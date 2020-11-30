От диагностики и лечения до реабилитации: как Научно-клинический центр КФУ помогает бороться с «короной»

Рассказываем о комплексной работе Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины (НКЦ ПРМ), столь необходимой в эпоху пандемии

Коронавирусная инфекция стала вызовом для всей системы здравоохранения. Действовать пришлось оперативно и без права на ошибку. Это привело к тому, что на базе Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины в сжатые сроки открыли лабораторию для исследования COVID-19. На протяжении многих месяцев там с помощью передового оборудования быстро и точно определяют наличие коронавируса в крови, определяют уровень антител, забирают и хранят плазму, которая впоследствии спасает жизни, для переболевших проводят реабилитацию, восстанавливая их здоровье. Подробнее — в материале «Реального времени».

Будущее уже сейчас

Коронавирус по всему миру проверяет системы здравоохранения на прочность. Текущие реалии показали особенную важность качественного медобеспечения и передовых технологий. В Казани синтез двух направлений стал возможен благодаря Научно-клиническому центру прецизионной и регенеративной медицины КФУ (НКЦ ПРМ), где весь колоссальный объем университетской науки интегрирован в клиническую практику.

Результатом работы стала организация прототипа клиники будущего. Созданная за два года инфраструктура центра позволяет с помощью современных научных достижений диагностировать заболевания на сверхранних стадиях, проводить эффективную профилактику и реабилитацию пациентов.

В связи с пандемией Центр организовал собственное большое направление по работе с коронавирусом, внедряя на практике научные открытия. На протяжении многих месяцев высококвалифицированные специалисты, используя самое современное оборудование, быстро определяют наличие вируса в организме, выясняют, болел ли человек, и помогают спасать жизни.

Созданная за два года инфраструктура центра позволяет диагностировать заболевания на сверхранних стадиях, проводить эффективную профилактику и реабилитацию пациентов

Высокая точность и гарантия качества

Тесты ПЦР проводятся в собственной сертифицированной лаборатории Казанского федерального университета, гарантируя точный результат в первые же сутки после взятия мазка. При необходимости медсотрудник может выехать на дом, тем самым исключив вероятность случайного заражения людей на пути пациента в центр или при контакте с другими пациентами в поликлиниках. Только с августа ПЦР-тест сдали более 12 600 человек.

Там же в Центре проводят анализы на антитела, чтобы определить, болел ли человек и сформировался ли у него защитный иммунитет. Сейчас, когда тесты делают практически везде, спекулируя на пандемии, особенно важно уделять внимание качеству исследования. В НКЦ ПРМ проводят иммуноферментный анализ крови, а это значит, что оперативно и точно понять, был ли коронавирус, можно даже при бессимптомном течении болезни.

Как поясняют специалисты центра, такой подход также позволяет с большой долей вероятности спрогнозировать риск повторного заражения и получить сверхточный показатель суммарного количества антител иммуноглобулина класса G. НКЦ ПРМ — единственный на данный момент в Татарстане центр, который не просто проводит тест на антитела, а обеспечивает все медицинские учреждения республики количественным определением уровня антител в плазме крови переболевших COVID-19, которую используют для лечения тяжелобольных пациентов.

Персональное противоковидное лекарство

Те, кто переболел коронавирусом, могут сдать свою плазму с антителами в Центре — ее аккуратно заморозят при сверхнизких температурах и будут хранить в биобанке как биологическую страховку не только пациента, но и его родственников и других людей.

Работа по внедрению технологии ведется с весны этого года, когда НКЦ стал участником соответствующей программы. Как отмечает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, на сегодня переливание плазмы с антителами является единственным препаратом, который действует непосредственно на сам вирус, а не на симптомы. И, по опыту медиков, работающих в «красных» зонах, это один из самых эффективных способов борьбы с вирусом.

«Если плазму крови переболевшего COVID-19 перелить тяжелобольному, то антитела к коронавирусу, которые есть в плазме, сразу вступят в бой и помогут подавить вирус. Такое лечение сейчас активно используется в мире и в Татарстане», — прокомментировал Альберт Ризванов.

Если плазму крови переболевшего COVID-19 перелить тяжелобольному, то антитела к коронавирусу, которые есть в плазме, сразу вступят в бой и помогут подавить вирус. Такое лечение сейчас активно используется в мире и в Татарстане



От диагностики до восстановления

Как известно, болезнь протекает у всех по-разному и может привести к тяжелым осложнениям. Особенно важно это учитывать людям старшего возраста и тем, кто имеет сопутствующие хронические заболевания. Чтобы коронавирус не повлиял на качество жизни пациентов, в Центре запустили собственную программу реабилитации, в рамках которой восстановление проходит под пристальным вниманием специалистов с применением передовых решений и оборудования.

Развитая инфраструктура НКЦ ПРМ позволяет с помощью технологий в области иммунологии (маркеры воспаления и аутоиммунитета), биохимии (свертываемость крови) и функциональной диагностики (состояние легких) оперативно отслеживать изменения в организме и определять наиболее эффективные методы восстановления. А генетические подходы, которые разрабатываются в Центре, уже в ближайшее время позволят идентифицировать мутантные штаммы коронавируса у пациентов и определять наследственную предрасположенность к различным заболеваниям.

