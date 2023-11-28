ФАС нашла любимого ремонтника КФУ: 32 контракта на 295 миллионов за 3 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану нашло нарушение в Положении о закупках Казанского федерального университета. Закрепленное в документе условие в нарушение федерального закона о конкуренции позволило вузу заключить десятки контрактов с целью ремонта своих объектов на сотни миллионов рублей с одной и той же компанией. Детали — в нашем материале.

32 контракта с одной компанией на 295 миллионов

Татарстанские антимонопольщики провели в отношении КФУ внеплановую документарную проверку. Вуз проверяли как заказчика — специалисты изучили заключенные им в 2020-м, 2021-м, 2022-м и 2023 годах договоры на указание услуг для его нужд и пришли к выводу, что университетское Положение о закупках «позволяет проводить неконкурентные закупки (у единственного поставщика) в случае заключения договора подряда на выполнение строительных, ремонтных (капитальный/текущий) работ, работ по реконструкции, проектных и изыскательских работ на объекте недвижимого имущества».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Претензии у татарстанского УФАС возникли к подпункту 17 статьи 2.1.2 главы 2 Положения о закупках КФУ. Ведомство указало, что закрепленные там условия «фактически позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика независимо от наличия конкурентного рынка», то есть привлекать подрядчика к работам без проведения торгов. Это, как следствие, «может привести к дискриминации, нарушению равноправия среди хозяйствующих субъектов и ограничению конкуренции».

При проверке документов выяснилось, что Казанский федеральный университет за 3 года заключил с ООО «Ремонтстройсервис» 32 договора на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту на общую сумму 295 млн рублей. Так, 18 контрактов подписано в 2021-м на 142,4 млн рублей, 12 документов в прошлом году на 145,8 млн рублей и два за неполный 2023 год на 6,75 млн рублей.

Например по «свежим» договорам «Ремонтстройсервис» обязалось капитально отремонтировать входные группы здания КФУ, расположенного в Казани на ул. Межлаука, 1, за 950 тысяч и обновить иные помещения университета за 5,8 млн рублей. В предыдущие 2 года компания провела работы в IT-лицее вуза, криогенном корпусе Института физики, общежитии №3, а также в главном здании университета. Суммы контрактов варьируются от 256 тысяч до 45 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единственное ООО «Ремонтстройсервис», с которым КФУ подписывал контракты, зарегистрировано в Богатых Сабах в 1995 году. Судя по сайту, офис компании расположен в Казани. С этой организацией вуз заключал контракты на значительные суммы и до 2020 года.

С 2005 года уставной капитал ООО «Ремонтстройсервис» составляет 190,2 тысячи рублей. Руководителем компании с октября 2002 года указан Миннегарай Насибуллин — он же ее совладелец, ему принадлежит 50,49% в уставном капитале. Остальные 48,72% находятся у Зуфара Сахапова. Доходы организации за 2022 год оцениваются в 1,28 млрд рублей, а чистая прибыль — в 96,9 млн рублей. Среди ее крупнейших заказчиков также ГИСУ и Главстрой Татарстана, Управление капительного строительства и реконструкции Казани, КНИТУ-КАИ и другие.



Среди единых поставщиков КФУ оказался и «Татинвестгражданпроект»

Татарстанское УФАС установило, что ООО «Ремонтстройсервис» не единственная компания, с которой КФУ заключал договоры как с единственным поставщиком, используя лазейку в своем Положении о закупках. В списке оказались еще девять компаний, в том числе ГУП «Татинвестгражданпроект». С ним вуз заключил два договора — в 2021-м и 2022-м — на общую сумму 218,56 млн рублей.

В перечне компаний, с кем КФУ заключил контракты, нарушив федеральное законодательство, УФАС по Татарстану указало также ООО «СО «Тойл» (11 договоров в 2021-м), ООО «Сторэн» (девять контрактов в 2021-м и четыре в 2022-м), ООО СО «Эталон» (два в 2021-м и один в 2022-м), ООО «Профит Плюс» (по два в 2021-м и 2022-м), ООО «Мак-Строй» (четыре договора в 2021 году), ООО «Прогресс-Жилстрой» (три контракта в 2021-м), ООО «Сайяр» (три в 2021-м), а также ООО «СФ «Строй Град Инжиниринг» (два в 2021-м и один в 2022-м).

Общая сумма заключенных с указанными девятью компаниями контрактов составила 538,8 млн рублей, подсчитало «Реальное время». Из них 340,9 млн рублей пришлось на 2021 год, а 197,95 млн рублей — на 2022-й.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

УФАС по Татарстану обратило внимание, что «любой хозяйствующий субъект, занимающийся выполнением работ по капитальному и текущему ремонту, может быть рассмотрен в качестве участника соответствующего товарного рынка». Ведомство даже перечислило 13 компаний, которые занимаются этой деятельностью в регионе.

— Таким образом, товарный рынок по выполнению работ по капитальному и текущему ремонту в границах Республики Татарстан является конкурентным, и необоснованное приобретение указанных услуг заказчиком без проведения конкурентных процедур может привести к негативным последствиям для конкуренции в виде ограничения, недопущения, устранения, — сказано в решении ведомства.



КФУ же, несмотря на богатый выбор потенциальных исполнителей, в своей документации закрепил возможность закупки у единого поставщика при заключении договора подряда на выполнение строительных, ремонтных, проектных и изыскательских работ на объекте недвижимого имущества, а также реконструкции, «вне зависимости от наличия или отсутствия конкурентного рынка».

Татарстанское управлении ФАС по итогу квалифицировало действия КФУ как нарушение части 1 статьи 17 федерального закона «О защите конкуренции». Выразилось оно в закреплении пункта, «позволяющего проводить закупки на выполнение работ, связанных со строительством и ремонтом у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур и заключении контрактов по данному пункту, что привело или могло привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции».



realnoevremya.ru

Ведомство выдало КФУ предписание о необходимости исключать из положения о закупках пункт, «наличие которого создает дискриминационные условия для ведения предпринимательской деятельности, что привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке услуг по выполнению ремонтных работ».

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Татьяна Демина