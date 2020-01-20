Вышли на «Волжские просторы» — в Татарстане новый заказник

Десятилетнее противостояние экозащитников и коммерсанта в Займище завершилось в пользу Волги — созданием ландшафтного заказника

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане под Новый год появилась новая особо охраняемая территория — государственный природный заказник регионального значения «Волжские просторы». Свыше 29 тысяч гектаров прибрежной зоны под Казанью в районе Займища, которую в течение нескольких лет пытался перекроить под коммерческие интересы создатель строительной империи «ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, получили «охранную грамоту» от застройки. Подробности — в материале «Реального времени».

Заповедник вместо коммерческой недвижимости на искусственных островах



Постановление №1260 «О создании на территории Верхне-Услонского, Зеленодольского, Лаишевского муниципальных районов, муниципального образования г. Казани государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы» премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал в последний рабочий день 2019 года — 30 декабря. Заказник, говорится в постановлении, был создан по предложению Государственного комитета республики по биоресурсам.

Но это был заключительный шаг, а работа по созданию особо охраняемой природной территории на Волге началась еще в 2015 году. Тогда группа сотрудников КФУ, возглавляемая Надеждой Ассановой, предложила проект создания ООПТ «Водно-болотные угодья «Займище». А впервые, почти 10 лет назад, вопрос о сохранении природного ландшафта волжской акватории в окрестностях Казани поставили экоактивисты и дачники из поселков Октябрьский и Займище — когда фирмы, аффилированные Равилю Зиганшину, начали там намыв искусственных островов с целью построить на них коммерческую недвижимость.

28 апреля 2015 года в Петербурге на форуме Общероссийского народного фронта активистка движения «Волга и народ против» Юлия Файзрахманова сообщила о засыпке акватории Волги в Татарстане российскому президенту Владимиру Путину. А на следующий день Рустам Минниханов объявил 2016 год Годом водоохранных зон, после чего в работу над проектом новой особо охраняемой природной территории включились госорганы.

Казанской природоохранной прокуратурой было через суд оспорено и отменено межевание намытых в волжской акватории искусственных островов, а ПСО «Казань» лишилось лицензии на добычу песка. Фото evening-kazan.ru

Параллельно по инициативе экозащитников при поддержке российского Министерства природных ресурсов и экологии Казанская природоохранная прокуратура через суд оспорила и отменила межевание намытых в волжской акватории искусственных островов, а ПСО «Казань» лишилось лицензии на добычу песка.

Ничего не менять!

Новый заказник «Волжские просторы» общей площадью 29 076 га — это водная гладь и острова, акватория Куйбышевского водохранилища от Нижних Вязовых до Красновидова. Теперь здесь запрещена любая деятельность, влекущая изменение исторически сложившегося природного ландшафта, создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, включая линейные объекты, например, дороги (исключение — объекты, необходимые для функционирования самого заказника, существующих населенных пунктов и СНТ), разработка полезных ископаемых (за исключением тех, лицензию на добычу которых выдали ранее), сброс сточных вод без предварительной очистки, охота в весенний период, заготовка тростника и рубка лесных насаждений, разведка полезных ископаемых и многое другое.



В свете этого перечеркивается реализация мастер-плана Казанского финансового района, концепцию которого авторы презентовали президенту Татарстана в 2017 году. Она предусматривала намыв островов под казанскую «Уолл-стрит» в акватории речного порта.



Разрешены в заказнике разного рода охранные мероприятия, научно-исследовательская работа, выпас и водопой скота в отведенных местах, охота в летний, осенний и зимний периоды (в рамках, установленных законом), сбор посетителями лекарственных растений для собственных нужд, размещение некапитальных строений для научно-исследовательской деятельности, жилых домов и хозяйственных построек, а также ведение садоводства и огородничества в границах существующих населенных пунктов и СНТ, судоходство и еще ряд действий, не представляющих угрозы для объекта охраны.



Под охраной — только вода

— На территории заказника стал действовать режим охраны, но он не затронул береговую линию, — указал «Реальному времени» на одну из главных особенностей нового заказника начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам по Ринат Чиспияков. — Мы исходили из того, что на берегу много населенных пунктов, чтобы не затрагивать интересы их населения. Ограничения для населения и членов садовых товариществ на островной системе мы также постарались минимизировать: в заказнике можно рыбачить, кататься на лодках и отдыхать. Но нарушения теперь будут наказываться строже, чем прежде! Например, ответственность за незаконную рыбалку грозит вплоть до уголовной, тогда как раньше наступала только административная. С момента образования заказника даже за две-три рыбешки, если их выловили сетью, грозит уголовная статья. Ну а на удочку можно по-прежнему ловить сколько хочешь.

Заказник создали, чтобы сохранить уникальный природный ландшафт островной системы реки, краснокнижные растения и животных, подчеркнул собеседник «Реального времени»:

— Раньше на острова попасть могли не все, ведь лодки и катера имели немногие люди, а сейчас их доступность выросла. Посещаемость островов возросла многократно и природный ландшафт от такой повышенной рекреации деградирует. Поэтому и ввели ограничения. Однако и сейчас все желающие отдохнуть в этих местах смогут приплыть в заказник на любой лодке — не только весельной, но и моторной. Главное — соблюдать при этом установленные для данной территории ограничения.

Добыча песка сойдет на нет

Ринат Чиспияков сообщил, что заказник создан на водных и островных территориях в том виде, который они имеют сейчас. По его словам, площадь намытых ПСО «Казань» островов невелика и размывать эту сушу не требуется:

— Теперь эти островки покроются растительностью и со временем приобретут естественный вид. Мы просто забываем все, что было раньше, и развиваем территорию, чтобы воссоздать и сохранять природный ландшафт.

По словам начальника Управления охраны животного и растительного мира, сегодня лицензии на добычу песка в той части волжской акватории, где создан заказник, имеют 23 организации, но их деятельность тут сойдет на нет естественным образом. Фото kazanfirst.ru

Что же касается продолжения добычи песка на территории заказника, то она скоро станет невозможной. По словам начальника Управления охраны животного и растительного мира, сегодня лицензии на добычу песка в той части волжской акватории, где создан заказник, имеют 23 организации, но их деятельность тут сойдет на нет естественным образом:

— Новые лицензии выдаваться не будут, а срок действия старых постепенно закончится.

Успеть узаконить за 3 года

— Очень важный вопрос — дачи на островах, которые появились давно и не оформлены в соответствии с сегодняшними законами, — заметил Ринат Чиспияков. — Но люди же в этом не виноваты, они много десятилетий действовали по принятым тогда правилам. Поэтому постановление о создании заказника предусматривает время на то, чтобы собственники домов и дач смогли их зарегистрировать. Срок на это отведен большой — 3 года. Мы сделали все, чтобы собственники смогли привести все документы на дома и участки в соответствие с действующим законодательством, а нового строительства не допустить.

Больше — лучше

Свое удовлетворение созданием нового заказника высказали «Реальному времени» заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова и инженер учебно-научной лаборатории оптимизации водных экосистем(ЛОВЭ) КФУ Надежда Ассанова.

— Я очень рада созданию в Татарстане новой особо охраняемой природной территории в таких широких границах — мы работали над менее масштабным проектом, — пояснила Мингазова. — И хотя первоначально мы вели речь о создании ООПТ, статус заказника нас вполне устраивает: несмотря на некоторые различия в регламентах, защита природного ландшафта и экосистем этой территории теперь обеспечена.

— Статус заказника ничуть не хуже, — подтвердила Ассанова, — А то, что в заказник вошла значительно большая территория, чем мы предлагали, — так это даже лучше! У маленьких особо охраняемых территории возникает много проблем, поскольку они по закону должны иметь буферные зоны, а откуда им взяться, когда вокруг все обжито и застроено? Когда охраняемая площадь большая, задача охраны решается лучше.

Что же касается того, что намытые участки акватории не планируется «размывать», — с точки зрения экологов КФУ, есть два пути восстановления нарушенного в ходе работ по добыче песка природного равновесия. Один — быстрый — с воссозданием утраченного ландшафта, второй — медленный, тот, о котором говорит Ринат Чиспияков. С учетом того, что экоактивисты уже раскопали часть засыпанных проток между волжскими островами и восстановили циркуляцию воды, реабилитация экосисемы, говорит Ассанова, должна пройти успешно.

Инна Серова