмотри, — прим. авт.), — поручил ему Рустам Минниханов.

КФУ ведет разработки для малотоннажной химии вместе с «Татнефтью» и «Газпромнефтью» несколько лет. За это время собрана инфраструктура для оценки эффективности нефтепромысловой химии. Основные продукты — материалы для проведения гидроразрыва пласта (раньше на 80% были импортные), катализаторы для повышения нефтеотдачи пластов и для подготовки нефти при транспортировке. На базе университета создается кластер по пилотному производству для отработки первых партий нефтепромысловой химии.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Луиза Игнатьева