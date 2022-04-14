Трудности перевода: вузы Казани поддержали иностранных студентов с финансовыми проблемами

Иностранцам предоставили отсрочку по оплате учебы, материальную помощь, продукты, а также научили обходить блокировку счетов

Фото: пресс-служба КФУ

Как стало известно «Реальному времени», введенные антироссийские санкции достаточно сильно ударили по иностранным студентам и аспирантам, обучающимся в вузах Казани. Они не могут получить деньги от родственников из-за рубежа и пользоваться банковскими картами, а соответственно, платить за обучение и проживание. Ректорат учебных заведений пошел им навстречу — предоставил отсрочку платежей, организовал консультации, как обойти блокировку счетов, выделяет материальную помощь и даже раздают продуктовые наборы. Подробности — в нашем материале.

Полеты за деньгами

Казань — город студенческий, и здесь обучается немало иностранцев. Только в одном Казанском федеральном университете (КФУ) их свыше 10,5 тысяч из более чем 100 стран.

Из-за введенных санкций против России многие столкнулись с большой финансовой проблемой. После того, как популярная международная платежная система Western Union прекратила работу в нашей стране, а Visa и Mastercard больше не сотрудничают с банками РФ, иностранные студенты и аспиранты не могут получить денежные переводы из дома, пользоваться банковскими картами, оформленными за рубежом. Соответственно, им нечем оплачивать учебу, проживание в общежитии и свои повседневные расходы.

Проблема приняла такие масштабы, что Минобрнауки России вынуждено было разработать и разослать по вузам методичку с советами, как быть в такой ситуации. Например, предлагается использовать платежный сервис «Золотая корона» или китайскую систему UnionPay. Но первая не везде поддерживается, а за оформление карточек UnionPay российские банки берут довольно большую комиссию, что студентам не по карману. Особенно сложно представителям некоторых экзотических государств. Так, полностью отрезаны пути трансграничных переводов, например, с Афганистаном и некоторыми странами Африки.

Декан факультета международных образовательных программ КНИТУ-КХТИ Андрей Васильев рассказал «Реальному времени», что информацию о возможных вариантах платежей предоставляет не только Минобрнауки, но и сами финансовые учреждения:

— Порядок переводов средств из-за рубежа постоянно уточняется. Среди предложений — открыть счет в любом российском коммерческом банке, который не попал под санкции, и получать на него деньги от родных по системе SWIFT, а затем переводить в рубли; открыть валютный счет в платежной системе «МИР»; открыть карту UnionPay. Однако здесь тоже есть проблемы: значительная комиссия и то, что не все иностранные банки работают с UnionPay.

Андрей Васильев отметил, что и сами студенты знают другие схемы перевода — например, использование криптовалюты или налички.

В КФУ нашему изданию подтвердили, что из стран, с которыми не закрыто воздушное сообщение, средства от родных и друзей привозят наличными. Например, в Египет студенты летают за деньгами почти каждую неделю.

«В целом пока все более-менее справляются»

В КНИТУ-КАИ сейчас обучается 1214 иностранных студентов из 67 стран мира. Как и все их «коллеги по несчастью», они сталкиваются с трудностями при переводе денежных средств из-за рубежа. Наиболее сложная ситуация — у обучающихся из Египта и Ирландии в связи с запретом в этих странах на любые денежные переводы в Россию.

— Вуз всячески старается помочь иностранным обучающимся, а именно взаимодействует с банками, не попавшими под санкции, по открытию счетов для иностранных обучающихся, на которые могут быть перечислены деньги из-за рубежа. Так же прорабатывается вопрос по изготовлению для иностранных студентов карт платежной системы UnionPay, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

Впрочем, ситуация со временем потихоньку теряет остроту. Если она была актуальна в первые дни после введения санкций, то теперь иностранцы уже адаптировались и нашли выход из тупика. В КГМУ и Казанском государственном энергетическом университете, например, заявили, что «в данный момент проблем с платежными системами у студентов-иностранцев нет». В медуниверситете рассказали, что у многих карточки Раффайзен-банка, и платежи по ним проходят.

Проректор по образовательной деятельности КГАСУ Ильфак Вильданов в беседе с «Реальным временем» отметил, что ситуация сейчас «не такая напряженная»:

— У нас обучается 220 иностранцев, в основном из ближнего зарубежья — Казахстана, Туркменистана, из дальнего зарубежья, за исключением Египта, — по 2-3 человека. «Проблемных» среди них не так много, но такие случаи есть. Студенты сами эти вопросы поднимают. Но в целом пока все более-менее справляются. Мы с ними работаем, постоянно на связи.

Декан факультета международных образовательных программ КНИТУ-КХТИ Андрей Васильев рассказал, что в настоящее время массовых обращений иностранных студентов, связанных с финансовыми трудностями, не наблюдается.

— Всего в КНИТУ в этом учебном году обучается около 2,5 тысяч иностранных студентов. Конечно, многие из них сейчас испытывают проблемы по вполне понятным причинам, среди которых тревожность со стороны родственников, затруднения с финансовыми переводами, сокращение авиасообщения, информационная неопределенность. В каждом таком случае мы стараемся работать со студентом индивидуально, помогая решать возникающие проблемы, — заявил он.

Вузы готовы идти навстречу

Опрошенные нами вузы в той или иной степени готовы помогать подопечным, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. В частности, все они предоставляют или готовы предоставить отсрочку и рассрочку платежей за обучение.

— За первую половину года все успели оплатить за обучение. За второй семестр тем, у кого есть сложности, даем рассрочку. Возможность же все равно появится, хотя бы к концу учебного года. У нас есть понимание, со студентами провели собрание, все им объяснили, разрешили пока так учиться, — говорит проректор КГАСУ.

— С каждым студентом вопрос решается индивидуально, при необходимости им предоставляется рассрочка на оплату обучения, — пояснили в пресс-службе Казанского государственного энергетического университета.

Опрошенные нами вузы в той или иной степени готовы помогать подопечным, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. Фото: Максим Платонов

В КНИТУ-КХТИ дополнительно предлагают отсрочку платежей за проживание в общежитии, в КНИТУ-КАИ планируют рассмотреть этот вопрос, в КГАСУ готовы предоставить койко-место тем, кто не сможет оплачивать съем квартиры. В ряде вузов — КГАСУ, КФУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ — оказывают материальную помощь особо нуждающимся.

— Решением Ученого совета КФУ институтам университета предоставлена возможность предоставлять материальную помощь не только студентам, обучающимся на бюджетных местах, но и студентам-контрактникам. В вузе открыта специальная горячая линия, на которую студенты из-за рубежа могут обратиться с возникшими проблемами и вопросами + 7 (843) 206 52 89. Также на регулярной основе проходят встречи иностранных студентов с руководством университета и зам. директоров по международной деятельности непосредственно в институтах, — сообщили нам в пресс-службе КФУ.

Есть и еще один вид прямой помощи. В КНИТУ-КАИ нуждающимся предоставляют продуктовые наборы. В архитектурно-строительном университете их планируют раздать в начале мая. Средства на это выделило руководство вуза, и сейчас в учебном заведении активно занимаются закупками товаров.