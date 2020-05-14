Востребованность на рынке труда будущего: как не прогадать с выбором профессии?

На что стоит обратить внимание при определении своей будущей специальности

Фото: Пресс-служба КФУ

Перед абитуриентами всегда встает вопрос: как совместить то, к чему лежит душа, с тем, что будет в будущем приносить хороший доход. А в условиях стремительно меняющегося мира определиться со своей специализацией и вовсе становится непросто. Выигрывают те, кто выбирает университет, пристально следящий за текущими изменениями и прогнозирующий последствия, корректирующий при необходимости свои образовательные программы и открывающий новые востребованные профили подготовки. Казанский федеральный университет однозначно к ним относится. Как и одно из ведущих его подразделений, которое всегда в тренде — Институт международных отношений.

Актуальное образование и перспектива трудоустройства

Институт международных отношений КФУ предлагает абитуриентам только актуальные образовательные программы — при наборе изначально учитываются перспективы трудоустройства выпускников. Для этого в нем был создан Центр профориентационной работы и международного сотрудничества, поддерживающий прямые контакты с потенциальными работодателями: государственными структурами, крупными компаниями и предприятиями, общественными организациями и средствами массовой информации, в том числе — с международными.

Здесь студенты получают высокий уровень образования и конкурентоспособный диплом бакалавра и магистра с последующим трудоустройством на престижную и высокооплачиваемую работу, в том числе за рубежом. Кроме того, в его стенах можно продолжить обучение в аспирантуре и защитить кандидатскую диссертацию на базе собственных диссертационных советов.

«Кадровый состав, материально-техническая база института — все работает на подготовку высококвалифицированных кадров. Здесь созданы все необходимые для этого условия. При этом Институт международных отношений активно развивается из года в год, предлагая абитуриентам новые образовательные программы, обеспечивающие высокий уровень востребованности выпускников на рынке труда», — подчеркнула заместитель директора Института международных отношений КФУ по образовательной деятельности Елена Венидиктова.

«Кадровый состав, материально-техническая база института — все работает на подготовку высококвалифицированных кадров», — отмечает Елена Венидиктова

Новые перспективные направления

Так, в Высшей школе международных отношений и востоковедения в этом году объявлен набор на новый профиль подготовки бакалавриата «Экономика и международные отношения стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)» и магистерскую программу «Мировая экономика: стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки» в рамках направления «Экономика». И неслучайно — Россия как страна-участница АТЭС всегда заинтересована в кадрах, разбирающихся в этой области. А в рамках направления «Международные отношения» абитуриентам предложен профиль бакалавриата «Внешнеэкономические связи и международное сотрудничество», актуальность которого также не вызывает вопросов.

Также в этой высшей школе впервые открываются магистерские программы «Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык)», «Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (турецкий язык)», «Языки и литературы народов стран Азии и Африки (арабский язык)» по направлению подготовки «Востоковедение и африканистика» — тенденция активизации международных связей с восточными странами является долгосрочной.

«Все направления подготовки в институте — практико-ориентированные»

В Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия уже несколько лет успешно функционируют такие направления подготовки, как «История», «Культурология», «Антропология и этнология», «Туризм», «Регионоведение России», «Зарубежное регионоведение», «История искусств», выпускники которых будут востребованы всегда.

В Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия уже несколько лет успешно функционируют такие направления подготовки, как «История», «Культурология» и другие

«Особо отмечу, что в этом году институт возобновил подготовку на направление бакалавриата «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» на заочной форме обучения. Это удалось сделать благодаря возросшему интересу к культурному наследию Татарстана — как со стороны международного сообщества, так и со стороны федеральных и республиканских органов власти — и популяризации движения «Волонтеры культуры», — обратила внимание Елена Венидиктова. — В этом году абитуриентам также впервые предложено поступить на магистерские программы: «Современный Китай: экономика, политика, культура» — в рамках направления «Зарубежное регионоведение», «Публичная история: современные нарративные и визуальные практики» — направление «История».

Одним из наиболее популярных направлений подготовки на протяжении нескольких лет также остается «Лингвистика» в Высшей школе иностранных языков и перевода. Образовательные программы обеспечивают участие студентов в программах академического международного обмена и высокий уровень языковой компетенции для сдачи международных квалификационных экзаменов — TKT, IELTS, CAE, TOEFL, TestDaf, DELF/DALF.

Студенты института ежегодно ездят на стажировки в Марокко, Египет, Китай, Японию, Корею, Германию, Францию, Польшу и т.д.

«Все направления подготовки в институте — практико-ориентированные. К учебному процессу привлекаются сотрудники государственных и муниципальных органов власти, представители международных организаций и консульств, крупных компаний и учреждений. Одной из приоритетных задач института является интеграция в международное научно-образовательное сообщество. Ежегодно на стажировки наши студенты выезжают в разные страны — Марокко, Египет, Китай, Япония, Корея, Германия, Франция, Польша и т.д. Студенты могут получить дополнительные компетенции в Центре развития UNIVERSUM+. Отличительной особенностью всех программ является основательное изучение иностранных языков, на некоторых направлениях изучается три языка», — подчеркнула Елена Венидиктова.

Приобретенные компетенции позволят будущим выпускникам работать в органах государственной власти, связанных с обеспечением военно-технического и экономического сотрудничества Российской Федерации, специальных силовых структурах, международных организациях, в структуре МИД РФ, общественных организациях — как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.