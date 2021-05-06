«Он был один из самых известных ректоров России тех лет»: Казань простилась с Александром Коноваловым

Бывший ректор КГУ скончался на 87-м году жизни

6 мая в Мраморном зале Казанского федерального университета прошла церемония прощания с бывшим ректором вуза, видным химиком Александром Коноваловым. Накануне соболезнования близким ученого и общественного деятеля направил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Реальное время» рассказывает, кем был Коновалов для университета и для республики.

КСК «УНИКС» для казанцев и научные труды для страны

Российский и советский химик-органик, академик Российской академии наук, лауреат Госпремии СССР Александр Коновалов скончался 4 мая, ему было 87 лет. По свидетельствам близких, причиной ухода стала не коронавирусная инфекция — ученый боролся с затяжной болезнью весь последний год.

Александр Коновалов занимал пост главы КФУ, тогда еще КГУ, в 1979—1990 годах. Но еще до этого назначения возглавлял химический факультет университета, был также заведующим кафедрой органической химии. За эти годы он подготовил 52 кандидата наук, четырех докторов. В должности ректора он много сделал для вуза, выпускником которого был в свое время.

В культурно-спортивном комплексе «УНИКС» по сей день занимаются спортом студенты, проходят концерты российских звезд и студенческие фестивали

Самым ярким и наиболее видным для казанцев стало строительство культурно-спортивного комплекса «УНИКС», где по сей день занимаются спортом студенты, проходят концерты российских звезд и студенческие фестивали. Благодаря заботам Александра Коновалова был создан Музей истории университета, в Казани и у обсерватории строились жилые дома, а в поселке Ореховка появилась научно-лабораторная база с кернохранилищем. Его труды были отмечены высокими наградами — орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2003 году ему были присуждены золотая медаль РАН им. Д.И. Менделеева и золотая медаль им. А.М. Бутлерова.

Трудно переоценить вклад академика в науку. Александр Коновалов, занимаясь физической органической химией, уделяя большое внимание химии возобновляемого природного сырья, подготовил около тысячи научных трудов, зарегистрировал порядка 50 авторских свидетельств и патентов. Многие из его разработок используются в промышленности. Вел ученый и общественно-политическую деятельность, являясь депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва и членом Межрегиональной депутатской группы.

Ректор Александр Коновалов открыл Музей истории КГУ в 1979 году. Фото: пресс-служба КФУ

«Чувствовали его поддержу во всем»

У каждого из коллег Александра Коновалова остались свои, особенные воспоминания, каждый отметил именно для него значимое дело бывшего ректора. На церемонии прощания один из его учеников — заведующий кафедрой органической химии КФУ Игорь Антипин сказал, что это был человек с трех больших букв «У»: великолепный Ученый, великолепный Учитель и великолепный Управленец.

По мнению завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессора Нафисы Мингазовой, для экологов стало важнейшим событием создание первого в России экологического факультета при университете:

— Мы, экологи, чувствовали его поддержу во всем. Особенно когда был сформирован наш факультет. Или еще один, на тот момент уникальный для страны проект — оздоровления системы озер Кабан. Подобного до Александра Ивановича никто не делал — тогда, в 80-е годы прошлого века, он возглавлял комиссию созданной им рабочей группы. Он был один из самых известных и ярких ректоров России тех лет. Человечный, строгий, очень ответственный во всех вопросах.

Я работала тогда ученым секретарем научно-исследовательской части университета, мне часто приходилось делать доклады о научных исследованиях. Он вникал практически в каждый из них, лично проверял, правил и дополнял. Ничего не принимал на веру. С огромной горестью воспринимаю эту потерю. Его научные коллективы и ученики — лучшее свидетельство его потрясающей личности и вклада в развитие науки.



«Президиум РАН был впечатлен его выступлением»

Юрий Коноплев перенял эстафету ректорства у Александра Коновалова в 1990 году и возглавлял КФУ до 2001 года. Он вспоминает о коллеге, преемником которого был, как о прекрасном человеке и деятельном ректоре:

— Известие о смерти Александра Ивановича стало для меня неожиданным, я был уверен, что он проживет значительно дольше. Пять лет назад его сильно подкосила кончина супруги, Людмилы Константиновны. Он поставил ей большой красивый памятник на Арском кладбище, на нем оставил место и для своей последней даты, которая была до сего дня прикрыта. Позаботился так о своих детях, чтобы и его уход не лег на их плечи тяжким бременем.



При Александре Коновалове я был проректором. Именно в те годы началось активное налаживание международных связей. До Коновалова соглашение у КГУ было только с университетом Лейпцига, хотя мы были известны всему миру. При нем же их стало порядка 20 — с университетами США, европейскими вузами… И это за достаточно короткий срок!

Как руководитель он был строг с подчиненными, но такие же высокие требования всегда предъявлял и к себе. Деятельность его была разносторонней. Он принимал участие в строительстве здания Академии наук Татарстана. Когда в Москве он делал доклад по свои работам, президиум Академии наук России был крайне впечатлен — мне об этом рассказывали московские коллеги. Это был очень достойный человек.

«Строгость и душевность сочетались в одном человеке»

Директор химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Иван Стойков уверен, что именно благодаря ярким человеческим качествам Александра Коновалова его ученикам удалось достичь значимых высот в науке:

— Когда я поступил в 1998 году в КФУ, Александр Иванович был ректором. Тогда в стране было три университета-лидера по химическим факультетам: МГУ и два КГУ, казанский и киевский. Ректор читал у нас общий курс органической химии, лекции произвели на меня неизгладимое впечатление, дали совершенно новое восприятие химии в стройной единой картине. Я понял — это мое призвание. Свою кандидатскую на тему «Молекулярное распознавание аминокислот» я защитил под его руководством.



Позже стал ассистентом кафедры органической химии, и тогда познакомился с супругой Александра Ивановича — Людмилой Константиновной. Она приводила к нам школьников на практику. Кстати, многие из них потом поступали на химфак и до сих пор занимаются химией, работают и преподают.

Александра Коновалова отличали парадоксальные черты характера, удивительно, как они сочетались в одном человеке. С одной стороны, он был очень строгий. На него, как в свое время и на академика Арбузова, жаловались — только на пять с плюсом все нужно сделать, по его мнению, всегда завышал планку. Но с другой стороны — душевная теплота и вдохновленность, увлеченность химией. Уверен, что мы, его ученики, и добились многого благодаря этим его чертам.