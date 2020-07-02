В КФУ выделено 37 бюджетных и 30 целевых мест на востоковедное образование

Фото: Пресс-служба КФУ

Направление подготовки «Востоковедение и африканистика» Института международных отношений КФУ всегда вызывало большой интерес со стороны абитуриентов. «Поворот на Восток» стал дополнительным фактором, говорящим в пользу такого выбора профессии. Но преимущества образовательных программ направления, под которые отведены 37 бюджетных мест, а также 30 целевых мест под профиль «Политика и экономика тюркских народов», говорят и сами за себя, гарантируя высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Основа востоковедного образования — овладение восточным языком. Институт предлагает широкую языковую линейку: 15 восточных языков, изучаемых под руководством опытных преподавателей и носителей языка, прекрасная материальная база делают процесс обучения личностно-ориентированным и интерактивным. А возможность пройти полугодовые языковые стажировки в более 30 вузах стран Азии и Африки позволяет довести уровень владения языком до совершенства.

В целом же студенты проходят курс подготовки, включающий комплексное изучение истории, политики, экономики, литературы, религии, этнографии, культуры, географии Востока — это готовит выпускника к исследовательской, переводческой и практической деятельности во всех сферах взаимодействия со странами и народами Азии и Африки.

Под руководством лучших специалистов России, студенты получают первичные навыки экспертно-аналитической деятельности и практикуют свои языковые и переводческие навыки. Они регулярно принимают участие в научно-образовательных программах с участием чрезвычайных и полномочных послов и генконсулов различных государств Востока в России, ведущих экспертов со всего мира.

Институт предлагает широкую языковую линейку: 15 восточных языков, изучаемых под руководством опытных преподавателей и носителей языка

«В этом году мы принимаем абитуриентов на наши традиционные профили — «Языки стран Азии и Африки», «История стран Азии и Африки», «Экономика стран Азии и Африки». Вместе с тем нужно отметить, что эти программы были модифицированы в соответствии с запросом рынка труда. Кроме того, в нашей линейке появились новые программы. Это «Политика и экономика тюркских народов» с 30 целевыми местами и две магистерские программы, посвященные восточным языкам в сфере профессиональной коммуникации — китайскому и турецкому. Они также достойны внимания абитуриентов», — отметил заведующий кафедрой алтаистики и китаеведения КФУ Рустем Мухаметзянов.

А теперь обо всем подробнее.

Профиль подготовки «Языки стран Азии и Африки» предлагает фундаментальное изучение китайского, турецкого, японского, арабского, хинди и персидского языков — на выбор. Программа освещает актуальные проблемы современного языкознания и его концепции, подробно изучаются особенности восточной филологии, методологии и методики анализа текстов на восточном языке специализации. Студенты получают навыки перевода и работы с текстами, активно практикуясь в переводческой деятельности в тройке языков — «русский — восточный — английский» — на протяжении всего курса обучения. Изучают основы педагогики, методики преподавания восточного языка, а также современные технологии и формы преподавания.

Второй наш профиль подготовки «История стран Азии и Африки» направлен на комплексное изучение истории, культуры и языка региона специализации. В этом году мы будем изучать Республику Корея и Японию. В ходе обучения формируется представление об эволюции политических, социально-экономических и религиозно-философских концепций Востока, их влиянии на сознание людей. В рамках этой программы предполагается также глубокое освоение корейского и японского языков.

Растущий поток турецких инвестиций в Россию обусловил открытие профиля «Политика и экономика тюркских народов». По итогам обучения специалисты смогут сопровождать экономические и социальные проекты, связанные с Турцией, а также с государствами Востока. Особенность этого профиля в том, что на него выделено дополнительно 30 целевых мест.

Под руководством лучших специалистов России студенты получают первичные навыки экспертно-аналитической деятельности и практикуют свои языковые и переводческие навыки

Профиль «Экономика стран Азии и Африки» направлен на комплексное изучение экономики, истории, языка региона специализации и внешнеэкономического взаимодействия между странами. Систематически изучаются экономики стран Азии и Африки, более глубоко — экономическое развитие региона специализации. Особое внимание уделяется внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках международных организаций и соглашений (ШОС, БРИКС, ЕврАзЭС, ЭПШП, АТЭС и др.).В этом году в рамках этой программы абитуриентам предлагается изучать экономику КНР и Республики Корея.

Также набор идет и на традиционный профиль подготовки «Академическое исламоведение» с изучением арабского и персидского языков. Он включает в себя изучение истории, культуры и религии стран арабского Востока.

«Отмечу, что на всех этих программах работают носители языка. Это опытные преподаватели, для которых арабский, японский, корейский и китайский являются родными. Кроме того, студентов ждут занятия и открытые лекции с ведущими учеными и общественными деятелями Китая, Турции и Кореи. Все программы предусматривают прохождение языковых стажировок в странах изучаемого языка», — подчеркнул Мухаметзянов.

Кроме того, в ходе обучения в Институте международных отношений студенты проходят практику в многочисленных компаниях-партнерах, и зачастую уже на этапе обучения студенты находят себе место работы. Благодаря активной партнерской деятельности нашего института студенты имеют большое количество вариантов развития своей карьеры.

Выпускники направления востребованы в федеральных, региональных и муниципальных органах власти и самоуправления, дипломатических представительствах России и других стран, экспертно — аналитических центрах и информационных агентствах, СМИ, агентствах переводов, торгово-экономических организациях и компаниях, имеющих связи с иностранными партнерами и т. д.

Выпускники направления востребованы в федеральных, региональных и муниципальных органах власти и самоуправления, дипломатических представительствах России и многих других организациях

Добавим, всем иногородним первокурсникам предоставляется место в лучшем студенческом кампусе страны — Деревне Универсиады. Студенческая жизнь в институте — это научные общества, конференции, зарубежные стажировки, клубы, творческие коллективы, спортивные соревнования и много новых друзей по всему миру, а каждый семестр студенты, которые ведут активную спортивную, научную и творческую жизнь, имеют возможность увеличить свою стипендию до 10 000 рублей и выше.

Контактная информация:

Центр профориентационной работы и международного сотрудничества

Телефоны: +7 (843) 216-51-19 , +7 (843) 292-51-86.

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