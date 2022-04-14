Трудности перевода: вузы Казани поддержали иностранных студентов с финансовыми проблемами
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате учебы, материальную помощь, продукты, а также научили обходить блокировку счетов
Как стало известно «Реальному времени», введенные антироссийские санкции достаточно сильно ударили по иностранным студентам и аспирантам, обучающимся в вузах Казани. Они не могут получить деньги от родственников из-за рубежа и пользоваться банковскими картами, а соответственно, платить за обучение и проживание. Ректорат учебных заведений пошел им навстречу — предоставил отсрочку платежей, организовал консультации, как обойти блокировку счетов, выделяет материальную помощь и даже раздают продуктовые наборы. Подробности — в нашем материале.
Полеты за деньгами
Казань — город студенческий, и здесь обучается немало иностранцев. Только в одном Казанском федеральном университете (КФУ) их свыше 10,5 тысяч из более чем 100 стран.
Из-за введенных санкций против России многие столкнулись с большой финансовой проблемой. После того, как популярная международная платежная система Western Union прекратила работу в нашей стране, а Visa и Mastercard больше не сотрудничают с банками РФ, иностранные студенты и аспиранты не могут получить денежные переводы из дома, пользоваться банковскими картами, оформленными за рубежом. Соответственно, им нечем оплачивать учебу, проживание в общежитии и свои повседневные расходы.
Проблема приняла такие масштабы, что Минобрнауки России вынуждено было разработать и разослать по вузам методичку с советами, как быть в такой ситуации. Например, предлагается использовать платежный сервис «Золотая корона» или китайскую систему UnionPay. Но первая не везде поддерживается, а за оформление карточек UnionPay российские банки берут довольно большую комиссию, что студентам не по карману. Особенно сложно представителям некоторых экзотических государств. Так, полностью отрезаны пути трансграничных переводов, например, с Афганистаном и некоторыми странами Африки.
Декан факультета международных образовательных программ КНИТУ-КХТИ Андрей Васильев рассказал «Реальному времени», что информацию о возможных вариантах платежей предоставляет не только Минобрнауки, но и сами финансовые учреждения:
Андрей Васильев отметил, что и сами студенты знают другие схемы перевода — например, использование криптовалюты или налички.
В КФУ нашему изданию подтвердили, что из стран, с которыми не закрыто воздушное сообщение, средства от родных и друзей привозят наличными. Например, в Египет студенты летают за деньгами почти каждую неделю.
«В целом пока все более-менее справляются»
В КНИТУ-КАИ сейчас обучается 1214 иностранных студентов из 67 стран мира. Как и все их «коллеги по несчастью», они сталкиваются с трудностями при переводе денежных средств из-за рубежа. Наиболее сложная ситуация — у обучающихся из Египта и Ирландии в связи с запретом в этих странах на любые денежные переводы в Россию.
— Вуз всячески старается помочь иностранным обучающимся, а именно взаимодействует с банками, не попавшими под санкции, по открытию счетов для иностранных обучающихся, на которые могут быть перечислены деньги из-за рубежа. Так же прорабатывается вопрос по изготовлению для иностранных студентов карт платежной системы UnionPay, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе вуза.
Впрочем, ситуация со временем потихоньку теряет остроту. Если она была актуальна в первые дни после введения санкций, то теперь иностранцы уже адаптировались и нашли выход из тупика. В КГМУ и Казанском государственном энергетическом университете, например, заявили, что «в данный момент проблем с платежными системами у студентов-иностранцев нет». В медуниверситете рассказали, что у многих карточки Раффайзен-банка, и платежи по ним проходят.
Проректор по образовательной деятельности КГАСУ Ильфак Вильданов в беседе с «Реальным временем» отметил, что ситуация сейчас «не такая напряженная»:
Декан факультета международных образовательных программ КНИТУ-КХТИ Андрей Васильев рассказал, что в настоящее время массовых обращений иностранных студентов, связанных с финансовыми трудностями, не наблюдается.
— Всего в КНИТУ в этом учебном году обучается около 2,5 тысяч иностранных студентов. Конечно, многие из них сейчас испытывают проблемы по вполне понятным причинам, среди которых тревожность со стороны родственников, затруднения с финансовыми переводами, сокращение авиасообщения, информационная неопределенность. В каждом таком случае мы стараемся работать со студентом индивидуально, помогая решать возникающие проблемы, — заявил он.
Вузы готовы идти навстречу
Опрошенные нами вузы в той или иной степени готовы помогать подопечным, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. В частности, все они предоставляют или готовы предоставить отсрочку и рассрочку платежей за обучение.
— За первую половину года все успели оплатить за обучение. За второй семестр тем, у кого есть сложности, даем рассрочку. Возможность же все равно появится, хотя бы к концу учебного года. У нас есть понимание, со студентами провели собрание, все им объяснили, разрешили пока так учиться, — говорит проректор КГАСУ.
— С каждым студентом вопрос решается индивидуально, при необходимости им предоставляется рассрочка на оплату обучения, — пояснили в пресс-службе Казанского государственного энергетического университета.
В КНИТУ-КХТИ дополнительно предлагают отсрочку платежей за проживание в общежитии, в КНИТУ-КАИ планируют рассмотреть этот вопрос, в КГАСУ готовы предоставить койко-место тем, кто не сможет оплачивать съем квартиры. В ряде вузов — КГАСУ, КФУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ — оказывают материальную помощь особо нуждающимся.
— Решением Ученого совета КФУ институтам университета предоставлена возможность предоставлять материальную помощь не только студентам, обучающимся на бюджетных местах, но и студентам-контрактникам. В вузе открыта специальная горячая линия, на которую студенты из-за рубежа могут обратиться с возникшими проблемами и вопросами + 7 (843) 206 52 89. Также на регулярной основе проходят встречи иностранных студентов с руководством университета и зам. директоров по международной деятельности непосредственно в институтах, — сообщили нам в пресс-службе КФУ.
Есть и еще один вид прямой помощи. В КНИТУ-КАИ нуждающимся предоставляют продуктовые наборы. В архитектурно-строительном университете их планируют раздать в начале мая. Средства на это выделило руководство вуза, и сейчас в учебном заведении активно занимаются закупками товаров.
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