Спаси жизнь — стань донором костного мозга

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана пополнили Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова — в IT-парке прошла акция по забору биоматериала и была прочитана лекция о том, как стать донором. Шанс найти человека, подходящего для трансплантации, очень низок. Между тем для многих пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями это единственный шанс сохранить жизнь. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наследственные заболевания

В казанском ИТ-парке прочитали лекцию о донорстве, кроме того, провели забор биоматериала у всех желающих, чтобы пополнить Национальный регистр доноров костного мозга. Когда больному требуется эта процедура, найти подходящего кандидата для трансплантации бывает очень трудно, поэтому регистр поможет сделать это быстрее.

В начале беседы Екатерина Захарова, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний, привела статистику по наследственным заболеваниям:



— Проводили исследования по 450 тяжелым наследственным болезням, которые проявляются в детском возрасте. Выяснилось, что каждый человек является носителем от 3 до 11 вариантов мутаций в генах, которые эти болезни вызывают. Они могут проявиться в будущем, если по воле судьбы у другого человека будут те же мутации в гене. Еще есть данные, полученные в Канаде. Там 40% госпитализаций в педиатрическое отделение связаны с наследственными заболеваниями. Мы все имеем риск, что у нас и наших детей они могут возникнуть.

Наследственные болезни возникают в результате генетических нарушений. Иногда болезнь проявляет себя через некоторое время и при определенных факторах, которые являются пусковыми для ее развития. В иных случаях малыши уже рождаются больными.

Как минимизировать риск

Для того чтобы снизить риск рождения ребенка с орфанным заболеванием, Елена Захарова посоветовала изучить историю своей семьи. Так как, например, существуют болезни, которые передаются по материнской линии и могли проявляться не только у бабушек и мам, но и гораздо раньше — у их родителей.

Второй совет — проведение массового скрининга новорожденных. Сегодня в России таким образом малышей проверяют на пять болезней. Однако технологии позволяют сделать скрининг новорожденных на 50 заболеваний — именно так делают медики в США. Этот метод является самым точным на сегодняшний день способом ранней диагностики генетически обусловленных патологий.

Сейчас существует возможность пройти тестирование на носительство болезней. Вместе с этим Елена Захарова не советует делать полный геном, потому что есть определенные опасности, к которым люди еще не готовы. Но тестироваться на наиболее распространенные заболевания возможно.

Елена Захарова не советует делать полный геном, потому что есть определенные опасности, к которым люди еще не готовы. Фото: Максим Платонов

Способы забора костного мозга

Заведующая отделением детской трансплантологии в Hadassah в Израиле Ирина Зайдман подробно остановилась на двух существующих видах забора костного мозга у донора.

Первый — забор напрямую из костного мозга. Он осуществляется в операционной под наркозом. Наркоз безопасен и безболезнен. Донору не нужна особая подготовка. Достаточно просто сдать анализы на вирусы. В этом случае костный мозг забирают из костей таза. Врачи наблюдают за донором несколько часов, и к вечеру донор при условии, что он хорошо себя чувствует, уже может выписываться. Именно этот вид наиболее предпочтителен. Он вызывает меньше осложнений трансплантата против хозяина.

Второй вид забора — забор стволовых клеток из периферической крови. Но поскольку в периферической крови практически нет стволовых клеток, нужна специальная подготовка донора. Он будет готовиться к забору четыре дня. Стволовые клетки выходят на пятый день. Заборы периферической крови используются, но реже.



Национальный регистр доноров костного мозга России

С 2015 года Национальный регистр доноров костного мозга носит имя маленького пациента НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

В 2014 году в «Русфонд» обратилась мама Васи Перевощикова из Удмуртии. Мальчик нуждался в трансплантации костного мозга. По Первому каналу транслировался сюжет о маленьком пациенте. Благодаря помощи неравнодушных жителей удалось собрать 100 млн рублей, но родственного донора найти не удалось. Вася не дождался трансплантации из-за длительности процедуры поиска донора в международной базе BMDW. Средства, которые люди со всех уголков страны жертвовали на лечение мальчика, были направлены «Русфондом» на создание отечественного регистра доноров костного мозга. На сегодняшний день благодаря донорам из отечественного регистра спасены уже сотни жизней россиян с нарушениями в системе кроветворения и иммунной системе. Но шанс встретить генетического близнеца — 1 к 10 тысячам. Для того чтобы вероятность совпадения увеличилась, нужно, чтобы база регистра росла.

Банк доноров костного мозга особенно важно создавать именно в России. Фото: Максим Платонов

Елена Захарова отметила, что банк доноров костного мозга особенно важно создавать именно в России. Потому что наша страна уникальна по своим генотипам. Очень сложно пользоваться банком костного мозга других государств, так как у нас проживает большое количество разных национальностей. У каждого народа свой генотип, а донор должен подходить идеально.

Как стать донором

С 2018 года работает Приволжский регистр доноров костного мозга. Благодаря совместной работе КФУ и «Русфонда» удалось создать пока единственную в России лабораторию, которая способна типировать методом NGS до 25 тыс. потенциальных доноров костного мозга в год. В Казани есть более 6 тыс. потенциальных доноров. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет, вес которого составляет больше 50 кг, и он не страдает серьезными заболеваниями.

После лекции «О значимости Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» каждый желающий мог бесплатно сдать анализ на HLA-типирование с целью стать потенциальным донором и спасти чью-то жизнь. Добровольцу нужно взять конверт с ватными палочками у организатора акции, провести ими за обеими щеками и губами, подсушить палочки в течение 2—3 минут и упаковать в конверт. Образцы буккального эпителия отправят в NGS-лабораторию «Русфонда» в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Там определят генотип добровольца, после чего данные внесут в базу Национального РДКМ. Присоединиться к Национальному РДКМ можно в любой день — сдав бесплатно образец крови в «Инвитро».