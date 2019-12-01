Куда пойти в Казани: экофестиваль, «ночь в университете» и Егор Крид в новом имидже

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Фото: Максим Платонов

В ближайшие семь дней казанцев ждет немало интересных музыкальных событий — от органного концерта до шоу Егора Крида. Кроме того, в столице Татарстан пройдет череда фестивалей самого разного формата. Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».

«Формула ночи» в КФУ



2 декабря в Казанском федеральном университете (второй учебный корпус) пройдет XI серия науч-поп-проекта «PROНаука в КФУ» под названием «Формула ночи». На этот раз «ночь в университете» будет посвящена математике.

Полное расписание на сайте night.kpfu.ru .

Вход свободный.

«Горизонт событий» группы «Би-2»

3 декабря в «Татнефть Арене» выступит белорусско-российская рок-группа «Би-2». На концерте прозвучат как новые хиты дуэта из альбома «Горизонт событий», так и все «greatest hits».

Билеты от 995 до 4495 рублей.

Фото Максима Платонова

Трибьют-проект Pink Floyd



В тот же день в КРК «Пирамида» даст концерт трибьют-проект из Великобритании «The Pink Floyd Show UK». Тур команды по городам России, Казахстана, Белоруссии, Грузии и Азербайджана под названием «Brick in the Wall» посвящен 40-летию альбома «The Wall» группы «Pink Floyd».

Билеты от 1500 до 3800 рублей.

Рубин Абдуллин приглашает

3 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева в рамках международного фестиваля «Organo Pleno» пройдет сольный органный концерт народного артиста России, основателя казанской органной школы профессора Рубина Абдуллина. Он исполнит произведения И.-С. Баха и Сезара Франка.

Билеты от 300 до 1000 рублей.

Фото classicalmusicnews.ru

«Светлое будущее неоклассической музыки» в БКЗ



А 7 декабря в том же зале выступит «светлое будущее итальянской неоклассической сцены» пианист и композитор Алессандро Мартире. В сопровождении струнного квартета он представит в Казани свой новый альбом, выход которого запланирован на начало 2020 года.

Билеты от 700 до 2100 рублей.

Экофестиваль на «Казанской ярмарке»

7 декабря в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет региональный ЗОЖ- и экофестиваль «Mind Fresh Fest». Для гостей фестиваля будут организованы маркет с товарами для дома, эко-лекторий, мастер-классы по йоге, медитации и растениеводству, консультации по питанию и др.

Билеты — 100 рублей.

Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной

В этот же день начнет свою работу новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной. Здесь, как обещают организаторы, можно будет отправить письмо своим родным и близким, купить валенки и теплые шерстяные изделия, а также различный новогодний «мерч». Ярмарка закроется 19 января 2020 года.

Вход свободный.

Фото Максима Платонова

TATFIGHT в «Пирамиде»



7 декабря в КРК «Пирамида» состоится международный профессиональный турнир по боевым искусствам «TATFIGHT-10». В боях, по словам организаторов, сойдутся «лучшие представители ММА, тайского бокса и киокусинкай».

Билеты от 600 до 3000 рублей.

«StudMarket» в «Маяковском»

8 декабря в Творческом пространстве «Маяковский» «самые креативные студенческие бренды Казани» представят на студенческом маркете продукцию, сделанную собственными руками. И кроме того, расскажут о том, как пришли к созданию своих брендов и поделятся «профессиональными секретами».

Вход свободный.

Егор Крид в новом имидже

8 декабря в «Татнефть-Арене» со своей новой программой в рамках «большого российского тура — 2019» выступит Егор Крид. Певец и музыкант обещает своим поклонникам «новый имидж и новые треки».

Билеты от 1500 до 3000 рублей.

Детям до 5 лет включительно вход свободный (в сопровождении взрослого).

Фото kuda-kazan.ru