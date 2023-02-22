КФУ откроет филиал в Египте в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский федеральный университет откроет филиалы в Египте и Казахстане. Такими планами на 41-м заседании Госсовета Татарстана поделился ректор вуза Ленар Сафин.



— Есть уже бизнес-партнер. То есть на сегодняшний день идет строительство кампуса. В этом году планируем открыть филиал и в рамках первого набора набрать уже 300 студентов, — заявил он.

По поводу открытия филиала КФУ в казахстанском городе Шымкенте на данный момент ведутся переговоры. Также вуз планирует создать три технопарка — в области промышленного дизайна, биомедицины и технопарк передовой инженерной школы.

скриншот трансляции

Напомним, первый зарубежный филиал Казанского федерального университета открылся в октябре 2022 года в Узбекистане. Там будут готовить специалистов в сферах машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, фармации, биомедицины и журналистики.



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Татьяна Демина