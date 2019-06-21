Казанские ученые помогут составить детальную карту Вселенной

КФУ станет центром наземной оптической поддержки космической обсерватории «Спектр-РГ»

Сегодня ракета-носитель «Протон-М» должна была доставить на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ». Но утром стало известно, что запуск откладывается на сутки по техническим причинам. Аппарат отправляется в космос, чтобы вести обзор всего неба в рентгеновском диапазоне длин волн для последующего составления широкомасштабной карты Вселенной. Следить за его стартом на Байконур отправились и казанские ученые из КФУ, которым предстоит обеспечить наземную оптическую поддержку телескопу на орбите. Подробнее об этих задачах и значимости российско-германского проекта «Реальному времени» рассказал научный руководитель космической обсерватории «Спектр-РГ» — российский астрофизик и академик РАН Рашид Сюняев.



Телескоп на старте



Космическая обсерватория «Спектр-РГ» — плод творения российских и немецких астрофизиков, основная задача которого — создать детальную карту Вселенной. Телескоп будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. На орбиту его должна была доставить ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03. Старт планировали на сегодня в 15.17 по московскому времени, но утром стало известно, что запуск откладывается на сутки из-за выявленных замечаний. Т. е. завтра резервная дата запуска СРГ.

— Завтра у нас всех ответственный и очень тяжелый день. Успех запуска зависит от специалистов ведущих предприятий «Роскосмоса»: НПО имени Хруничева, НПО «Энергия», НПО имени Лавочкина (изготовитель платформы «Навигатор») и, конечно же, космодрома Байконур, включая коллектив инженеров антенн дальней космической связи на Байконуре, отвечающих за передачу команд на разные ступени ракеты, разгонного блока и спутник, — сообщил «Реальному времени» Рашид Сюняев, научный руководитель орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», который сейчас находится в Байконуре.



«Мы надеемся исследовать вспышки, подобные вспышкам на Солнце, от 700 000 звезд разных типов. Обнаружить до тысячи случаев приливного разрушения звезд при их пролете вблизи далеких от нас сверхмассивных черных дыр», — говорид Рашид Сюняев. Фото Максима Платонова

По его словам, над разработкой проекта орбитальной рентгеновской обсерватории СРГ, изготовлением спутника и телескопов с оптикой косого падения, подготовкой к запуску при помощи ракеты «Протон-М» и разгонного блока Д3М многие годы работали сотни инженеров, физиков и астрофизиков в России, Германии и даже в США. Если обсерваторию не удастся отправить в космос завтра, следующее окно для старта — 12 или 13 июля.

Нанести на карту 3 миллиона сверхмассивных черных дыр и всех массивных скоплений галактик

«Спектр-Рентген-Гамма» — совместный российско-германский проект. Основу обсерватории составляют два телескопа: немецкий — еРОЗИТА, который будет вести наблюдения в мягком рентгеновском диапазоне, и российский — АРТ-XC — он будет наблюдать небо в жестком рентгеновском диапазоне. Последний был создан в Институте космических исследований РАН и Российском федеральном ядерном центре в Сарове при участии НАСА. Обсерватория будет сканировать все небо в течении 4 лет и получить 8 карт рентгеновского неба. «Вы спросите: зачем нам 8 карт неба? Прежде всего мы их сложим и увеличим чувствительность суммарной карты. Кроме того, мы получим возможность следить за переменностью миллионов рентгеновских источников во времени», — отметил Сюняев.

— Ожидаемое открытие спутником СРГ и нанесение на карту 3 миллионов сверхмассивных черных дыр, всех (!) массивных скоплений галактик в наблюдаемой Вселенной, многих десятков тысяч Эйнштейновских гравитационных линз позволит ученым использовать их в целях космологии: обнаружения барионных акустических осцилляций разных популяций рентгеновских источников, детального изучения свойств «темной энергии» и «темного вещества», темпа роста крупномасштабной структуры Вселенной, — подчеркнул руководитель проекта обсерватории, говоря о значимости проекта.

Если обсерваторию не удастся отправить в космос завтра, следующее окно для старта — 12 или 13 июля. Фото roscosmos.ru

Для понимания специфики работы телескопа собеседник издания предлагает вспомнить обычные рентгеновские снимки в поликлинике. Рентгеновские лучи обладают уникальной проницаемостью, и СРГ позволит исследовать процессы, происходящие в глубине плотных молекулярных облаков нашей Галактики, где идет интенсивное звездообразование.

— Мы надеемся исследовать вспышки, подобные вспышкам на Солнце, от 700 000 звезд разных типов. Обнаружить до тысячи случаев приливного разрушения звезд при их пролете вблизи далеких от нас сверхмассивных черных дыр. Телескопы СРГ должны исследовать ударные волны при гибели звезд и излучение облаков горячего газа с температурой в миллионы и многие десятки миллионов градусов. Именно при таких температурах возникает интенсивное рентгеновское излучение, — подчеркнул ученый.

Как Казань поможет проекту

Примечательно, что идентифицировать объекты, открываемые «Спектром-РГ», помогут астрофизики из Казанского федерального университета. Вуз обеспечит наземную оптическую поддержку космической обсерватории «Спектр-РГ» при помощи телескопа РТТ-150 в Турции. Почему выбор пал на наших специалистов?

— Казанские астрономы, работающие под руководством академика АНТ Наиля Сахибуллина и член-корреспондента АНТ Ильфана Бикмаева, создали активную и очень сильную группу астрофизиков и инженеров, работающих и поддерживающих в отличном рабочем состоянии российско-турецкий полутораметровый телескоп на высоте 2 500 м на горе Бакырлытепе в 60 км от Антальи в Турции рядом с дорогой, по которой в свое время вел свои войска в Иран и Индию Александр Македонский. На сегодняшний день этот телескоп представляет собой один из наиболее оснащенных современными оптическими детекторами телескопов, доступных российским ученым, — пояснил участие коллег из Татарстана в проекте Рашид Сюняев.

«Спектр-Рентген-Гамма» — совместный российско-германский проект. Основу обсерватории составляют два телескопа: немецкий и российский. Фото roscosmos.ru

Группа астрофизиков КФУ, по его словам, получила очень неплохие результаты в ходе наземной оптической поддержки наблюдений Европейского космологического спутника «Планк» и рентгеновского и гамма-спутника «Интеграл» (25% наблюдательного времени которого принадлежит российским ученым, так как «Интеграл» был выведен на орбиту российской ракетой «Протон-М»). Полученный за эти годы уникальный опыт работы позволит казанским ученым внести весомый вклад в отождествление открываемых рентгеновских источников на всем небе. О внимании, которое Казанский федеральный университет придает этой работе, свидетельствует и тот факт, что сейчас на Байконуре присутствует ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор Данис Нургалиев, астрофизики Сахибуллин и Бикмаев и доктор технических наук Рустам Гумеров.