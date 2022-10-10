В Узбекистане откроют филиал КФУ

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В узбекистанском городе Джизак откроют филиала Казанского федерального университета. В мероприятии примет президент Татарстана Рустам Минниханов.



— Убежден,что выпускники этого вуза в ближайшем будущем станут надежной опорой Узбекистана и внесут свой вклад в его развитие, — сказал он на встрече хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Тот, в свою очередь, поблагодарил Рустама Минниханова за активное участие в выстраивании деловых отношений Татарстана с Джизакской областью. По его словам, у них есть потенциал для роста взаимной торговли.

— Это и машиностроение, агропромышленный комплекс. Отдельного внимания заслуживает сфера туризма, — заявил хоким Джизакской области.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В планах делегации Татарстана встреча с деловыми кругами Узбекистана. Рустам Минниханов отметил, что интерес вызывают машиностроительный и авиастроительный кластеры, сообщает его пресс-служба.



О планах КФУ открыть филиал в Узбекистане сообщалось в прошлом году. В июне 2021-го на площадке вуза подписали четырехстороннее соглашение между университетом, хокимиятом Джизакской области Узбекистана, Минобрнауки и Минздравом Узбекистана о подготовке к созданию подразделения.

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Татьяна Демина