КФУ расторг трудовой договор с Гафуровым, и.о. ректора назначен Дмитрий Таюрский

Фото: Максим Платонов (архив)

С 22 марта исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Таюрский, сообщили в Минобрнауки РФ. С Ильшатом Гафуровым трудовой договор расторгнут с 21 марта 2022 года.

Напомним, Гафуров занимал должность ректора КФУ с 2010 года. В конце декабря 2021 года его задержали. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находит под стражей и пробудет там до конца апреля. Свою вину Гафуров не признает.

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

После ареста Гафурова Ученый совет КФУ направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Коллектив сотрудников, медработников, преподавателей и обучающихся КФУ просил оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.



В Татарстане Гафурова уже вывели из состава организаторов 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана «Перспектива» и оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».



Фото: Максим Платонов (на фото — Дмитрий Таюрский)

Таюрского назначили временно исполняющим обязанности ректора КФУ после ареста Гафурова, 23 декабря 2021 года. В университете до этого он занимал должность проректора по научной деятельности.

Татьяна Демина