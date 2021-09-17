Анатолий Карпов: «Татарстан входит в тройку лучших регионов по развитию шахмат среди молодежи»

В КФУ открыли шахматный клуб имени легендарного гроссмейстера

В КФУ открыли шахматный клуб имени советского и российского шахматиста, международного гроссмейстера Анатолия Карпова. Двенадцатый чемпион мира по шахматам присутствовал на церемонии и напутствовал казанских студентов. Проект представляет собой не просто шахматный клуб, а полноценный учебно-научный центр игр. Студенты и сотрудники университета смогут обучаться разным видам шахмат и других интеллектуальных игр. На базе клуба создали действующую онлайн-площадку, для которой специально разработали программную платформу KFU-CHESS.

Учебный центр по шахматам

В КФУ открыли шахматный клуб имени Анатолия Карпова. Легендарный шахматист, международный гроссмейстер присутствовал на церемонии и оставил свой автограф на одном из стендов. Проект представляет собой не просто шахматный клуб, а полноценный учебно-научный центр игр, который предназначен главным образом для студентов и сотрудников университета.

На базе центра будут проводить межвузовские и другие соревнования разного уровня, в том числе с использованием IT-технологий. Для постоянно действующей онлайн-площадки разработали программную платформу KFU-CHESS. Студентов будут обучать самым разным видам шахмат, а также игре в шашки, го, абалон, рэндзю и другим. Участники клуба смогут ходить на профильные теоретические дисциплины в области комбинаторного анализа, теории игр, теории принятия решения, планирования и прогнозирования, профильных алгоритмов ИИ. Планируется открыть целую сеть таких клубов в других городах республики.



На базе центра будут проводить межвузовские и другие соревнования разного уровня, в том числе с использованием IT-технологий

Сборная по шахматам работала в КФУ и раньше. Но в нее могли пройти только те, у кого есть как минимум первый взрослый разряд. Теперь же, с открытием нового клуба, у студентов появилась надежда, что шахматы станут доступными для всех желающих из КФУ, а таких немало.

В клубе ждут студентов университета

Так, например, студент 3-го курса Института фундаментальной информатики и информационных технологий Александр с детства увлекся шахматами. Интерес к ним ему привил дедушка. Александр любит шахматы, постоянно играет, изучает специализированную литературу. Но еще ни разу не участвовал в соревнованиях. Зато уже много раз играл за студенческую сборную по футболу. Тем не менее, если будет возможность, Александр с удовольствием готов обучаться и в шахматном клубе.

А вот студент 4-го курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Антон Приползин занимается шахматами уже профессионально. И заинтересовался ими в детстве тоже благодаря дедушке. В 8 лет Антон уже стал чемпионом России по шахматам. Занятия у сборной КФУ по шахматам проходят регулярно, как минимум два раза в неделю, рассказал молодой человек.

Ильгиз Гилазов сообщил, что большой интерес к шахматам проявляют и его подчиненные, в суде регулярно проходят соревнования

По словам Карпова, Татарстан входит в тройку лучших регионов по развитию шахмат среди молодежи. А больше всего Карпову запомнились зеленодольские шахматисты, которые два раза подряд выиграли одно из всероссийских соревнований.

«Шахматы ускорят освоение других предметов»

Присутствовавший на церемонии в качестве гостя председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов сообщил, что большой интерес к шахматам проявляют и его подчиненные, в суде регулярно проходят соревнования. В 2019 году прошел всероссийский турнир по шахматам.

— Для вас, может быть, покажется странным: где суд, а где шахматы. Но это очень близкие формы деятельности, — убежден Гилазов. — Сама субъектная деятельность требует во многом логичности, тактики, стратегии, умения вести процесс, довести его до логического конца, принять определенное решение. В связи с чем судьи наши очень активно играют в шахматы.

«Навыки интеллектуальной деятельности, характеризующие шахматную игру, могут стать наиболее востребованными при решении многих задач», — считает Ильшат Гафуров

— Конечно, разные шахматные кружки и клубы есть и во многих вузах России и Татарстана, но не все они ассоциируются с именем Карпова, — подчеркнул ректор КФУ Ильшат Гафуров. — Шахматы позитивно влияют на развитие человека: формируют логическое и критическое мышление, повышают уровень осознанной самостоятельности человека, вырабатывается целеустремленность, спортивный характер, становятся лучше коммуникативные навыки. Навыки интеллектуальной деятельности, характеризующие шахматную игру, могут стать наиболее востребованными при решении многих задач.

Время, потраченное на обучение ребенка шахматам, обязательно сполна окупится, считает Карпов.

— Родителям, которые приводят маленьких детей, я обычно говорю, что шахматы, конечно, какое-то время займут. Но они научат детей лучше концентрироваться и ускорят освоение других предметов. Шахматы становятся частью учебного процесса, потому что через них намного проще дать навыки логических процессов, развивать стратегическое мышление. Они улучшают память, — подчеркнул шахматист.

