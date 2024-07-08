Кто в Татарстане заплатит за подорожавшие «приглашения» для мигрантов

Как работодатели обходят госпошлины и прочие формальности при трудоустройстве иностранных работников

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки России обнародовало шокирующие цифры: в 10 раз по сравнению с прошлым годом выросло количество мигрантов, которые не смогли сдать обязательный экзамен по русскому языку. Кроме того, с 1 июля сумма госпошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников выросла на 20%. Уменьшится ли в результате приток в Татарстан иностранных специалистов, как влияют жесткие меры контроля за миграцией на местный рынок труда и почему в столице республики все чаще можно услышать от приглашенных работников «Моя твоя не понимай», выясняло «Реальное время».

«Это капля в море»



С июля в России выросли госпошлины за выдачу разрешений на работу мигрантам с 3500 до 4200 рублей и за выдачу работодателям разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 тысяч до 12 тысяч рублей. Изменился и размер госпошлины за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию — с 800 до 960 рублей за каждого приглашенного.

С 1 июля 2024 года выросли госпошлины за выдачу разрешений на работу мигрантам с 3500 до 4200 рублей и за выдачу работодателям разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 до 12 тыс. рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поскольку дефицит рабочей силы на стройках, на транспорте и в медицине традиционно компенсируется работодателями привлечением иностранных специалистов, возникает вопрос о том, как подорожание отразится на этих отраслях.

— Когда происходят какие-то повышения — госпошлины, банковских ставок, платы за коммунальные услуги, они в любом случае ложатся на конечного потребителя, именно ему приходится оплачивать все удорожания, — говорит руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — В строительстве конечными потребителями являются заказчики по договору подряда, покупатели квадратных метров.

Эксперт рынка недвижимости отметила, что не только рост госпошлин, но и в целом ужесточение требований к мигрантам, которое наблюдается в последнее время, негативно сказывается на строительной индустрии, «потому что рабочих рук не хватает».



Генеральный директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев в разговоре с «Реальным временем» указал на то, что комплектование рабочих бригад — это вопрос подрядчиков, а СМУ-88 лишь предъявляет общие требования к квалификации, оснащенности и опыту подрядных организаций:

— Наши партнеры должны быть в состоянии выполнить поставленную задачу в обозначенные сроки и с качественным результатом. Во внутренние процессы мы не вникаем.

Однако он отметил, что рост госпошлины в 2 тысячи рублей на одного привлекаемого работника по сравнению с динамикой роста расценок на основные виды работ — «капля в море»:



— По некоторым позициям, например, стоимость за полгода выросла на 80-90 процентов. И тут разница еще в том, что госпошлина — это фиксированный единоразовый платеж, а стоимость выполнения работ зависит от объема выполненных работ.

«Разрешение не требуется, достаточно патента»

Казанский «Метроэлектротранс», где на конец мая работало лишь 398 водителей вместо необходимых 605 и 37% из них были мигрантами, сообщил «Реальному времени», что вопрос об изменении размера госпошлины для этой организации неактуален:

— За разрешением на работу мы не обращаемся, нашим работникам оно не требуется.



Действительно, на предприятии используют другую, вполне рабочую тактику привлечения иностранных трудовых ресурсов: иностранные сотрудники «Метроэлектротранса», отправляясь на родину в отпуск, успешно «вербуют» земляков, а каждый приехавший в Казань водитель самостоятельно и за свой счет оформляет патент, дающий право работать в Татарстане.

Каждый приехавший в Казань водитель самостоятельно и за свой счет оформляет патент, дающий право работать в «Метроэлектротрансе». Инна Серова / realnoevremya.ru

Таким образом, расходы по уплате госпошлины вырастут лишь у самих иностранцев, желающих порулить общественным транспортном в Казани: им придется заплатить за выдачу разрешения на работу не 3500 рублей, как раньше, а 4200.

Аналогично решают вопрос привлечения иностранной рабочей силы в ЖКХ Татарстана.

— Сама управляющая компания не нуждается в мигрантах, но наши подрядчики испытывают нехватку специалистов, особенно это касается дворников и слесарей, — рассказал «Реальному времени» директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов. — Насколько я знаю, им оформлять приглашения и, соответственно, платить госпошлину не приходится, поскольку на работу они вполне официально принимают иностранцев, имеющих патенты.

Кроме того, отметил он, сейчас в подрядных организациях компании работают хотя и приезжие из ближнего зарубежья, но уже граждане России: многие успели здесь не только закрепиться, но и пройти все этапы натурализации.



Мигранты возрождают здравоохранение республики

— В татарстанских учреждениях здравоохранения успешно работают квалифицированные специалисты, приехавшие в Россию из-за рубежа, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. — В основном из Киргизии. В Сарманово усилиями иностранного специалиста — заместителя главврача районной ЦРБ Урмата Турдогожоева удалось возродить хирургическую службу. В Зеленодольском, Нижнекамском районах республики тоже есть положительные примеры.

Однако в Минздраве уточнили, что все эти медицинские работники до трудоустройства в медучреждения прошли натурализацию и получили диплом российского образца, подтвержденный Росздравнадзором. Случаев, когда иностранных врачей пришлось приглашать и оплачивать госпошлину, не было.

Мигрантов меньше, нарушений больше



По данным Татарстанстата, в январе — марте 2024 года число прибытий иностранцев в республику по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 21,2% — с 2786 человек в 2023 году до 2196 в 2024-м. Выехали из республики за это время в 2024 году 1357 человек, а в прошлом — 1359, то есть отток практически не изменился. Миграционный поток в республику в январе — марте 2024 года упал на 37,1% по отношению к январю — февралю 2023-го. И намечается тенденция к ускорению падения: в январе — феврале 2024 года оно составило 34,6%.

В январе — марте 2024 года число прибытий иностранцев в республику по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 21,2 % — с 2786 человек в 2023 году до 2196 в 2024-м. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, в январе — апреле 2024 года с целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства полицией было проведено 3658 профилактических мероприятий, составлено 7576 административных протоколов в отношении нарушителей миграционного законодательства, а за злостное нарушение режима пребывания и условий участия в трудовых отношениях на территории России в отношении 1098 иностранных граждан были приняты судебные решения о выдворении за пределы Российской Федерации и 8 решений о депортации.

За четыре месяца 2024 года в отношении нарушителей миграционного законодательства было составлено в 12,6 раза больше административных протоколов, чем в январе — сентябре 2023 года (602), и в 36 раз больше, чем в 2022 году (211).

Язык как препятствие

Приток в Россию мигрантов может еще больше поредеть в связи с жесткими мерами, принятыми после того, как было возбуждено громкое уголовное дело о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка сотрудниками московского Института имени Пушкина. В апреле 2024 года 12 вузов, уполномоченных проводить такое тестирование, по распоряжению главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова расторгли все договоры с партнерами — частными организациями, где мигранты успешно «сдавали» обязательный экзамен, дававший право на работу и жизнь в РФ.

В результате за первые пять месяцев 2024 года количество не прошедших сквозь сито экзамена иностранцев резко выросло — с 3 до 30%.

В Татарстане экзамен на знание русского языка сейчас принимают только в одном учреждении — в КФУ. скрин страницы КФУ в соцсети

Буквально несколько дней назад глава российского Рособрнадзора Анзор Музаев предложил ужесточить контроль за сдачей экзамена мигрантами — ввести видеофиксацию всей процедуры его проведения, демонстрацию (на видео) заполненных контрольных листов в начале и конце экзамена, задания на определение навыков письма и обязательную проверку умения говорить на русском, а также повысить минимальный порог для успешной сдачи экзамена. Если эти предложения будут приняты, процент провалов на экзамене, вероятно, возрастет.

В Татарстане экзамен на знание русского языка сейчас принимают только в одном учреждении — в КФУ. «Реальное время» обратилось в вуз с запросом, сколько иностранцев обратились и сколько успешно сдали этот экзамен в 2024 году, сколько — в 2023-м. Мы также попросили рассказать, как организуется процесс сдачи экзамена и наблюдается ли увеличение или уменьшение потока желающих пройти тестирование. Ответ будет опубликован по получении.

Казанская лазейка для незаконной миграции

Тем временем в Казани в обстановке секретности расследуется уголовное дело в связи с незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка в отношении сотрудников местного ООО «Фемида-К», которое могло бы в случае огласки стать не менее скандальным, чем дело о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка сотрудниками московского Института имени Пушкина. В конце марта в Казани были задержаны сотрудники компании «Фемида-К», рекламировавшей свои услуги по миграционной и правовой помощи иностранным гражданам в Татарстане.

В конце марта в Казани были задержаны сотрудники компании «Фемида-К», рекламировавшей свои услуги по миграционной и правовой помощи иностранным гражданам в Татарстане. скрин сайта Фемида-К

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани, директор ООО «Фемида-К» Марина Вотякова и ее заместитель Вилена Чикизова помещены под домашний арест в связи с тем, что Следком возбудил уголовное дело о совершении тяжкого преступления — организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — пока в отношении неустановленных лиц.

В Татарстане Следком возбудил уголовное дело о совершении тяжкого преступления — организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По неподтвержденным данным, публиковавшимся ранее в СМИ, речь может идти о фальсификации от 250 до 2000 результатов экзаменов на знание иностранцами русского языка и истории России. Месяц назад в Следкоме без объяснения причин отказались ответить на запрос «Реального времени» об обстоятельствах этого уголовного дела и масштабах предполагаемых нарушений. Редакцией направлен повторный запрос, по получении ответ будет опубликован.