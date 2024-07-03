Вузы Казани: самая дорогая врачебная специальность — стоматолог

Желающих стать медиками призывают заранее заключить целевые договоры на обучение и готовиться отработать до 5 лет

Фото: Реальное время

В Казани на треть подорожало обучение по специальностям «Фармация» в КФУ и «Стоматология» в КГМУ. Возможность поступить на первый курс на другие медицинские направления выросла в цене на 7,3—19,9%. В абсолютных цифрах рекорд дороговизны побил Медуниверситет, будущим дантистам за один год обучения придется отдать 320 тысяч рублей. Подробности о количестве мест, стоимости обучения и перспективах трудоустройства абитуриентов, мечтающих о профессии врача, биохимика, биотехнолога и других связанных с химией и биологией специальностям, — в материале, завершающем цикл «Реального времени» о приемной кампании в казанских вузах по гуманитарным и техническим наукам.



Дорогие во всех отношениях доктора



В медучреждениях Казани не хватает 652 врачей и 598 медработников среднего и низшего звена, по состоянию на начало января этого года. Несмотря на то что в текущем году КГМУ и КФУ готовы принять на первый курс 1025 абитуриентов на врачебные специальности и сестринское дело, вряд ли стоит рассчитывать, что дефицит кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в ближайшие годы будет восполнен выпускниками вузов.

В 2024 году КГМУ и КФУ готовы принять на первый курс 1025 абитуриентов на врачебные специальности и сестринское дело. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поступить на бюджетное отделение, не будучи стобалльником, почти нереально, а необходимость «отбить» потраченные на платное обучение немаленькие средства способствует оттоку выпускников в коммерческую медицину. Ведь чтобы выучиться на стоматолога на платном отделении КГМУ, в 2024 году надо будет заплатить за первый курс на 72 тысячи рублей больше (+29%), чем годом ранее — 320 тысяч. В КФУ это обойдется несколько дешевле — в 265 тысяч рублей, рост цены за год составил 19,9%.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КГМУ Лечебное дело 199 274 100 195 270 245 25 10,2 Педиатрия 130 262 95 187 235 213 22 10,3 Медико-профилактическое дело 40 179 45 163 175 163 12 7,4 Медицинская биофизика 14 151 15 135 236 220 16 7,3 Медицинская биохимия 14 252 15 158 236 220 16 7,3 Стоматология 35 288 85 176 320 248 72 29,0 Фармация 30 206 35 140 175 163 12 7,4 Сестринское дело 26 171 60 146 172 158,7 13,3 8,4

Высокий проходной балл на бюджет и, соответственно, высокую стоимость обучения для «платников» установили КФУ и КГМУ для желающих получить как нельзя актуальную сегодня специальность «Медицинская биохимия».



Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КФУ Лечебное дело 110 189 40 150 265 221 44 19,9 Стоматология нет 0 50 150 265 221 44 19,9 Медицинская биохимия 15 245 15 150 250 221 29 13,1 Клиническая психология 50 258 10 109 201 не было - - Фармация 25 160 20 120 210 159 51 32,1 Биология 145 180 10 118 180 159 21 13,2 Биотехнические системы и технологии 25 129 1 118 190 171 19 11,1 Биотехнология 25 179 5 118 190 171 19 11,1 Фундаментальная и прикладная химия 75 233 5 118 175 159 16 10,1 Химия 75 185 5 118 175 159 16 10,1

У стоматологов возможностей обучиться за казенный счет еще меньше: в КГМУ для них на бюджетном отделении предусмотрено всего 35 мест, в КФУ — ни одного. Зато есть 85 мест на платном отделении Медуниверситета, где стоимость обучения за последний год подскочила с 248 до 320 тысяч рублей, и 50 мест в КФУ, где за год она выросла с 221 до 265 тысяч.

Неудивительно, что попасть на прием к стоматологу по ОМС в Казани почти невозможно. В стоматологической поликлинике №9 на ул. Мира в Дербышках, например, за «бесплатными» талончиками люди лично приходят к открытию — день в день, и без гарантии, что повезет получить заветный квиточек. Альтернатива имеется — можно записаться на платный прием, но там лечение одного зуба обойдется минимум в 5 тысяч рублей.

Бедный доктор Айболит

Профессия ветеринарного врача, которая в прошлом веке не пользовалась особым престижем среди абитуриентов, поскольку прочно ассоциировалась с животноводством и сельской жизнью, сегодня стала популярной. Однако высокий доход по окончании вуза ветврачам вовсе не гарантирован: большое количество домашних питомцев у казанцев вроде бы должно сулить ветврачам хорошую практику, однако и ветклиник, и веткабинетов более чем достаточно — они имеются чуть ли не на каждом углу. И желающим поступить в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины оптимизм может внушать разве что не самый высокий проходной балл на бюджет и средняя на фоне других вузов плата за обучение.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КГАВМ Ветеринария 241 139 30 101 177,6 170 7,6 4,5 Зоотехния 60 114 10 105 177,6 170 7,6 4,5 Биотехнология 12 8 99 177,6 170 7,6 4,5 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 39 122 10 99 177,6 170 7,6 4,5 Ветеринарно-санитарная экспертиза 40 122 10 103 177,6 170 7,6 4,5

Ветеринарный врач Ольга Шамкина, работающая на Высокой Горе, говорит, что сегодня эта специальность скорее для энтузиастов, чем для тех, кто рассчитывает на высокий заработок:

— Знания, которые дает вуз, — это только база, чтобы стать специалистом, нужно учиться дополнительно, а это очень затратно. Дорого стоят и сами курсы. И проживание в Москве и Санкт-Петербурге, где имеет смысл учиться.

С практикой, как выяснилось, все не так уж и просто: у ветклиники должно быть достаточно пациентов, чтобы закупать препараты, арендовать помещение, оплачивать коммунальные услуги, а «раскрутиться» удается далеко не каждому выпускнику ветакадемии:

— Три года назад в Казани работало три клиники одной неплохой сети, а сегодня не осталось ни одной, закрылись. Люди в нынешних условиях экономят на всем, в том числе и на своих питомцах.

Кормящая профессия

Вполне доступными по проходным баллам и ценам на платное обучение оказались в этом году специальности, связанные с переработкой и производством пищевых продуктов в КНИТУ и КГАУ. Хотя именно они, как считает эксперт «Реального времени», владелец столовой Рашит Нурмухаметов, могут дать хороший жизненный старт абитуриенту с развитой коммерческой жилкой:

— Я пищевик-технолог по профессии, когда учился, мысленно выпендривался, рисовал себе будущее в виде элитного ресторана с уникальной кухней, думал, вот раскручусь, и все так красиво будет. Мальчишество это было! А сегодня я кормлю обедами работников окрестных офисов — и хорошо зарабатываю, соблюдая три принципа: вкусно, сытно, недорого. Нет, не так! Недорого, но вкусно и сытно.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КНИТУ Биотехнические системы и технологии 60 144 5 109 187 170 17 10,0 Биотехнология 58 142 4 148 187 170 17 10,0 Химическая технология 385 121 122 120 182 165 17 10,3 Продукты питания животного происхождения 25 153 8 109 187 170 17 10,0 Продукты питания из растительного сырья 69 126 10 140 187 170 17 10,0 Технология продукции и организация общественного питания 34 148 20 155 182 165 17 10,3

Правда, заметил он, на фоне растущих цен на продукты и падения покупательной способности гостей его столовой уже в ближайшее время не исключены некоторые трудности с ростом оборотов. Часть посетителей столовой уже, похоже, начала экономить и носить обеды из дома, и их количество будет увеличиваться, полагает собеседник «Реального времени».

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КГАУ Биотехнология 25 нет данных 5 85 120 115 5 4,3 Продукты питания животного происхождения нет - 20 85 120 115 5 4,3 Продукты питания из растительного сырья нет - 20 85 120 115 5 4,3 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 110 27 149 120 115 5 4,3

О цели и средствах

— Главная наша задача — это реализация права гражданина на качественную и доступную медицинскую помощь, — заявил на старте приемной кампании этого года ректор КГМУ Алексей Созинов. — Контрольные цифры приема в наш университет в этом году увеличились незначительно, но за последние три года они увеличились на 16 процентов, это заметно.

Созинов добавил, что в КГМУ придерживаются «идеологии высоких требований», именно этим обоснован высокий — не менее 65 баллов по каждой из трех дисциплин — проходной балл ЕГЭ.



Он подчеркнул, что в КГМУ, в силу его специфики, безусловной особенностью является очень большой объем целевого обучения. Если в среднем по вузам страны он колеблется от 10 до 15 процентов, то по медицинским специальностям по целевому набору поступает 70% абитуриентов, при этом на бакалавриат он составляет 15%, а на ординатуру — 92%, то есть практически всех выпускников готовят с прицелом на конкретные рабочие места.

Ректор КГМУ пояснил, что такой перекос — вовсе не «вольность» со стороны университета, а необходимость, поскольку вуз выполняет государственное задание. Он напомнил, что тем, кто мечтает стать врачом и планирует заключить договор о целевом обучении, нужно заблаговременно подать заявки либо через портал госуслуг, либо в письменной форме в приемную комиссию, поскольку с 2024 года потенциальным «целевикам» будет невозможно договориться с работодателями напрямую. Созинов также обратил внимание на то, что при заключении договора о целевом обучении при последующем трудоустройстве придется отработать от трех до 5 лет.