Владелец института требует у КФУ здание в центре Казани

Посадивший за решетку судью Конституционного суда РТ собственник Института региональной политики Евгений Бородин выставил счет за интерьеры изъятого особняка

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», дважды претендовавший на место в Госдуме экс-ректор и совладелец Института региональной политики Евгений Бородин пытается вернуть отчужденное у него в 2011 году банком «Спурт» и приобретенное недавно Казанским федеральным университетом имущество в центре Казани. Речь идет о трехэтажном здании на Чернышевского, 7 и его обстановке. Процесс по гражданскому иску Бородина на 39 млн рублей к КФУ и еще шести ответчикам — физлицам стартовал в Вахитовском райсуде. Подробности истории со многими неизвестными — в нашем материале.

Долг платежом страшен

Собственник негосударственного образовательного учреждения «Институт региональной политики» Евгений Бородин рассказал «Реальному времени», как приобрел спорное имущество.



— Здание на улице Чернышевского,7 и земельный участок под ним я получил в 2006 году по наследству: моя мать выкупила его с аукциона у города в 2005 году, — рассказал Бородин «Реальному времени». — В 2007 году под залог здания и земли я взял кредит в ОАО АКБ «Спурт» — 15 миллионов рублей были нужны, чтобы очистить от земли засыпанные прежними собственниками подвалы дома и надстроить мансардный этаж. В 2011 году я оплатил кредит досрочно, но всего в банке у меня было взято два кредита, и банк без моего ведома разделил уплаченную сумму и направил ее на покрытие обоих кредитов. Я об этом не знал, поскольку в платежном поручении указал цель платежа и считал, что один кредит полностью закрыт. А банк обратился в суд. И в апреле 2011 года Вахитовский райсуд вынес заочное решение о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество.

Евгений Бородин говорит, что сразу же подал заявление об отмене заочного решения, оплатил задолженность, но в августе 2011-го суд вынес решение о взыскании с него 15,66 млн рублей и обращении взыскания на залоговое имущество. Вынесено оно было без участия должника:

— Об этом иске и судебных заседаниях меня никто не известил. А из материалов этого дела я узнал, что ОАО АКБ «Спурт» незаконно изменило назначение платежа в платежных документах, не осуществило переоценку залогового имущества — здания, хотя его площадь в 2008 году увеличилась почти вдвое — с 494 до 923 квадратных метров, и уменьшила стоимость земельного участка под зданием с 7,2 млн рублей до 3,5 млн рублей путем переоценки сотрудником банка, что категорически запрещено законом.

Далее, утверждает Бородин, начались и вовсе чудеса: несмотря на то, что это решение было им оспорено, исполнительное производство приостановлено не было, и судебные приставы реализовали спорное здание с молотка. Купил его казанец Арутур Валиуллин, и это было только начало цепочки перепродаж.

Бизнесмены, «РОСТовщик», университет

Валиуллин в декабре 2012 года продал здание с участком трем покупателям — Диляре Баязитовой, Ольге Хайдаровой и Яне Файзутдиновой. Все три, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», — предпринимательницы, причем у Баязитовой в настоящее время имеется доля в трех вполне успешных компаниях, зарегистрированных в Москве, Тюлячинском и Нижнекамском районах, а полностью принадлежащее ей казанское ООО «Аренда Дисервис» по производству бетонных изделий завершило 2019 год с выручкой в 60,7 млн рублей и чистой прибылью в 2,7 млн.

В марте 2014 года владелицы перепродают дом №7 на улице Чернышевского Андрею Макарову — тому самому, которого 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд приговорил к 13,5 года лишения свободы в колонии особого режима по делу финансовой пирамиды КПК «РОСТ». Меньше чем через год, в апреле 2015-го, права на недвижимость переходят от Макарова к Владиславу Гольдману — владельцу казанских ООО «ЭТП» (разработчик программного обеспечения «Россельхозбанка», АО «Росэлектроника» и ФБУ «Ростест-Москва») и «ЭТБ».

В марте 2014 года владелицы перепродают дом №7 на улице Чернышевского Андрею Макарову — тому самому, которого Вахитовский райсуд приговорил к 13,5 года лишения свободы по делу финансовой пирамиды КПК «РОСТ». Фото: Ирина Плотникова

По данным «СПАРК-Интерфакс», Гольдман является компаньоном по бизнесу сына гендиректора ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» Александра Геллера — они совладельцы ООО «ЭТБ». А в июле 2020 года здание на Чернышевского вновь перепродается — и переходит к КФУ.

Судью посадил

За время, в течение которого Евгений Бородин воевал за свою собственность в центре Казани, он успел добиться ни много ни мало привлечения к уголовной ответственности за мошенничество судьи Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина и еще двоих бизнесменов, которые обещали содействовать возвращению отошедшего АКБ «Спурт» имущества в обмен на несколько миллионов рублей.

— Уголовное дело по моему заявлению возбудили в мае 2015 года, при содействии шести службы УСБ ФСБ России ГСУ СК России, — вспоминает Бородин. В декабре 2016-го Тверской районный суд Москвы приговорил Гафиятуллина и предпринимателей Сергея Новоселова и Эдуарда Ахмерова к реальным срокам лишения свободы — от 3,5 до 5 лет.

Евгений Бородин успел добиться ни много ни мало привлечения к уголовной ответственности за мошенничество судьи Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина. Фото: gossov.tatarstan.ru

В процессе следствия 30 марта 2016 года старшим следователем по особо важным делам при ппредседателе Следственного комитета РФ Степановым из того уголовного дела было выделено в отдельное производство новое дело, по которому было дано следственное поручение УСБ ФСБ России — установить лиц, совершивших преступления в соучастии с Гафиятуллиным, Новоселовым и Ахмеровым. Но пока новых лиц в новом деле не появилось, оно приостановлено.

Когда же в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве ОАО АКБ «Спурт» экс-председатель правления банка Евгения Даутова была приговорена к 3 годам лишения свободы за фальсификацию банковской отчетности, Бородин подал в Вахитовский районный суд заявление о пересмотре давнего гражданского дела о взыскании с него задолженности. И тут выяснил: дело-то уничтожено еще в 2017 году.



В декабре 2019 года Бородин обратился в Вахитовский райсуд с заявлением о восстановлении уничтоженного дела, но это заявление ему возвратили без рассмотрения. Попытка обжалования в Верховном суде РТ также оказалась безуспешной — сейчас дело рассматривается в порядке кассационного обжалования в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре.

Попытка обжалования в Верховном суде РТ также оказалась безуспешной. Фото: Максим Платонов

«Продали с мебелью»

По адресу: Казань, ул. Чернышевского,7 Евгением Бородиным было зарегистрировано несколько фирм: ЗАО «Образовательная страховая компания», ООО с тем же названием и ООО «Букинист». По его словам, там же должно было разместиться коммерческое образовательное учреждение — вышеупомянутый Институт региональной политики.

— Нужна была соответствующая обстановка, — говорит он. — Поэтому после ремонта были приобретены и размещены там дорогая мебель, предметы интерьера, оборудование. Они не являлись предметом залога. Это имущество общей стоимостью 23,5 млн рублей подлежало возврату собственникам — мне и Институту региональной политики, однако оно возвращено не было, — рассказывает экс-ректор института.

Бородин несколько лет пытается вернуть мебель: «В 2014 году Макаров обратился в Вахитовский районный суд города Казани, и суд в сентябре того же года признал имущество бесхозяйным и закрепил право собственности на него за Макаровым. В 2015 году содержимое здания было вместе с ним продано Гольдману. А в сентябре этого года я узнал, что здание и его содержимое было вновь продано — уже КФУ». Сейчас бывший собственник особняка намерен вернуть хотя бы его обстановку, поэтому подал еще один иск — ко всем, кто с 2011 года владел зданием и находившимся в нем имуществом.

Среди утраченных предметов в исковом заявлении Бородин перечисляет столы, шкафы, горки и комоды, кухонные гарнитуры, кожаные кресла, хрустальные люстры, бра и светильники, умывальники, унитазы, гардины со шторами, телефонные аппараты, кондиционеры, телевизоры и даже антикварное пианино.

Тем временем КФУ вовсю осваивает новые площади. Фото: Максим Платонов

Сейчас Институт региональной политики прописан в Москве на улице Хавской. Это учреждение — НОУ «ИРПОЛ» — не размещает рекламы и, в отличие от большинства российских образовательных учреждений, не имеет даже сайта. Нет в интернете и сведений о том, какое дополнительное профессиональное образование здесь дают. В «СПАРК-Интерфакс» отсутствует информация о хозяйственной деятельности института, зато есть сведения о приостановлении ФНС операций по его счетам — за неуплату налогов и сборов.



— Мы не ведем образовательной деятельности и не рекламируем свои услуги, поскольку работаем с постоянными партнерами — выполняем для них исследования, готовим аналитические отчеты, — пояснил «Реальному времени» Евгений Бородин.

У КФУ — свои планы

Тем временем КФУ вовсю осваивает новые площади на улице Чернышевского — как сообщил «Реальному времени» ректор университета Ильшат Гафуров, на них разместится НЦМУ — научный центр «мирового уровня».

— В августе этого года КФУ выиграл конкурсный отбор на создание НЦМУ по приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов», — сообщил подробности проректор университета по научной деятельности Данис Нургалиев. — Научные центры мирового уровня создаются в формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука». Наш университет вошел в перечень организаций, участвующих в создании НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» — вместе с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Сколковским институтом науки и технологий. Мы выдвинули ряд проектов, связанных с поиском и разработкой нефтяных месторождений. Его цель — снизить стоимость добычи нефти и улучшить ее экологические условия, чтобы сделать российскую нефть более конкурентоспособной на мировом рынке в условиях, когда цены на нефть падают.

По словам Нургалиева, в здании на Чернышевского будет работать головной центр НЦМУ: в подвале и на первом этаже разместятся лаборатории, на втором — офисы и администрация НЦМУ, а в мансардном — учебные помещения для дистанционного образования с виртуальными тренажерами и оборудованием, которое позволит вести преподавателям лекции и занятия на дистанте.

— Сейчас там идет небольшой ремонт, — уточнил Данис Нургалиев. — В основном косметический, ну и необходимо сделать вентиляцию для лабораторий — там ведь особые требования. Надеюсь, скоро дверь на улицу Чернышевского будет открыта, а на здании появится вывеска, и в нем закипит жизнь. Обидно, что столько лет оно пустовало!

— А про претензии его давнего владельца Евгения Бородина вы знаете — там сохранилось его имущество, дорогая мебель, предметы интерьера, оборудование? — поинтересовалось «Реальное время».

— Мы приобрели здание вместе с обстановкой, мебель там на втором этаже действительно неплохая, мы ее намерены использовать. Что же касается оборудования... Ну сейфы там какие-то есть, и это, по-моему, все, — сообщил проректор.

Предварительное слушание по иску Бородина к КФУ и всем, кто владел его зданием, прошло на прошлой неделе. Основное судебное разбирательство стартует в середине декабря.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

