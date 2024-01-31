Как Минобрнауки «обнулило» диссертации замруководителя «Акибанка» и преподавателей КФУ

Несмотря на приказы министерства, регалии «разжалованных» ученых продолжают «светиться» на официальных сайтах

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

Лишилась ученой степени зампредседателя ПАО «АКИБАНК», председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджету набережночелнинского горсовета Венера Туктарова: 3 ноября 2023 года замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный подписал соответствующий приказ, а полугодом ранее регалий — ученой степени доктора экономических наук — лишилась и ее научный руководитель — профессор, доцент КФУ, числящаяся внешним совместителем на кафедре конституционного и административного права Ольга Шмелева. «Реальное время» — о содержании депутатской кандидатской и «неправовых» диссертациях казанских правоведов и экономистов.

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3 ноября 2023 года приказом российского Минобрнауки Венера Туктарова была лишена ученой степени кандидата экономических наук, присужденной ей решением диссертационного совета, действовавшего на базе Университета управления «ТИСБИ», по итогам защиты, состоявшейся 21 апреля 2012 года. Тема диссертации звучала так: «Повышение конкурентоспособности региона на основе обеспечения транспарентности услуг государственного управления».

В переводе на разговорный русский: речь в ее научном труде шла о том, что наличие в открытом доступе информации о деятельности органов власти региона положительно влияет на его развитие. Несмотря на то, что, с точки зрения обывателя, это есть аксиома, не требующая сложных научных исследований и доказательств, Венера Туктарова собрала, как указано в автореферате диссертации, «сведения официальных федеральных и региональных статистических органов, зарубежных государств».

В результате Туктаровой было «дано определение услуг органов государственного управления, которые, в отличие от публичных услуг, выступающих частными (индивидуализированными) благами, трактуются как общественные блага, предоставляемые исполнительными органами государственной власти…», «предложена модифицированная модель жизненного цикла конкурентоспособности региональной экономики», и доказано, что «российские регионы, характеризующиеся высоким уровнем конкурентоспособности, находятся на стадии, движимой факторами производства». А еще «доказано, что повышение транспарентности услуг государственного управления обеспечивает прирост валового регионального продукта за счет повышения эффективности деятельности органов государственной власти, предприятий и домохозяйств».

Кандидатом экономических наук зампред «АКИБАНКа», председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджету Венера Туктарова пробыла около 10 лет — диплом, выданный ей 10 января 2013 года, признан недействительным.

В отсутствие в открытом доступе актуального контактного телефона Венеры Туктаровой «Реальное время» обратилось к ней с запросом о причинах заимствований в ее научной работе и о том, намерена ли она оспаривать приказ Минобрнауки РФ, по электронной почте, указанной на сайте горсовета Набережных Челнов, и в канцелярию ПАО «АКИБАНК». По получении ответ будет опубликован.

Каков научный руководитель, таковы и диссертанты?

Научным руководителем Венеры Туктаровой при подготовке диссертации выступала доктор экономических наук Ольга Шмелева, которая защитила докторскую диссертацию за год до защиты Туктаровой — 31 мая 2011 года. Защита ее диссертации «Трансформация института муниципальной собственности в условиях формирования инновационной экономики» проходила в диссертационном совете при АНО «Российская академия предпринимательства». И ученого звания Шмелева лишилась также раньше, чем ее «выпускница», — 16 марта 2023 года.

Научным руководителем Венеры Туктаровой при подготовке диссертации выступала доктор экономических наук Ольга Шмелева, которая защитила докторскую 31 мая 2011 года и лишилась ученого звания 16 марта 2023 года. скрин realnoevremya.ru сайта info-2019.ru

В настоящее время, как свидетельствует сайт Казанского юридического института МВД РФ, подполковник полиции Ольга Шмелева является в этом вузе начальником кафедры экономики, финансового права и информационных технологий в деятельности органов внутренних дел, полиции. На ее страничке указано: «доктор экономических наук, доцент». «Реальное время» направило на имя начальника КЮИ Фоата Зиннурова запрос о причинах, по которым на официальном сайте вуза содержится информация о наличии у Шмелевой ученой степени доктора экономических наук, а также, в отсутствие контактов Шмелевой в открытом доступе, попросило предоставить их либо предоставить комментарий Ольги Геннадьевны о лишении ее ученой степени. По получении ответ будет опубликован.





Ольга Шмелева также выступала научным руководителем доцента кафедры в КФУ Ляйсан Арсентьевой (Асхатовой), защитившей кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование конкурентной стратегии развития производственного предприятия на основе внедрения наукоемких технологий» 12 мая 2012 года.

А также она руководила научной работой гендиректора набережночелнинского ООО «Фирма «Аудит ТД» Татьяны Дербеневой, защитившей 21 апреля 2012 года диссертацию «Совершенствование процессов менеджмента производственных организаций на основе внедрения управленческого учета».

Шмелева руководила научной работой гендиректора набережночелнинского ООО «Фирма «Аудит ТД» Татьяны Дербеневой. скрин realnoevremya.ru сайта audit-td.ru

Обе они, как и Туктарова, стали кандидатами экономических наук по решению диссертационного совета Университета управления «ТИСБИ». И обе, как и Туктарова, были лишены званий: Арсентьева (Асхатова) — приказом Минобрнауки РФ от 13 декабря 2023 года, Дербенева — приказом от 28 ноября 2023 года.



«Реальное время» направило запросы Ляйсан Арсентьевой (Асхатовой) и Татьяне Дербеневой с предложением высказать свое мнение об обоснованности этих приказов, по получении ответы будут опубликованы.

А люди верят…

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте КФУ, Ольга Шмелева преподает на кафедре конституционного и административного права в качестве внешнего совместителя, занимает должность профессора и… имеет ученую степень доктора экономических наук.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте КФУ, Ольга Шмелева преподает на кафедре конституционного и административного права в качестве внешнего совместителя, занимает должность профессора и… имеет ученую степень доктора экономических наук. скрин realnoevremya.ru сайта kpfu.ru

На этом же сайте размещены сведения о том, что доцент Ляйсан Арсентьева является штатным сотрудником кафедры экономической теории и эконометрики университета и имеет ученую степень кандидата экономических наук.

На сайте КФУ сообщается. что доцент Ляйсан Арсентьева является штатным сотрудником кафедры экономической теории и эконометрики университета и имеет ученую степень кандидата экономических наук. скрин realnoevremya.ru сайта kpfu.ru

«Реальное время» обратилось с запросом в КФУ за разъяснениями, информировано ли руководство университета о том, что Ольга Шмелева лишена докторской степени, а Ляйсан Арсентьева — кандидатской, и почему на сайте КФУ в настоящее время присутствует недостоверная информация о них.

На официальном сайте компании в настоящее время содержится информация о наличии кандидатской степени у ее руководителя. скрин realnoevremya.ru сайта audit-td.ru

Мы также обратились в ООО «Фирма «Аудит ТД» за разъяснением, почему на официальном сайте компании в настоящее время содержится информация о наличии кандидатской степени у ее руководителя.

По получении ответы будут опубликованы.