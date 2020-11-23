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Владелец института требует у КФУ здание в центре Казани

00:00, 23.11.2020

Посадивший за решетку судью Конституционного суда РТ собственник Института региональной политики Евгений Бородин выставил счет за интерьеры изъятого особняка

Владелец института требует у КФУ здание в центре Казани
Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», дважды претендовавший на место в Госдуме экс-ректор и совладелец Института региональной политики Евгений Бородин пытается вернуть отчужденное у него в 2011 году банком «Спурт» и приобретенное недавно Казанским федеральным университетом имущество в центре Казани. Речь идет о трехэтажном здании на Чернышевского, 7 и его обстановке. Процесс по гражданскому иску Бородина на 39 млн рублей к КФУ и еще шести ответчикам — физлицам стартовал в Вахитовском райсуде. Подробности истории со многими неизвестными — в нашем материале.

Долг платежом страшен

Собственник негосударственного образовательного учреждения «Институт региональной политики» Евгений Бородин рассказал «Реальному времени», как приобрел спорное имущество.

— Здание на улице Чернышевского,7 и земельный участок под ним я получил в 2006 году по наследству: моя мать выкупила его с аукциона у города в 2005 году, — рассказал Бородин «Реальному времени». — В 2007 году под залог здания и земли я взял кредит в ОАО АКБ «Спурт» — 15 миллионов рублей были нужны, чтобы очистить от земли засыпанные прежними собственниками подвалы дома и надстроить мансардный этаж. В 2011 году я оплатил кредит досрочно, но всего в банке у меня было взято два кредита, и банк без моего ведома разделил уплаченную сумму и направил ее на покрытие обоих кредитов. Я об этом не знал, поскольку в платежном поручении указал цель платежа и считал, что один кредит полностью закрыт. А банк обратился в суд. И в апреле 2011 года Вахитовский райсуд вынес заочное решение о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество.

Евгений Бородин говорит, что сразу же подал заявление об отмене заочного решения, оплатил задолженность, но в августе 2011-го суд вынес решение о взыскании с него 15,66 млн рублей и обращении взыскания на залоговое имущество. Вынесено оно было без участия должника:

— Об этом иске и судебных заседаниях меня никто не известил. А из материалов этого дела я узнал, что ОАО АКБ «Спурт» незаконно изменило назначение платежа в платежных документах, не осуществило переоценку залогового имущества — здания, хотя его площадь в 2008 году увеличилась почти вдвое — с 494 до 923 квадратных метров, и уменьшила стоимость земельного участка под зданием с 7,2 млн рублей до 3,5 млн рублей путем переоценки сотрудником банка, что категорически запрещено законом.

Далее, утверждает Бородин, начались и вовсе чудеса: несмотря на то, что это решение было им оспорено, исполнительное производство приостановлено не было, и судебные приставы реализовали спорное здание с молотка. Купил его казанец Арутур Валиуллин, и это было только начало цепочки перепродаж.

Бизнесмены, «РОСТовщик», университет

Валиуллин в декабре 2012 года продал здание с участком трем покупателям — Диляре Баязитовой, Ольге Хайдаровой и Яне Файзутдиновой. Все три, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», — предпринимательницы, причем у Баязитовой в настоящее время имеется доля в трех вполне успешных компаниях, зарегистрированных в Москве, Тюлячинском и Нижнекамском районах, а полностью принадлежащее ей казанское ООО «Аренда Дисервис» по производству бетонных изделий завершило 2019 год с выручкой в 60,7 млн рублей и чистой прибылью в 2,7 млн.

В марте 2014 года владелицы перепродают дом №7 на улице Чернышевского Андрею Макарову — тому самому, которого 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд приговорил к 13,5 года лишения свободы в колонии особого режима по делу финансовой пирамиды КПК «РОСТ». Меньше чем через год, в апреле 2015-го, права на недвижимость переходят от Макарова к Владиславу Гольдману — владельцу казанских ООО «ЭТП» (разработчик программного обеспечения «Россельхозбанка», АО «Росэлектроника» и ФБУ «Ростест-Москва») и «ЭТБ».

В марте 2014 года владелицы перепродают дом №7 на улице Чернышевского Андрею Макарову — тому самому, которого Вахитовский райсуд приговорил к 13,5 года лишения свободы по делу финансовой пирамиды КПК «РОСТ». Фото: Ирина Плотникова

По данным «СПАРК-Интерфакс», Гольдман является компаньоном по бизнесу сына гендиректора ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» Александра Геллера — они совладельцы ООО «ЭТБ». А в июле 2020 года здание на Чернышевского вновь перепродается — и переходит к КФУ.

Судью посадил

За время, в течение которого Евгений Бородин воевал за свою собственность в центре Казани, он успел добиться ни много ни мало привлечения к уголовной ответственности за мошенничество судьи Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина и еще двоих бизнесменов, которые обещали содействовать возвращению отошедшего АКБ «Спурт» имущества в обмен на несколько миллионов рублей.

— Уголовное дело по моему заявлению возбудили в мае 2015 года, при содействии шести службы УСБ ФСБ России ГСУ СК России, — вспоминает Бородин. В декабре 2016-го Тверской районный суд Москвы приговорил Гафиятуллина и предпринимателей Сергея Новоселова и Эдуарда Ахмерова к реальным срокам лишения свободы — от 3,5 до 5 лет.

Евгений Бородин успел добиться ни много ни мало привлечения к уголовной ответственности за мошенничество судьи Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина. Фото: gossov.tatarstan.ru

В процессе следствия 30 марта 2016 года старшим следователем по особо важным делам при ппредседателе Следственного комитета РФ Степановым из того уголовного дела было выделено в отдельное производство новое дело, по которому было дано следственное поручение УСБ ФСБ России — установить лиц, совершивших преступления в соучастии с Гафиятуллиным, Новоселовым и Ахмеровым. Но пока новых лиц в новом деле не появилось, оно приостановлено.

Когда же в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве ОАО АКБ «Спурт» экс-председатель правления банка Евгения Даутова была приговорена к 3 годам лишения свободы за фальсификацию банковской отчетности, Бородин подал в Вахитовский районный суд заявление о пересмотре давнего гражданского дела о взыскании с него задолженности. И тут выяснил: дело-то уничтожено еще в 2017 году.

В декабре 2019 года Бородин обратился в Вахитовский райсуд с заявлением о восстановлении уничтоженного дела, но это заявление ему возвратили без рассмотрения. Попытка обжалования в Верховном суде РТ также оказалась безуспешной — сейчас дело рассматривается в порядке кассационного обжалования в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре.

Попытка обжалования в Верховном суде РТ также оказалась безуспешной. Фото: Максим Платонов

«Продали с мебелью»

По адресу: Казань, ул. Чернышевского,7 Евгением Бородиным было зарегистрировано несколько фирм: ЗАО «Образовательная страховая компания», ООО с тем же названием и ООО «Букинист». По его словам, там же должно было разместиться коммерческое образовательное учреждение — вышеупомянутый Институт региональной политики.

— Нужна была соответствующая обстановка, — говорит он. — Поэтому после ремонта были приобретены и размещены там дорогая мебель, предметы интерьера, оборудование. Они не являлись предметом залога. Это имущество общей стоимостью 23,5 млн рублей подлежало возврату собственникам — мне и Институту региональной политики, однако оно возвращено не было, — рассказывает экс-ректор института.

Бородин несколько лет пытается вернуть мебель: «В 2014 году Макаров обратился в Вахитовский районный суд города Казани, и суд в сентябре того же года признал имущество бесхозяйным и закрепил право собственности на него за Макаровым. В 2015 году содержимое здания было вместе с ним продано Гольдману. А в сентябре этого года я узнал, что здание и его содержимое было вновь продано — уже КФУ». Сейчас бывший собственник особняка намерен вернуть хотя бы его обстановку, поэтому подал еще один иск — ко всем, кто с 2011 года владел зданием и находившимся в нем имуществом.

Среди утраченных предметов в исковом заявлении Бородин перечисляет столы, шкафы, горки и комоды, кухонные гарнитуры, кожаные кресла, хрустальные люстры, бра и светильники, умывальники, унитазы, гардины со шторами, телефонные аппараты, кондиционеры, телевизоры и даже антикварное пианино.

Тем временем КФУ вовсю осваивает новые площади. Фото: Максим Платонов

Сейчас Институт региональной политики прописан в Москве на улице Хавской. Это учреждение — НОУ «ИРПОЛ» — не размещает рекламы и, в отличие от большинства российских образовательных учреждений, не имеет даже сайта. Нет в интернете и сведений о том, какое дополнительное профессиональное образование здесь дают. В «СПАРК-Интерфакс» отсутствует информация о хозяйственной деятельности института, зато есть сведения о приостановлении ФНС операций по его счетам — за неуплату налогов и сборов.

— Мы не ведем образовательной деятельности и не рекламируем свои услуги, поскольку работаем с постоянными партнерами — выполняем для них исследования, готовим аналитические отчеты, — пояснил «Реальному времени» Евгений Бородин.

У КФУ — свои планы

Тем временем КФУ вовсю осваивает новые площади на улице Чернышевского — как сообщил «Реальному времени» ректор университета Ильшат Гафуров, на них разместится НЦМУ — научный центр «мирового уровня».

— В августе этого года КФУ выиграл конкурсный отбор на создание НЦМУ по приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов», — сообщил подробности проректор университета по научной деятельности Данис Нургалиев. — Научные центры мирового уровня создаются в формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука». Наш университет вошел в перечень организаций, участвующих в создании НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» — вместе с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Сколковским институтом науки и технологий. Мы выдвинули ряд проектов, связанных с поиском и разработкой нефтяных месторождений. Его цель — снизить стоимость добычи нефти и улучшить ее экологические условия, чтобы сделать российскую нефть более конкурентоспособной на мировом рынке в условиях, когда цены на нефть падают.

По словам Нургалиева, в здании на Чернышевского будет работать головной центр НЦМУ: в подвале и на первом этаже разместятся лаборатории, на втором — офисы и администрация НЦМУ, а в мансардном — учебные помещения для дистанционного образования с виртуальными тренажерами и оборудованием, которое позволит вести преподавателям лекции и занятия на дистанте.

— Сейчас там идет небольшой ремонт, — уточнил Данис Нургалиев. — В основном косметический, ну и необходимо сделать вентиляцию для лабораторий — там ведь особые требования. Надеюсь, скоро дверь на улицу Чернышевского будет открыта, а на здании появится вывеска, и в нем закипит жизнь. Обидно, что столько лет оно пустовало!

— А про претензии его давнего владельца Евгения Бородина вы знаете — там сохранилось его имущество, дорогая мебель, предметы интерьера, оборудование? — поинтересовалось «Реальное время».

— Мы приобрели здание вместе с обстановкой, мебель там на втором этаже действительно неплохая, мы ее намерены использовать. Что же касается оборудования... Ну сейфы там какие-то есть, и это, по-моему, все, — сообщил проректор.

Предварительное слушание по иску Бородина к КФУ и всем, кто владел его зданием, прошло на прошлой неделе. Основное судебное разбирательство стартует в середине декабря.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

Инна Серова
ПроисшествияНедвижимостьБизнесВластьОбщество Татарстан АКБ СпуртДаутова Евгения ВалентиновнаГафуров Ильшат РафкатовичГеллер Яков ВениаминовичАгентство по государственному заказу Республики ТатарстанКазанский Приволжский Федеральный УниверситетКредитный потребительский кооператив РОСТ

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