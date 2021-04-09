Обсерватория КФУ рассчитывает обзавестись статусом объекта ЮНЕСКО и «астроградом» с гостиницей

Ученые КФУ об астрономии, ЮНЕСКО и новом образовательном центре

Фото: Максим Платонов

Обсерватория КФУ может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО уже к 2022 году — тогда она станет четвертым таким объектом в Татарстане и 30-м в России. Но изменения в жизни обсерватории произойдут и раньше — уже в сентябре, к 120-летию загородной обсерватории КФУ, состоится открытие выставочного зала и гостиницы на 70 мест, рассказали сегодня журналистам представители КФУ.

Каждый десятый объект из российской части списка ЮНЕСКО — в Татарстане

На сегодня в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено более 1,1 тыс. объектов, из них 29 наименований имеют в описании пометку «Российская Федерация». Россия находится на девятом месте в мире по общему количеству объектов Всемирного наследия. На первом месте расположилась Италия, а на втором — Китай.

— Из 29 российских — три объекта наши, — напомнил сегодня журналистам заместитель директора Института международных отношений КФУ по научной деятельности Рафаэль Валеев. — Тот факт, что 10% наименований находятся в Татарстане, является для нас весьма знаковым.

Первым в Татарстане в список ЮНЕСКО вошел Казанский Кремль. Случилось это в 2000 году, на 24-й сессии ЮНЕСКО в г. Кэрнсе (Австралия). Болгарский историко-археологический комплекс был зачислен в список ЮНЕСКО в 2014 году в г. Дохе (Катар). Третьим объектом ЮНЕСКО на территории РТ стал Успенский монастырь и собор острова-града Свияжск, об этом объявили в 2017 году — на 41-й сессии ЮНЕСКО в Кракове (Польша). Теперь же в список ЮНЕСКО готовится войти комплекс астрономических обсерваторий КФУ.

Фото: Максим Платонов

Рафаэль Валеев: «Казанские обсерватории являются уникальными еще и потому, что здесь богатая история, культура, неповторимая архитектура. Здания сохранились практически в первозданном виде»

— Нами был наработан очень хороший опыт к подготовке таких номинаций, — заявил Валеев. — Мы за это время изучили все подходы. Мы знаем, как разговаривать с ЮНЕСКО, знаем ее язык, ее понимание. И самое главное — знаем Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного наследия, которая была принята в 1972 году.

Чем уникален случай казанской обсерватории

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО уже имеются объекты астрономического наследия. Однако они попали туда в составе сложных номинаций, состоящих из нескольких объектов. Чаще всего, это исторические пространства городов или уникальные исторические области. Например, Пулковская обсерватория, входящая в состав объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников», или Гринвичская королевская обсерватория, являющаяся частью комплекса зданий «Морской Гринвич».

— Надо доказать ЮНЕСКО, насколько мы уникальны, насколько наше место в списке не представлено, — уверен Валеев. — Анализ показал, что ни одна оптическая обсерватория не была самостоятельно номинирована. Казанские обсерватории являются уникальными еще и потому, что здесь богатая история, культура, неповторимая архитектура. Здания сохранились практически в первозданном виде.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО уже имеются объекты астрономического наследия. Однако они попали туда в составе сложных номинаций, состоящих из нескольких объектов. Фото: Максим Платонов

Сейчас группа специалистов работает над подготовкой пакета необходимых для номинации документов. В конце сентября они будут поданы в Центр Всемирного наследия на проверку комплектности, а к февралю 2022 года в ЮНЕСКО поступит итоговый пакет документов.



Новая премия

Казанский федеральный университет собирается учредить премию имени Энгельгардта и Дубяго для ученых-астрономов.

— Будущая премия имеет две стороны, — пояснил проректор вуза по образовательной деятельности, директор Института физики КФУ Дмитрий Таюрский. — Первая сторона — научная, а вторая — культурно-нравственная. Конечно, это будет премия в области астрономии, астрофизики и космических наблюдений. Однако премия будет вручаться не просто за выдающиеся заслуги в области исследований, но и за определенные нравственные достижения.



Фото: Максим Платонов

Дмитрий Таюрский: «Мы хотим, чтобы Казань, Татарстан и Казанский федеральный университет звучали из любого утюга, чтобы о нас говорили и писали»

Идею создания награды одобрили участники международного круглого стола, который проходит 8—9 апреля по инициативе КФУ в онлайн-режиме. Конференция приурочена к 60-летию полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос и к Году науки и технологий.

Известный русский ученый Дмитрий Дубяго был ректором Казанского университета с 1899 по 1905 год. Именно при нем была построена новая «Лесная обсерватория». Научное сооружение было открыто в 1901 году. И начиная с 1903 года оно носит имя астронома и общественного деятеля Василия Энгельгардта, который передал оборудование своей дрезденской обсерватории в дар Казанскому университету. В 2014 году останки Энгельгардта были перевезены из Дрездена в Казань и перезахоронены на кладбище Астрономической обсерватории. Там же покоится Дмитрий Дубяго.

Образовательный центр и гостиница

— На территории загородной обсерватории появляется новый образовательный комплекс, — сообщил Таюрский. — Потихонечку выстраиваются коммуникации. Мы очень надеемся, что вскоре там возникнет так называемый «астрономический «Сириус». Площадка для школьников и студентов, которая станет центром притяжения любителей точных наук.

Уже в сентябре, к 120-летию загородной обсерватории КФУ, состоится открытие выставочного зала и гостиницы на 70 мест. Работы должны завершиться к концу лета. На площадке центра будут проводиться конференции и выездные уроки для учащихся средних и высших образовательных учреждений.

Казанские обсерватории являются уникальными еще и потому, что здесь богатая история, культура, неповторимая архитектура. Здания сохранились практически в первозданном виде. Фото: Максим Платонов

— Для ЮНЕСКО необходимо подчеркнуть не только степень сохранности, но и устойчивое развитие объекта, — подчеркнул Валеев. — Жизнь сегодня находится на новом уровне. Есть возможность популяризировать исторические территории, здания и, самое главное, научные достижения.

Ожидается, что благодаря новому центру в Татарстане увеличится поток студентов и туристов. Комплекс будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, здесь будет основана база практики по астрономии, откроется спортивно-оздоровительная база.

— Мы хотим, чтобы Казань, Татарстан и Казанский федеральный университет звучали из любого утюга, чтобы о нас говорили и писали, — подытожил Таюрский. — Так мы сможем усилить академическую составляющую и свою научную репутацию.