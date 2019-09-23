12-метровые экраны для КФУ, новый состав метро и оргвопросы очередного Кубка мира по плаванию

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Ремонт путепровода в Зеленодольске за 653 миллиона

«Главтатдортранс» собирается заняться реконструкцией путепровода через железную дорогу, который расположен на улицах Озерной и Новостроительной в Зеленодольске. На эти цели главное дорожное ведомство региона планирует потратить 652,7 млн рублей из бюджета региона. Подать заявки на участие можно до 26 сентября, тогда же состоится и аукцион.

Работы должны быть выполнены до 20 июля 2021 года. Всего реконструкция коснется 243 метров путепровода — на этом участке две полосы дороги, ширина проезжей части — 7 метров. От подрядчика потребуется демонтировать старые конструкции и построить новые опоры, устроить сопряжение путепровода с насыпью, устроить проезжую часть. Три года назад, напомним, Татарстан вложил 1,2 миллиарда в строительство нового путепровода через железную дорогу у станции Зеленый Дол.



2. Состав метро «Москва» для казанской подземки

Казанский МУП «Метроэлектротранс» закупит новый состав для метро. Об аукционе было объявлено 13 сентября, заявки можно подать до 30-го числа, а итоги подведут 2 октября. Покупка будет стоить предприятию 391,2 млн рублей.

Поставщик должен будет доставить вагоны до путей «Метроэлектротранса», примыкающих к путям РЖД. Поезд должен формироваться из двух головных вагонов с кабинами управления модели 81-765.4 и двух промежуточных моторных вагонов модели 81-766.4. Более известны такие вагоны под названием «Москва» — они выпускаются с 2016 года мытищинским «Метровагонмашем» и Октябрьским электровагоноремонтным заводом в Санкт-Петербурге. Такие вагоны эксплуатируются в Москве, Баку и Ташкенте. Отличает эти вагоны (в сравнении с нынешними составами казанского метро) возможность сквозного прохода по всем вагонам. Поставку должны осуществить до 1 апреля 2020 года. Покупка еще одного состава, вероятно, связана с расширением метро (и, соответственно, увеличением интервалов движения) год назад — тогда была открыта 10-я станция, «Дубравная».



В 2019 году «ФГЭТРИС» получил 1,2 миллиарда по проекту «Оздоровление Волги» — на строительство очистных сооружений. Фото Максима Платонова

3. 82 миллиона на очистные сооружения

Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана планирует найти подрядчика на строительство очистных сооружений в населенных пунктах республики. Закупку объявили 17 сентября, заявки принимаются до 25-го числа, тогда же состоится и аукцион. Обойдутся работы в 82,2 млн рублей, которые оплатят из бюджета Татарстана.

Всего новые объекты появятся в трех населенных пунктах. За 40 миллионов рублей завершат строительство очистных сооружений канализации в Мамадыше. В 23 миллиона обойдется строительство канализационно-насосной станции в Юго-Восточном микрорайоне Азнакаево, а еще 19,2 млн потратят на строительство биологических очистных сооружений для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Крым-Сарай. Работы должны быть выполнены уже до 1 декабря 2019 года. Напомним, в 2019 году Фонд получил 1,2 миллиарда по проекту «Оздоровление Волги», в том числе на строительство очистных сооружений.



4. Минкульт заплатит 20 миллионов за исследование сохранности объектов в Свияжске и Болгаре

Министерство культуры Татарстана собирается заказать научно-исследовательские археологические работы, мониторинг и оценку состояния объектов культурного наследия. Стоимость работ составит 19,7 млн рублей, которые оплатят из бюджета Татарстана. Заявки на участие принимаются с 17 по 25 сентября, аукцион состоится 26-го числа.

Подрядчик должен будет предоставить технический отчет о проведении археологических разведок, исследований объектов, отчет о мониторинге условий сохранности и функционирования Успенского собора. Фото Максима Платонова

Работы коснутся Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска, а также Болгарского историко-археологического комплекса. Сроком выполнения указано 15 декабря 2019 года. Подрядчик должен будет предоставить технический отчет о проведении археологических разведок, исследований объектов, отчет о мониторинге условий сохранности и функционирования Успенского собора.



5. Ремонт «Дома народного творчества» в Нижнекамске

Исполком Нижнекамского района собирается выполнить капитальный ремонт «Дома народного творчества». На эти цели из бюджета муниципального образования направят 12,8 млн рублей. Заявки принимаются с 13 по 24 сентября, а аукцион состоится 26-го числа.

Исполнитель должен будет провести работы по витражам, установить новые окна и двери, устроить плинтусы, примыкания кровли, отремонтировать фасад. Также необходимо смонтировать систему видеонаблюдения в подвале, провести отделочные работы и обеспечить огнезащиту, поменять электровыключатели и другое электрооборудование, а также отремонтировать душевую.



Международный аэропорт «Казань» модернизирует автоматизированную систему метеорологического обеспечения авиации за 12 миллионов рублей. Фото Максима Платонова

6. Новая система метеорологического обеспечения для казанского аэропорта

Международный аэропорт «Казань» модернизирует автоматизированную систему метеорологического обеспечения авиации за 12 миллионов рублей. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок 19 сентября. Заявки принимаются с 20 по 27 сентября, а итоги подведут 30-го числа.

Новая автоматизированная информационная система «МетеоЭксперт-Центр» предназначена для автоматизации сбора, обработки и предоставления метеорологической информации, полученной из различных источников с последующим формированием базы данных. Для модернизации необходимо следующее оборудование — 19-дюймовая телекоммуникационная стойка, два сервера, система хранения данных, источник бесперебойного питания, автоматический переключатель нагрузки, два системных блока, два монитора и два источника бесперебойного питания. Поставку должны осуществить в течение трех месяцев.



7. Мебель для налоговиков на 5,4 миллиона

Управление федеральной налоговой службы по Татарстану планирует закупить офисной мебели на 5,4 миллиона рублей. Эту закупку оплатят из федерального бюджета. Заявки принимаются с 18 по 26 сентября, рассматривать их будут 27 сентября, а аукцион состоится 30-го числа.

Ведомству понадобится, в частности, по 68 правых и левых эргономичных столов, 16 прямых письменных столов, 90 подкатных тумб, еще 146 — приставных, 50 тумб для оргтехники, 30 шкафов для одежды и 146 шкафов для документов со стеклянными дверьми. Поставку осуществят в течение 20 дней с даты заключения контракта.



Министерство спорта Татарстана собирается выбрать технического исполнителя на оказание услуг по подготовке и проведению этапа Кубка мира FINA по плаванию в Казани в 2019 году. Фото Максима Платонова

8. Этап кубка мира FINA за 5 миллионов

Тем временем Министерство спорта Татарстана собирается выбрать технического исполнителя на оказание услуг по подготовке и проведению этапа Кубка мира FINA по плаванию в Казани в 2019 году. О тендере стало известно 18 сентября, заявки принимаются до 26 сентября, а аукцион состоится 30 сентября. Закупку стоимостью в 5,2 миллиона рублей оплатит бюджет Татарстана.

Услуги должны быть оказаны в Казани, во Дворце водных видов спорта, до 6 ноября. От исполнителя потребуется, в частности, обеспечить проезд руководства FINA, размещение делегатов, иностранных спортсменов и прочих представителей, обеспечить их питание, организовать гала-ужин, подготовить рекламную, представительскую и печатную продукцию. Также нужно будет организовать церемонию награждения и допинг-контроль. Напомним, Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, а в июле 2019 года получила право на проведение чемпионата в 2025 году.



9. Соревнования по боевым искусствам для КГАУ

Мероприятие собирается провести и Казанский государственный аграрный университет. Речь идет о II Всероссийских студенческих играх боевых искусств. Информация о соответствующей закупке появилась 18 сентября, заявки принимаются до 26 сентября, а аукцион состоится 30-го числа. Стоимость услуг составит 4 миллиона рублей, которые оплатят за счет средств бюджетного учреждения.

Целью услуги указано развитие системы студенческих состязаний по боевым искусствам среди молодежи от 18 до 35 лет. Фото rsbi.ru

Услуги должны быть оказаны до 30 ноября. Целью указано развитие системы студенческих состязаний по боевым искусствам среди молодежи от 18 до 35 лет. Исполнитель должен будет оказать издательско-полиграфические услуги, подготовить церемонии открытия и закрытия, подготовить программу показательных выступлений и деловую программу, провести круглые столы и мастер-классы, разместить 260 участников в стационарном гостиничном комплексе, арендовать помещение для проведения соревнований, также заняться информационным сопровождением и транспортным обеспечением.



10. Огромные экраны с небольшим разрешением для КФУ

А вот Казанский федеральный университет заплатит 3,4 миллиона рублей за поставку светодиодных экранов. Об аукционе стало известно 18 сентября, заявки будут принимать до 26 сентября, а итоги закупки подведут 4 октября.

Всего понадобится два комплекта светодиодных экранов — по 1,7 млн рублей за каждый. Площадь полотна каждого из них должна быть не меньше 12,6 метра, ширина изображения полотна — не меньше 4,096 метра, а высота — не менее 3,072 метра. Разрешение экрана при этом будет довольно небольшим — всего 1024 на 768 пикселей. Вес каждого экрана будет около 310 кг. Помимо самих экранов, понадобятся передающие карты, видеомикшер, лебедки, коммутатор-масштабатор, удлинитель и услуги по монтажу.

