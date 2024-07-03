Вузы Казани: самая дорогая врачебная специальность — стоматолог
Желающих стать медиками призывают заранее заключить целевые договоры на обучение и готовиться отработать до 5 лет
В Казани на треть подорожало обучение по специальностям «Фармация» в КФУ и «Стоматология» в КГМУ. Возможность поступить на первый курс на другие медицинские направления выросла в цене на 7,3—19,9%. В абсолютных цифрах рекорд дороговизны побил Медуниверситет, будущим дантистам за один год обучения придется отдать 320 тысяч рублей. Подробности о количестве мест, стоимости обучения и перспективах трудоустройства абитуриентов, мечтающих о профессии врача, биохимика, биотехнолога и других связанных с химией и биологией специальностям, — в материале, завершающем цикл «Реального времени» о приемной кампании в казанских вузах по гуманитарным и техническим наукам.
Дорогие во всех отношениях доктора
В медучреждениях Казани не хватает 652 врачей и 598 медработников среднего и низшего звена, по состоянию на начало января этого года. Несмотря на то что в текущем году КГМУ и КФУ готовы принять на первый курс 1025 абитуриентов на врачебные специальности и сестринское дело, вряд ли стоит рассчитывать, что дефицит кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в ближайшие годы будет восполнен выпускниками вузов.
Поступить на бюджетное отделение, не будучи стобалльником, почти нереально, а необходимость «отбить» потраченные на платное обучение немаленькие средства способствует оттоку выпускников в коммерческую медицину. Ведь чтобы выучиться на стоматолога на платном отделении КГМУ, в 2024 году надо будет заплатить за первый курс на 72 тысячи рублей больше (+29%), чем годом ранее — 320 тысяч. В КФУ это обойдется несколько дешевле — в 265 тысяч рублей, рост цены за год составил 19,9%.
Высокий проходной балл на бюджет и, соответственно, высокую стоимость обучения для «платников» установили КФУ и КГМУ для желающих получить как нельзя актуальную сегодня специальность «Медицинская биохимия».
У стоматологов возможностей обучиться за казенный счет еще меньше: в КГМУ для них на бюджетном отделении предусмотрено всего 35 мест, в КФУ — ни одного. Зато есть 85 мест на платном отделении Медуниверситета, где стоимость обучения за последний год подскочила с 248 до 320 тысяч рублей, и 50 мест в КФУ, где за год она выросла с 221 до 265 тысяч.
Неудивительно, что попасть на прием к стоматологу по ОМС в Казани почти невозможно. В стоматологической поликлинике №9 на ул. Мира в Дербышках, например, за «бесплатными» талончиками люди лично приходят к открытию — день в день, и без гарантии, что повезет получить заветный квиточек. Альтернатива имеется — можно записаться на платный прием, но там лечение одного зуба обойдется минимум в 5 тысяч рублей.
Бедный доктор Айболит
Профессия ветеринарного врача, которая в прошлом веке не пользовалась особым престижем среди абитуриентов, поскольку прочно ассоциировалась с животноводством и сельской жизнью, сегодня стала популярной. Однако высокий доход по окончании вуза ветврачам вовсе не гарантирован: большое количество домашних питомцев у казанцев вроде бы должно сулить ветврачам хорошую практику, однако и ветклиник, и веткабинетов более чем достаточно — они имеются чуть ли не на каждом углу. И желающим поступить в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины оптимизм может внушать разве что не самый высокий проходной балл на бюджет и средняя на фоне других вузов плата за обучение.
Ветеринарный врач Ольга Шамкина, работающая на Высокой Горе, говорит, что сегодня эта специальность скорее для энтузиастов, чем для тех, кто рассчитывает на высокий заработок:
С практикой, как выяснилось, все не так уж и просто: у ветклиники должно быть достаточно пациентов, чтобы закупать препараты, арендовать помещение, оплачивать коммунальные услуги, а «раскрутиться» удается далеко не каждому выпускнику ветакадемии:
— Три года назад в Казани работало три клиники одной неплохой сети, а сегодня не осталось ни одной, закрылись. Люди в нынешних условиях экономят на всем, в том числе и на своих питомцах.
Кормящая профессия
Вполне доступными по проходным баллам и ценам на платное обучение оказались в этом году специальности, связанные с переработкой и производством пищевых продуктов в КНИТУ и КГАУ. Хотя именно они, как считает эксперт «Реального времени», владелец столовой Рашит Нурмухаметов, могут дать хороший жизненный старт абитуриенту с развитой коммерческой жилкой:
— Я пищевик-технолог по профессии, когда учился, мысленно выпендривался, рисовал себе будущее в виде элитного ресторана с уникальной кухней, думал, вот раскручусь, и все так красиво будет. Мальчишество это было! А сегодня я кормлю обедами работников окрестных офисов — и хорошо зарабатываю, соблюдая три принципа: вкусно, сытно, недорого. Нет, не так! Недорого, но вкусно и сытно.
Правда, заметил он, на фоне растущих цен на продукты и падения покупательной способности гостей его столовой уже в ближайшее время не исключены некоторые трудности с ростом оборотов. Часть посетителей столовой уже, похоже, начала экономить и носить обеды из дома, и их количество будет увеличиваться, полагает собеседник «Реального времени».
О цели и средствах
Созинов добавил, что в КГМУ придерживаются «идеологии высоких требований», именно этим обоснован высокий — не менее 65 баллов по каждой из трех дисциплин — проходной балл ЕГЭ.
Он подчеркнул, что в КГМУ, в силу его специфики, безусловной особенностью является очень большой объем целевого обучения. Если в среднем по вузам страны он колеблется от 10 до 15 процентов, то по медицинским специальностям по целевому набору поступает 70% абитуриентов, при этом на бакалавриат он составляет 15%, а на ординатуру — 92%, то есть практически всех выпускников готовят с прицелом на конкретные рабочие места.
Ректор КГМУ пояснил, что такой перекос — вовсе не «вольность» со стороны университета, а необходимость, поскольку вуз выполняет государственное задание. Он напомнил, что тем, кто мечтает стать врачом и планирует заключить договор о целевом обучении, нужно заблаговременно подать заявки либо через портал госуслуг, либо в письменной форме в приемную комиссию, поскольку с 2024 года потенциальным «целевикам» будет невозможно договориться с работодателями напрямую. Созинов также обратил внимание на то, что при заключении договора о целевом обучении при последующем трудоустройстве придется отработать от трех до 5 лет.
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