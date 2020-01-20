Вышли на «Волжские просторы» — в Татарстане новый заказник
Десятилетнее противостояние экозащитников и коммерсанта в Займище завершилось в пользу Волги — созданием ландшафтного заказника
В Татарстане под Новый год появилась новая особо охраняемая территория — государственный природный заказник регионального значения «Волжские просторы». Свыше 29 тысяч гектаров прибрежной зоны под Казанью в районе Займища, которую в течение нескольких лет пытался перекроить под коммерческие интересы создатель строительной империи «ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, получили «охранную грамоту» от застройки. Подробности — в материале «Реального времени».
Заповедник вместо коммерческой недвижимости на искусственных островах
Постановление №1260 «О создании на территории Верхне-Услонского, Зеленодольского, Лаишевского муниципальных районов, муниципального образования г. Казани государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы» премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал в последний рабочий день 2019 года — 30 декабря. Заказник, говорится в постановлении, был создан по предложению Государственного комитета республики по биоресурсам.
Но это был заключительный шаг, а работа по созданию особо охраняемой природной территории на Волге началась еще в 2015 году. Тогда группа сотрудников КФУ, возглавляемая Надеждой Ассановой, предложила проект создания ООПТ «Водно-болотные угодья «Займище». А впервые, почти 10 лет назад, вопрос о сохранении природного ландшафта волжской акватории в окрестностях Казани поставили экоактивисты и дачники из поселков Октябрьский и Займище — когда фирмы, аффилированные Равилю Зиганшину, начали там намыв искусственных островов с целью построить на них коммерческую недвижимость.
28 апреля 2015 года в Петербурге на форуме Общероссийского народного фронта активистка движения «Волга и народ против» Юлия Файзрахманова сообщила о засыпке акватории Волги в Татарстане российскому президенту Владимиру Путину. А на следующий день Рустам Минниханов объявил 2016 год Годом водоохранных зон, после чего в работу над проектом новой особо охраняемой природной территории включились госорганы.
Параллельно по инициативе экозащитников при поддержке российского Министерства природных ресурсов и экологии Казанская природоохранная прокуратура через суд оспорила и отменила межевание намытых в волжской акватории искусственных островов, а ПСО «Казань» лишилось лицензии на добычу песка.
Ничего не менять!
Новый заказник «Волжские просторы» общей площадью 29 076 га — это водная гладь и острова, акватория Куйбышевского водохранилища от Нижних Вязовых до Красновидова. Теперь здесь запрещена любая деятельность, влекущая изменение исторически сложившегося природного ландшафта, создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, включая линейные объекты, например, дороги (исключение — объекты, необходимые для функционирования самого заказника, существующих населенных пунктов и СНТ), разработка полезных ископаемых (за исключением тех, лицензию на добычу которых выдали ранее), сброс сточных вод без предварительной очистки, охота в весенний период, заготовка тростника и рубка лесных насаждений, разведка полезных ископаемых и многое другое.
В свете этого перечеркивается реализация мастер-плана Казанского финансового района, концепцию которого авторы презентовали президенту Татарстана в 2017 году. Она предусматривала намыв островов под казанскую «Уолл-стрит» в акватории речного порта.
Разрешены в заказнике разного рода охранные мероприятия, научно-исследовательская работа, выпас и водопой скота в отведенных местах, охота в летний, осенний и зимний периоды (в рамках, установленных законом), сбор посетителями лекарственных растений для собственных нужд, размещение некапитальных строений для научно-исследовательской деятельности, жилых домов и хозяйственных построек, а также ведение садоводства и огородничества в границах существующих населенных пунктов и СНТ, судоходство и еще ряд действий, не представляющих угрозы для объекта охраны.
Под охраной — только вода
Заказник создали, чтобы сохранить уникальный природный ландшафт островной системы реки, краснокнижные растения и животных, подчеркнул собеседник «Реального времени»:
— Раньше на острова попасть могли не все, ведь лодки и катера имели немногие люди, а сейчас их доступность выросла. Посещаемость островов возросла многократно и природный ландшафт от такой повышенной рекреации деградирует. Поэтому и ввели ограничения. Однако и сейчас все желающие отдохнуть в этих местах смогут приплыть в заказник на любой лодке — не только весельной, но и моторной. Главное — соблюдать при этом установленные для данной территории ограничения.
Добыча песка сойдет на нет
Ринат Чиспияков сообщил, что заказник создан на водных и островных территориях в том виде, который они имеют сейчас. По его словам, площадь намытых ПСО «Казань» островов невелика и размывать эту сушу не требуется:
— Теперь эти островки покроются растительностью и со временем приобретут естественный вид. Мы просто забываем все, что было раньше, и развиваем территорию, чтобы воссоздать и сохранять природный ландшафт.
Что же касается продолжения добычи песка на территории заказника, то она скоро станет невозможной. По словам начальника Управления охраны животного и растительного мира, сегодня лицензии на добычу песка в той части волжской акватории, где создан заказник, имеют 23 организации, но их деятельность тут сойдет на нет естественным образом:
— Новые лицензии выдаваться не будут, а срок действия старых постепенно закончится.
Успеть узаконить за 3 года
— Очень важный вопрос — дачи на островах, которые появились давно и не оформлены в соответствии с сегодняшними законами, — заметил Ринат Чиспияков. — Но люди же в этом не виноваты, они много десятилетий действовали по принятым тогда правилам. Поэтому постановление о создании заказника предусматривает время на то, чтобы собственники домов и дач смогли их зарегистрировать. Срок на это отведен большой — 3 года. Мы сделали все, чтобы собственники смогли привести все документы на дома и участки в соответствие с действующим законодательством, а нового строительства не допустить.
Больше — лучше
Свое удовлетворение созданием нового заказника высказали «Реальному времени» заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова и инженер учебно-научной лаборатории оптимизации водных экосистем(ЛОВЭ) КФУ Надежда Ассанова.
— Статус заказника ничуть не хуже, — подтвердила Ассанова, — А то, что в заказник вошла значительно большая территория, чем мы предлагали, — так это даже лучше! У маленьких особо охраняемых территории возникает много проблем, поскольку они по закону должны иметь буферные зоны, а откуда им взяться, когда вокруг все обжито и застроено? Когда охраняемая площадь большая, задача охраны решается лучше.
Что же касается того, что намытые участки акватории не планируется «размывать», — с точки зрения экологов КФУ, есть два пути восстановления нарушенного в ходе работ по добыче песка природного равновесия. Один — быстрый — с воссозданием утраченного ландшафта, второй — медленный, тот, о котором говорит Ринат Чиспияков. С учетом того, что экоактивисты уже раскопали часть засыпанных проток между волжскими островами и восстановили циркуляцию воды, реабилитация экосисемы, говорит Ассанова, должна пройти успешно.
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