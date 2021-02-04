Ректор КФУ о слиянии с КАИ: «Никакого кураторства и в мыслях нет!»

Ильшат Гафуров — о планах университета, перспективах обсерватории и оппозиционных митингах

Фото: пресс-служба КФУ

КФУ запланировал открытие сразу нескольких новых структур, рассказал сегодня ректор университета Ильшат Гафуров. В их числе свой технопарк, а также школа промышленного дизайна. В ходе общения с журналистами Гафуров также отверг любые слухи о слиянии с КАИ и пригрозил отчислением студентов, участвовавших в несанкционированных митингах, — по крайней мере, в случае если их привлекут к уголовной ответственности за беспорядки.

Об обсерватории и других объектах



— К концу года мы станем свидетелями открытия собственного университетского технопарка, превратим наш планетарий в якорный объект. Здесь заработает велосипедный парк, можно будет посидеть на лекциях и даже остаться на ночь, — рассказал сегодня журналистам ректор КФУ Ильшат Гафуров. — Также в сентябре ожидается открытие клиники стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

— Всегда будет выбор. Тем более когда речь идет об индивидуальных программах обучения и об острой нехватке кампусов. У нас около 50 тысяч студентов. И цифровые технологии — это мощный ресурс, — подчеркнул ректор.

Ректор КФУ считает, что Казанскую астрономическую обсерваторию могут включить в список ЮНЕСКО уже в 2022 или в 2023 году.

— Пока все идет неплохо, — отметил спикер. — Нас включили в список претендентов. Это первый этап. Если каких-то политических моментов не возникнет, то, думаю, у нас поддержка достаточно хорошая. И мы реализуем этот проект.



Ректор КФУ считает, что Казанскую астрономическую обсерваторию могут включить в список ЮНЕСКО уже в 2022 или в 2023 году. Фото: kazantravels.ru

О полилингвальном образовании и очном обучении

— Полилингвальные школы — это школы завтрашнего дня, — заявил ректор КФУ. — Мы уже готовим выпускников, которые смогут преподавать сразу на 3-х языках: русском, татарском и английском. И уверены, что такие учителя будут более чем востребованы.

По словам Гафурова, сейчас в КФУ порядка 800 человек обучается на татарском языке. Помимо татарского, данные студенты в совершенстве владеют и русским языком.

Что касается стопроцентно очной системы обучения, то Гафуров уверен, что полного возвращения к ней не предвидится — будущее, по его мнению, за совмещением очного и дистанционно обучения.



Гафуров уверен, что будущее за совмещением очного и дистанционно обучения. Фото: пресс-служба КФУ

О КАИ

Гафуров также отверг периодически циркулирующие слухи об объединении КФУ и КАИ — не так давно об этом заговорили вновь в свете предстоящих выборов ректора КАИ.

— Если рассуждать о возможности присоединения, то никакого кураторства и в мыслях нет, — сообщил спикер. — КАИ — один из ведущих университетов Казани со своим направлением подготовки. Более того, мы договорились, на каких сферах делаем акценты. Например, область авиации в казанском университете не идет. Мы сосредоточились на машиностроении и автомобилестроении. Хотя не исключена возможность совместной работы.

Гафуров подчеркнул, что, независимо о того, кто станет ректором КАИ (напомним, нынешний ректор Альберт Гильмутдинов снял свою кандидатуру с выборов ректора), сотрудничество между двумя казанскими вузами будет продолжено.

О митингах

— Каждый гражданин может выражать собственную позицию, если не нарушает при этом действующего законодательства, — высказал свою точку зрения Гафуров относительно январских митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. — Мы не можем поощрять наших студентов, совершающих противозаконные действия.

Ректор заявил, что всех учащихся, которых привлекут к уголовной ответственности за беспорядки, исключат из КФУ. Однако подобных ситуаций пока не возникало. Тем не менее, если верить материалам суда, пришедшим в вуз, на протестах было замечено 35-36 воспитанников вуза.

— Ничего хорошего в этом нет, — заявил спикер. — Особенно когда втягивают наших детей. Было два случая, когда попали лицеисты КФУ… Здесь и наша недоработка. Мы не в полном объеме загружаем наших воспитанников.

Гафуров добавил, что сейчас КФУ активно возрождает кружковую деятельность. Так, 8 февраля будет запущен новый проект, связанный с научно-образовательной работой.

Возглавит Институт дизайна выходец из КГАСУ Карина Набиуллина. Фото Максима Платонова

Об институте

Ильшат Гафуров подтвердил, что в КФУ есть планы открыть новое структурное подразделение. Речь, по словам ректора, идет о создании института промышленного дизайна. Гафуров напомнил, что в Набережных Челнах уже была попытка организовать подобный проект. В автограде — на базе КФУ — работает группа квалифицированных специалистов в этой области.

— В институте экономики и финансов есть кафедра, которая занимается исследованиями в сфере территориального развития, — рассказал спикер. — Мы поняли, что назрело время для того, чтобы все это объединить и создать структуру, которая будет называться Институтом дизайна.

Гафуров пояснил, что подразделение создается с нуля. Возглавит Институт выходец из КГАСУ Карина Набиуллина. Решение о создании проекта было совместным и согласованным. По мнению спикера, в КГАСУ хорошо развита корпоративная структура. И Набиуллина выполнила все свои обязательства перед работодателем прежде, чем покинуть занимаемую должность.

— Будут ли определенные перекрытия с КГАСУ? Наверное, будут, — заявил Гафуров. — Но ничего в этом страшного нет. Мы будем учиться у них, а они будут учиться у нас. Будем работать по принципу взаимного дополнения друг друга.

Гафуров пока не берется утверждать, во что выльется новый проект и чего ждать от него в будущем. Он добавил, что пока закупка оборудования и программных продуктов будет осуществляться за счет централизованных ресурсов университета.



По мнению Гафурова, вуз показывает хорошие результаты: возросло число абитуриентов, желающих поступить именно в КФУ, удалось сформировать бюджет в 13 млрд рублей. Фото: пресс-служба КФУ

Об итогах года

— Жизнь меняется. Многие боятся перемен… Но любая организация, в том числе и учебное учреждение, должна отвечать вызовам общества, которые есть сегодня, — заявил Гафуров. — Мы переориентировали университет на глобальную конкурентоспособность.

По мнению спикера, вуз показывает хорошие результаты. Возросло число абитуриентов, желающих поступить именно в КФУ. Удалось сформировать бюджет в 13 млрд рублей, причем половину суммы учебное заведение зарабатывает самостоятельно.