Университетскую стартап-студию КФУ отдали КАМАЗу

Фото: скриншот прямого эфира realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», Университетская стартап-студия, совместный проект Казанского федерального университета и КАМАЗа, переходит под полный контроль челнинского автогиганта. Суть концепции студии была в том, что в ее рамках молодые разработчики могли реализовывать свои бизнес-идеи за счет ресурсов вуза и автопредприятия, оставаясь основателями стартапов, но отдавая студии все права. Руководитель проекта, экс-директор ИТ-парка Александр Борисов покинул пост ее руководителя. Новым гендиректором студии назначен специалист с автомобильного предприятия.

«Не удалось увязать бизнесовый подход с политикой федерального фонда»

С самого начала существования ООО «Университетская стартап-студия» — 25 ноября 2022 года — Александр Борисов являлся ее генеральным директором и руководителем. Организация расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза. Ее уставной капитал, составляющий 100 тысяч рублей, поделен в равной доле по 25% (25 тысяч рублей) между НКО «Инвестиционно-венчурный Фонд Татарстана», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ПАО «КАМАЗ».



— Стартап-студия, что мы командой открыли в Татарстане, привязана к консорциуму вузов, в который помимо КФУ входит и тот же Иннополис, но сейчас мы уже передаем студию КАМАЗу, — рассказал Александр Борисов.

По его словам, теперь он вместе со своей командой сосредоточится на развитии коммерческой студии, созданной еще задолго до республиканской.

— Передача происходит в связи с тем, что не удалось увязать бизнесовый подход с политикой федерального фонда, — прокомментировал экс-руководитель переход студии под управление КАМАЗа.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Руководить стартапами будет аналитик КАМАЗа

В настоящее время генеральным директором и руководителем Университетской стартап-студии является Илья Князев — аналитик КАМАЗа, который работал в проекте реинжиниринга автопроизводства. Он был назначен на эту должность в конце прошлого месяца.

Напомним, деятельность студии направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников. Набережночелнинское автопредприятие, являясь стратегическим партнером, определяет направления, в которых рассматриваются проекты.

В настоящее время у организации зарегистрировано уже семь «дочек». Все они расположены в Иннополисе, имеют уставник в 10 тысяч рублей и принадлежат Евгению Терентьеву — гендиректору ООО «Иннософт», которым ранее на протяжении пяти лет управлял Александр Борисов.



realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Университетская стартап-студия планировала запустить собственную программу обучения

Напомним, еще в сентябре на Kazan Digital Week 2023 Александр Борисов рассказывал в прямом эфире «Реального времени» о том, что Университетская стартап-студия планирует запустить собственную программу обучения. К ней планируется привлекать студентов и преподавателей из различных вузов Татарстана, говорил он.

Мы запускаем собственную программу обучения, начиная с Набережных Челнов, где и базируется Университетская стартап-студия. Но мы открыты для различных университетов, и в первую очередь казанских. У нас очень большой пул компетенций по product management и custom development.

— Понимаем, что эти компетенции очень полезны и интересны ребятам. Поэтому мы и начинаем открыто их преподавать. Также мы приглашаем студентов вузов и педагогов-преподавателей для того, чтобы повысить свои компетенции по тому, как делать бизнес с нуля. Опять же, это все будет даваться от практиков, от тех, кто этот бизнес уже делал, — сказал он.

По словам Борисова, в Университетской стартап-студии еще не было проектов, которые смогли пройти полный путь — от основания до инвесторов. Однако за прошедший год организация смогла выстроить работу, основанную на системном подходе.

— К нам приходят и ребята, у которых был бизнес, и кто-то из них даже уже проваливался. Часто это студенты, которые еще до 18 лет занимались предпринимательством. Теперь они приходят с запросом: «Тогда у меня не получилось, а сейчас мне интересно посмотреть, как оно делается в реальной жизни». Это на самом деле очень хороший запрос, потому что у них уже есть база. То есть они приходят с тем, что они даже если не понимают того, где они провалились, то точно знают, как делать не надо. Так они накладывают на свой опыт знания, полученные уже внутри стартапа. Ну и как раз для них интереснее модель стартап-студии, которая берет на себя все риски и дает возможность получить практику. Студент становится наемным сотрудником, научным руководителем этого стартапа, — пояснял Борисов.

Более десяти лет в ИТ-сфере

40-летний Александр Борисов является одним из ключевых топ-менеджеров татарстанской ИТ–индустрии. Он проработал на посту руководителя казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» около полутора лет. Этот пост он занял в августе 2020 года в результате открытого конкурсного отбора Минцифры Татарстана.

Тогда заявки на участие в конкурсе подали восемь кандидатов с изложением стратегий развития IT-парка. Победителя определила конкурсная комиссия во главе с министром цифрового развития Айратом Хайруллиным.

До этого Борисов более 10 лет проработал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором различных ИТ-компаний. В Татарстан он переехал из Красноярска, где сначала окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», а затем получил образование в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России». Взаимодействовать с ГАУ «ИТ-парк» он начал в 2014 году, когда стал куратором стартап-проектов челнинского ГАУ «ИТ-парк».

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Максим Кокунин