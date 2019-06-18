Климатическое лето: в Казани может повториться сценарий засушливого 2010-го

На погоду в Татарстане все сильнее влияют антропогенные выбросы

Жаркий август и все условия для успешной уборки урожая пообещал профессор КФУ Юрий Переведенцев сегодня на пресс-конференции, посвященной современным климатическим тенденциям на территории РТ. Как и почему меняется климат в республике и ее столице, какие сюрпризы готовит татарстанцам глобальное потепление и чего нам ждать от погоды в ближайшие три месяца — в материале «Реального времени».

Тепло, еще теплее



Еще до начала пресс-конференции Юрий Переведенцев показал корреспонденту «Реального времени» графики изменения средних годовых температур в Казани за последние 120 лет и напомнил о том, что на рубеже XVIII—XIX столетий, как свидетельствуют записки писателя Сергея Аксакова, для казанской зимы нормой были вообще 40-градусные морозы:

— В 1900 году среднегодовая температура в Казани была 3,5 градуса, а сейчас она достигла почти 6 градусов и будет еще повышаться, к 2020 году уже превысит это значение. Разумеется, в разные годы зимы бывают теплее и холоднее, но общая тенденция — это глобальное потепление из-за парникового эффекта.

По словам Переведенцева, потепление в большой степени как во всем мире, так и в Казани связано с антропогенным влиянием — с ростом выбросов энергии в атмосферу. Именно поэтому особенно быстро потепление стало развиваться с 60-х годов прошлого века.

Однако профессор подчеркнул — речь идет об общемировой тенденции и глобальном потеплении мирового масштаба, которое с 1960-х гг. сочетается с повышением вулканической активности на Земле (при ясном небе энергия быстро «выплескивалась» в космос, а когда небо затянуть тучами вулканической пыли, этого не происходит). А вот выбросы тепловой энергии антропогенного происхождения в самом мегаполисе, каковым является сегодня Казань, особого влияния, по мнению собеседника «Реального времени», на общую картину не оказывают:

— Они у нас определяют погоду и климат лишь на 27 процентов летом и на 37 процентов зимой.

По словам Переведенцева, потепление в большой степени как во всем мире, так и в Казани связано с антропогенным влиянием — с ростом выбросов энергии в атмосферу

«Возможно повторение 2010-го»

Отметив, что май нынче был теплым, а июнь пока характеризуется приятной прохладой, но в среднем укладывается в рамки климатической номы для Казани, профессор Переведенцев озвучил прогноз погоды в Казани на июль — сентябрь.

Июльская погода в Казани и Татарстане, по его словам, должна уложиться в рамки климатической нормы — среднемесячная температура около 20 градусов, а количество осадков — порядка 70 мм. Однако, отметил профессор, вероятность катаклизмов прогноз не исключает:

— Если над территорией Татарстана задержится, как это было в 2010 году, антициклон, то возможно повторение засухи.

Август в Казани и республике, по его словам, ждет жаркий (среднемесячная температура — плюс 20) и сухой, с «недобором осадков» — самое то для уборки уже созревшего урожая зерновых. К климатической норме мы вернемся в сентябре (среднемесячная температура 11—13 градусов).

Озвучил спикер и прогноз на ближайшие дни: к 23 июня дневные температуры поднимутся до 26—28 градусов и похолодания пока не предвидится даже в отдаленном будущем.

Июльская погода в Казани и Татарстане должна уложиться в рамки климатической нормы. Однако вероятность катаклизмов прогноз не исключает

В ожидании неблагоприятных явлений

Особо профессор Переведенцев подчеркнул, что погода в Татарстане, как и во всем мире, становится все более неустойчивой.

— Мы живем в достаточно спокойном регионе, — отметил он, — Но, поскольку фронтальная система приходит к нам с запада, неблагоприятные метеорологические явления в летний период вполне возможны. Изменение глобальной температуры всего на 1 градус увеличивает их количество на 10-15 процентов.

Неустойчивость климата связана, по словам ученого, с растущими выбросами энергии, образующейся от хозяйственной деятельности. Тут он даже помянул недобрым словом коммунальщиков, дескать, они от души топят и до мая держат батареи горячими, чтобы им не срезали «по факту» лимиты тепла на будущий год. А страдают от этого не только жильцы раскаленных домов, но и планета в целом.

По завершении пресс-конференции в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Юрий Переведенцев открыл «секретную» причину катастрофического обмеления Волги весной 2019 года:

— Все ждали половодья, а его не было, да и не могло быть. Вода, в расчете на которую спустили Куйбышевское водохранилище, при таянии снега не стекла в водоемы, а сразу впиталась в землю. Это произошло потому, что осенью земля не промерзла.

Юрий Переведенцев открыл «секретную» причину катастрофического обмеления Волги весной 2019 года. Фото vk.com

Прогнозы на урожай

Метеорологов часто упрекают в том, что они строят прогнозы по принципу «То ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег». Прогнозы, озвученные Юрием Переведенцевым, также грешат сослагательным наклонением.

Однако краткосрочный и долгосрочный прогнозы для сельского хозяйства, которые он выдал, отличаются конкретикой. В этом году, по его мнению, высока вероятность собрать с полей хорошие урожаи. А вот в перспективе климат в Татарстане будет становиться все более жарким и, увы, засушливым, поэтому поводов для тревоги за будущее гораздо больше, чем поводов для оптимизма.

— Есть и еще одна негативная тенденция, — сообщил Переведенцев корреспонденту «Реального времени». — Климатическая весна заканчивается и наступает климатическое лето, когда среднесуточная температура перешагивает через отметку в 15 градусов. Сейчас этот переход проходит гораздо быстрее, чем раньше. За последние сто лет климат в Казани поменялся очень сильно, и он продолжит меняться, причем надо признать, не в самую лучшую сторону.