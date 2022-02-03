Зимы теплее, снегопадов больше, дороги — хуже: к чему приведет глобальное потепление в Татарстане

Эксперты по климатологии и метеорологии КФУ рассказали, почему от роста январских температур аграрии могут выиграть, а от осадков не по расписанию — проиграть

Фото: Максим Платонов

До конца недели в Татарстане может выпасть треть месячной нормы осадков, предупредили климатологи и метеорологи КФУ — толщина снежного покрова в итоге должна вырасти до 70 см. И таким он сохранится примерно до конца марта. Все это — следствие глобальных климатических процессов, объяснили на пресс-конференции профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев и доцент того же вуза Тимур Аухадеев. В нашем регионе глобальное потепление приводит ко все более теплым зимам и ко все большим — и кучным — осадкам. В долгосрочном периоде Татарстан может выиграть — отопительный сезон сократится, вегетационный период, напротив, вырастет. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

В Татарстане глобальное потепление происходит за счет зим и ночей — которые становятся теплее

Из-за обилия осадков нынешней зимой снежный покров необычайно высокий — уже 58—59 сантиметров, учитывая, что бывают зимы с высотой покрова не больше 10 сантиметров.

— Природа уже перевыполнила план, хотя в феврале еще 30% от нормы осадков выпадет, — предупредил метеоролог и климатолог Юрий Переведенцев. — В итоге плохо стало жить совам — они питаются мышами, а до них не докопаться. Зато хорошо рябчикам, тетеревам и глухарям, которые живут в снегу, как куры, ныряя в снежный покров. Плохо стало сорокам и воронам: большой урожай рябины тоже оказался под снегом. Воробьи же, которые прячутся в заснеженных местах, такие снегопады могли бы только приветствовать.

Это наглядные факты влияния глобальных атмосферных процессов. Сами процессы по-разному отражаются на разных регионах. Если в прибрежных странах это приводит к катаклизмам в виде наводнений и ураганов, то в Татарстане это отражается прежде всего более теплыми зимами. И нынешний январь оказался по температурам выше нормы, суровых морозов — «крещенских», «рождественских», «сретенских» — мы не увидели и не увидим. Что интересно — если в среднем за 10 лет температура растет на 0,2 градуса, а в России — на 0,5, то в Татарстане она повышается — преимущественно зимой — еще быстрее.

— Когда потепление идет, влаги в атмосферу испаряется все больше. Осадки в результате увеличиваются, появляется много дополнительной энергии — отсюда неустойчивость в атмосфере, которая приводит, в частности, к ветрам, шквалам, смерчам, ураганам, — рассказал Юрий Переведенцев. — В ПФО, в Татарстане температуры только растут. Причем у нас в январе тренд [на повышение температуры] наблюдается сильнее, чем в июле. В РТ фактически потепление происходит за счет зимы и ночи. Минимальная температура [зимой] растет быстрее, чем в более «консервативном» июле.

«Дороги и сейчас непроходимые, а будут еще хуже»: до конца недели может выпасть треть месячной нормы осадков



Как следствие, в январе стало меньше экстремальных морозов, но больше осадков. По словам доцента КФУ, климатолога Тимура Аухадеева, если в прошлом году морозы отмечались во второй декаде января, то в этот раз первый месяц года оказался «щадящим» — морозов ниже 20 градусов (кроме 5 января, — прим. ред.) не было, хотя обычно они стоят по 6—7 дней. Но за такой комфорт приходится расплачиваться метеозависимым людям, которые уже 13 раз ощутили резкие перепады давления из-за постоянной смены циклонов и антициклонов.

Сегодняшняя высота снежного покрова соответствует мартовской — поэтому в нынешнем марте снега будет еще больше, чем годами ранее. Мартовской норме соответствуют и средние январские температуры Татарстана — минус 1,5—2 градуса, обратил внимание Юрий Переведенцев. По его словам, снежный покров растет из года в год. Одновременно с этим из-за обилия циклонов повышается «депрессивность погоды», или «недобор по солнечной радиации»: за три последних месяца Татарстан получил лишь четверть радиационной нормы, так как солнечных дней было значительно меньше.

К концу недели татарстанские метеорологи предсказывают дальнейший рост снежного покрова с нынешних 58—59 см до почти 70 см. Каждый миллиметр осадков добавляет еще один сантиметр снежного покрова, объясняет Тимур Аухадеев.

— У нас в Татарстане температура в феврале должна быть в среднем минус 13 градусов, а она будет не ниже минус 4—5 градусов. Осадки в ближайшие дни будут значительными, должна выпасть за пару дней третья часть месячной нормы, — заявил Юрий Переведенцев. — Дороги и сейчас непроходимые, а будут еще хуже.

Фото: Максим Платонов

«Осадки нужны по расписанию»: в чем плюсы и минусы потепления климата для аграриев

Все чаще на погоду в центральной части России и в Татарстане оказывают прямое влияние северно-атлантические циклоны: именно они повышают среднюю температуру и приносят больше осадков. Сибирские и полярные циклоны, которые приносят сухую атмосферу и низкие температуры, к нам почти перестали заходить.

Солнечной погоды, вероятнее всего, не стоит ждать до конца февраля, считают эксперты. До сих пор март был, по сути, продолжением зимы, температура тогда стояла еще отрицательная, теплый период наступал к 31 марта — 3 апреля. Снежный покров при этом полностью уходил в начале второй декады апреля. По мнению татарстанских климатологов и метеорологов, нынешний март вряд ли будет очень холодным, скорее теплым. Именно в этом месяце наблюдается самая большая скорость повышения температуры в ПФО — на 0,3 градуса за 10 лет. Со стороны может показаться, что татарстанским аграриям теплый март и большие снежные покровы только в плюс, но это не совсем так, хотя в долгосрочном периоде глобальное потепление и может принести для АПК республики свои плюсы. Коварство потепления состоит в том, что из-за него пусть количество осадков растет, но меняется сам режим их выпадения.

— Они сегодня в Татарстане выпадают кучно. А аграриям и дачникам осадки нужны по расписанию, — объясняет доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимур Аухадеев. — Климат становится «нервным», растет повторяемость негативных проявлений. Разница между средней температурой зимы и средней температурой лета уменьшается, и климат Казани становится менее континентальным [стабильно жарким летом, стабильно морозным зимой и с малым количеством осадков].

Больше разных растений и болезней — меньше отопительный сезон



Пока в Татарстане средняя годовая температура составляет всего лишь плюс 5—6 градусов, в России — минус 4 градуса, тогда как среднеглобальная — плюс 15. В итоге наш регион остается «достаточно холодной территорией». То, что в результате снижения температурной амплитуды и все более теплых зим будет и больше тепла, — неплохо, полагает Юрий Переведенцев:

— Вегетационный период [время, в течение которого возможен рост растений] у нас в итоге растет, отопительный период сокращается, тепла становится больше, энергии на отопление нам тратить придется меньше.

Но агротехнологи должны предусмотреть методы задержания осадков, и лишние стимулы вкладываться в новые технологии сегодня появляются именно в связи с непредсказуемостью осадков по весне, полагают ученые КФУ. Потепление «зимнего климата» привело к тому, что в Татарстане в последние годы увеличился перечень ранее ненаблюдаемых растений и насекомых.

Все чаще, согласен Тимур Аухадеев, проявляются, впрочем, и «болезни, для нас нехарактерные», — их он, впрочем, не назвал. По словам профессора Юрия Переведенцева, ряд экспертов в КФУ уже проанализировали интенсивность заболевания коронавирусом в Татарстане в связи с метеорологическими факторами и даже получили первые результаты: чем холоднее — тем сильнее свирепствует коронавирус. Но, предупреждает он, на поведение пандемии коронавируса накладывается слишком много других факторов, помимо погоды.

Как глобальное потепление может не дать планете вновь обледенеть

В целом же потепление климата, считают климатологи КФУ, уже приводит и еще приведет к росту числа опасных атмосферных явлений, катаклизмов, неустойчивости поведения атмосферы. Результат этого — нетипичные для стран Средиземноморья и Ближнего Востока снегопады. Или неожиданный заход вполне себе атлантического циклона сначала в Арктику, а затем вниз, в центральные регионы России. Помимо того что циклоны меняют свою траекторию, фиксируются и необычные атмосферные явления, как, например, недавняя молния в Америке протяженностью 700 км. Как объясняет поведение атмосферы в РФ Юрий Переведенцев, согласно парниковой теории климата наибольшее изменение температуры со знаком плюс обычно происходит в центре континента — именно поэтому у нас в Сибири наблюдается наибольший прирост температуры.

Фото: Максим Платонов

— Стратосфера должна выхолаживаться, так оно и есть. У нас потепление, а там [в стратосфере] температура понижается. Радиационно-активные газы просто не отпускают от нас радиацию космоса, и в итоге этой радиации не достается стратосфере, и озоновый слой уменьшается.

При этом, считает профессор, современное потепление обусловлено не только антропогенным фактором, но и естественными, вроде солнечной или вулканической активности, или же океанически-атмосферными явлениями Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Если Эль-Ниньо повышает среднюю температуру на 10 градусов в тропической зоне Тихого океана, что дает отклик на весь земной шар, то Ла-Нинья является его более холодным аналогом.

Солнечная же активность сегодня на климате сказывается не сильно, но так было не всегда. Столетия назад, когда она была приглушена, температура снизилась на 2 градуса и возник Малый ледниковый период, который продлился до 1860 года. Что же касается Большого ледникового периода, то вероятность его повторения — а следующего можно было ждать в ближайшие 100 тысяч лет — снижается именно из-за влияния антропогенных факторов, если они будут играть ведущую роль. По словам Юрия Переведенцева, в ледниковый период территория Татарстана была покрыта льдом толщиной в 3 км, а средняя температура на планете составляла 9 градусов, а на территории РТ «вообще была вечная зима».