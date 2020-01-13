Котлету из казанской искусственной конины можно будет попробовать через два-три года

В Казани разрабатывают проект выращивания мяса в лаборатории

Фото: Максим Платонов

Центр нанотехнологий РТ совместно с Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ вот уже около года разрабатывают технологию выращивания искусственной конины и осетрины в лабораторных условиях. Если все пойдет так, как задумывалось, то не позже чем через три года казанская лаборатория представит на суд экспертов настоящую мясную котлету, при производстве которой не пострадает ни одно животное.

Как это работает



В лаборатории профессора Альберта Ризванова в КФУ тихо назревает революция в пищевой промышленности: здесь выращивают мышечные клетки лошади и осетра, чтобы создать искусственное мясо. Настоящие животные почти не страдают. У них берется образец ткани, из него выделяются стволовые клетки. Эти клетки загружают в биореактор на специальную питательную среду. В нем они дифференцируются в мышечные, созревают и размножаются. В этом вкратце и заключается суть технологии выращивания искусственного мяса. В Казани этот проект реализует Центр нанотехнологий РТ на базе университетской лаборатории под руководством Ризванова.

Если углубляться в процесс, то все очень непросто. Мало купить биореактор и питательные среды. Важно подобрать правильные условия внутри реактора (давление, температуру, влажность), использовать оптимальную питательную среду, подобрать правильную концентрацию кислорода и углекислого газа, использовать стерильные ламинарные боксы — чтобы случайно не занести в препарат посторонние микроорганизмы, учесть сотни факторов, чтобы обеспечить максимально близкий к цели результат.

Технологию эту сейчас пытаются разработать и развить по всему миру: есть уже несколько десятков стартапов по выращиванию мяса в лаборатории. В России такие разработки ведет, например, Очаковский комбинат пищевых ингредиентов. Есть научные проекты по биопечати мяса на МКС. Технологический процесс везде базируется на одних и тех же принципах, разница лишь в деталях и усовершенствованиях. Есть такие усовершенствования и в казанской лаборатории, но в чем их суть — не раскрывается: это коммерческая тайна.

Михаил Бондарь, генеральный директор Центра нанотехнологий РТ, рассказал «Реальному времени»:

— Уникальность проекта, который реализуется в Казани, состоит, во-первых, в выбранных объектах. Конину и осетрину культивировать пока никто еще не пробовал, при этом спрос на эти виды животного белка традиционно высок. Уникальность состоит еще в том, что в России пока почти не занимаются искусственным мясом. Есть точечные разработки, но о них очень мало слышно. Поэтому мы видим в этой теме большое будущее и организовали НИОКР вместе с университетом.

ООО «Артмит», реализующее проект со стороны Центра нанотехнологий, планирует развить его до этапа промышленного масштабирования.

Год с начала проекта: что уже есть и что будет дальше

Проект существует примерно год. Михаил Бондарь рассказал, чего удалось добиться за это время:

— Мы научились дифференцировать стволовые клетки в мышечные, выращивать их на питательном субстрате и сохранять их в живом состоянии так, чтобы они продолжали делиться. Мы работаем пока только с мышечными клетками и умеем выращивать определенное их количество (несколько миллионов клеток за две недели). Однако продукт, разумеется, пока не окончательный. На 2020 год у нас запланировано финансирование следующего этапа проекта, и по его итогам мы хотим показать уже готовый прототип первого продукта — фаршеобразную мясную массу, выращенную в лаборатории.

Чтобы получить мясо, одних только мышечных клеток мало. Нужна еще ткань жировая (чтобы продукт был вкусный), сосудистая (чтобы «мясо» было сочным и максимально похожим по структуре на настоящее). Для того чтобы создать «мясную» структуру, используются скаффолды — съедобные каркасы, вокруг которых методом биопринтинга (печати) культивируются мышечные и жировые клетки. Таким образом в недалеком будущем можно будет создавать не только фарш, но и полноценные «стейки из пробирки». Печать тканей на съедобных каркасах — следующий этап исследований, технология, которую нужно освоить. И эту технологию в казанской лаборатории начинают осваивать в этом году. Правда, по словам Михаила Бондаря, на лабораторном принтере обеспечить сколько-нибудь внятных количеств не получится: он позволит печатать очень небольшие количества «мяса», даже когда будет полностью отработана технология. Директор Центра нанотехнологий предостерегает СМИ от громких заголовков:

— О промышленных мощностях говорить пока невозможно. Чтобы это запустить в производство, нужно будет специально разрабатывать именно промышленную технологию, а она у нас пока только лабораторная, НИОКР. Промышленная будет от нее сильно отличаться: там будет биопринтинг, а возможно, добавятся и другие технологии создания конечного продукта. Продукт, который можно будет демонстрировать и есть, мы планируем показать через два-три года. И если он заинтересует промышленность — после этого можно будет масштабировать технологию и адаптировать под массовое производство.

На 2020 год у нас запланировано финансирование следующего этапа проекта, и по его итогам мы хотим показать уже готовый прототип первого продукта — фаршеобразную мясную массу, выращенную в лаборатории, говорит Бондарь. Фото Максима Платонова

Зачем воплощать в жизнь научную фантастику

Культивируемое мясо, судя по всему, вещь не из книг и не из области футурологии. Население Земли стремительно растет: в 1987 году нас было 5 миллиардов, в 1999-м — 6 миллиардов, в 2019-м — 7,7 миллиарда. Если динамика роста не изменится, то к 2042 году, по прогнозам Фонда ООН в области народонаселения, на планете будут жить 9 миллиардов человек.

При этом человечество еще не победило голод. В 2018 году острую нехватку продовольствия испытывали 115 миллионов людей. Чтобы полностью обеспечить растущее население планеты продуктами, нужно внедрять новые технологии их производства. Сейчас животноводство потребляет примерно 70% эксплуатируемой земли и около 30% всей питьевой воды на планете.

Плюс ко всему в мире набирают обороты многочисленные кампании, направленные против убийства животных ради мяса. Поэтому технология выращивания мяса в лабораторных условиях выглядит как идеальный способ избежать проблем экологического, демографического и гуманистического характера.

Первый бургер с искусственно выращенным мясом был сделан в 2013 году и стоил 325 тысяч долларов. За 6 лет он подешевел примерно в 10 000 раз. Те проекты, которые уже масштабированы в промышленное производство, представляют для рынка искусственное мясо: оно примерно в 12 раз дороже натурального. Лет через семь, по оценкам экспертов, клеточный фарш сравняется по цене с настоящим. Поэтому будущее казанского проекта видится довольно радужным. После того, как технология будет разработана и масштабирована, к ней, по предположениям экспертов, подключится партнер из пищевой индустрии. По словам Бондаря, переговоры ведутся уже не только с российскими, но и с зарубежными компаниями, интерес к этой теме стабильно растет.