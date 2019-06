«Ориентируемся на потребности страны»: как КФУ попал в топ-400 мировых вузов

Казанский университет улучшил показатели в международном рейтинге, однако это «далось нелегко»

Британская компания QS представила международный рейтинг World University Rankings 2019/2020, который включает 1 000 лучших вузов мира. Согласно списку, Казанский федеральный университет занял 392-е место. Среди российских высших учебных заведений КФУ стал 12-м, правда, несколько просел по отдельным позициям. За счет чего главный вуз Поволжья поднялся в рейтинге и чем остался недоволен его ректор, разбирались корреспонденты «Реального времени».

В России 12-й и 392-й в мире



Исследовательская компания Quacquarelli Symonds обнародовала очередной ежегодный международный рейтинг QS World University Rankings 2020, включающий в себя 1 000 лучших высших учебных заведений со всего мира. Казанский федеральный университет вновь улучшил свои позиции.

В тройке лидеров — известные американские вузы. На первом месте в QS WUR расположился Массачусетский технологический университет, на втором и третьем — Стэнфордский и Гарвардский университеты. Вообще, в топ-10 попали 5 учебных заведений США, 4 — Великобритании и 1 — Швейцарии.

В рейтинг в этом году попали 25 российских вузов (в 2017 — 24, 2018 — 27), самое высокое место среди них — 84-е — занял МГУ (в 2018 — 90-е). Новосибирский госуниверситет оказался на 231-м месте (в 2018 — 244-е), обогнав СПбГУ, который теперь на 234-м (в 2018 — 235-е). Улучшили свои позиции в рейтинге 15 российских, 5 оказались ниже прежнего уровня.

— За последние несколько лет произошло значительное расширение представительства российских университетов в ведущих мировых рейтингах, и это говорит о качественных изменениях, происходящих в российском образовании. Что особенно важно, это расширение происходит в наиболее значимых рейтинговых диапазонах, — отмечает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

По словам чиновника, «только за последний год число российских университетов, входящих в топ-400 институционального рейтинга QS, увеличилось с 10 до 13, в топ-500 — с 15 до 16».

При составлении рейтинга используются шесть критериев: академическая репутация (имеет наибольший вес — 40%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости научных публикаций (20%), соотношение количества преподавателей к учащимся (20%), доли иностранных сотрудников (5%) и студентов (5%).

Среди положительных тенденций в российском высшем образовании составители рейтинга отмечают рост доли иностранных студентов, хорошие показатели по соотношению количества преподавателей к учащимся. В то же время в QS говорят о слабом росте показателей вузов по репутации среди работодателей и низких баллах по научной деятельности (по индексу цитируемости).

— По данным этого года, очевидно, что иностранные студенты позитивно реагируют на инициативы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и дальнейшее создание динамичного многонационального сообщества является важным фактором, подчеркивающим улучшение ситуации в России в этом году. Однако следует отметить, что низкое соотношение числа студентов и преподавателей является еще одним ключевым фактором успеха в России. Студенты ценят доступ к своим профессорам, а высокая доля преподавателей делает университет привлекательным. Это в свою очередь имеет решающее значение для дальнейшего прогресса России, — говорит руководитель исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бен Саутер.

КФУ занял 12-е место среди представленных в рейтинге российских вузов — это самая высокая позиция из университетов Приволжского федерального округа

Балансируя между интересами региона и международными стандартами

Казанский (Приволжский) федеральный университет, занимавший в 2012—2014 годах место в седьмой, а в 2015—2017-х — шестой сотне, с 2017-го входит в топ-500. С прошлогодней 439-й позиции татарстанский вуз поднялся сейчас на 392-ю строчку, таким образом войдя в топ-400. КФУ занял 12-е место среди представленных в рейтинге российских вузов — это самая высокая позиция из университетов Приволжского федерального округа. Так, Саратовский национальный исследовательский госуниверситет разделил с другими вузами позицию с 521 по 530, Университет Лобачевского (Нижний Новгород) — 601—650, Самарский национальный исследовательский университет — 651—700. Другие вузы ПФО в списке не значатся.

В этом году суммарный рейтинговый балл казанского университета составил 28,5, это на 2,3 выше прошлогоднего показателя. Как сообщают в пресс-службе вуза, «заметное продвижение университета в рейтинге обусловлено эффективной реализацией комплекса мероприятий по интернационализации контингента и кадрового состава КФУ».

Доля иностранных студентов в вузе значительно превосходит среднемировое значение. Университет «наращивает кадровый потенциал за счет привлечения ведущих иностранных преподавателей и исследователей», говорят в КФУ.

Другим фактором повышения конкурентоспособности здесь называют «рост академической репутации за счет расширения международной сети вузов-партнеров и более активной интеграции в значимые глобальные и национальные научно-исследовательские коллаборации по приоритетным направлениям развития».

— Мы планомерно реализуем ту дорожную карту, которую приняли в 2013 году,— рассказал корреспонденту «Реального времени» ректор КФУ Ильшат Гафуров. — С этого периода мы поднялись вверх на 400 позиций. Международные рейтинги оценивают вузы по международным стандартам. Но у нас еще есть и региональные задачи, которые мы должны решать, и они не ложатся на те тренды, которые есть в мире. Мы должны балансировать между интересами региона и участием в глобальной конкуренции.

Позитивным показателем руководитель казанского университета назвал увеличение количества иностранных студентов. Сегодня в его стенах обучаются более 7 тысяч человек из 98 стран мира.

«У нас нет задачи равняться только на эти показатели»

При этом произошло снижение казанского вуза в рейтинге по направлениям подготовки специалистов (Linguistics, Modern Languages, Education and Training, Arts and Humanities, Economics and Econometrics, Physics and Astronomy).

— Мы участвуем во всех областях — медицина, педагогика, инженерные науки, — объясняет Гафуров. — Это не совсем характерно для классических университетов нашей страны. Обычно быстрее успехов добиваются вузы, работающие в узких профилях естественных наук. А у нас достаточно большой гуманитарный блок.

Собеседник нашей интернет-газеты обратил внимание, что в рейтинге практически нет педагогических вузов и крайне мало медицинских. А КФУ работает во многих предметных областях. Он сравнил свой университет со спортсменом, который должен одновременно играть в футбол, волейбол, регби, водное поло, заниматься легкой и тяжелой атлетикой.

— Кроме того, у нас не сформирована корпоративная культура финансирования вузов, — продолжает ректор. — Я имею в виду наших спонсоров. Они участвуют в финансировании спортивных клубов, спортивных мероприятий, но практически не вкладывают в высшие учебные заведения — это негативный тренд для нашей страны, который не приводит к получению дополнительных ресурсов. Тем не менее мы сконцентрировались в приоритетных направлениях, востребованных нашим обществом, это дает хороший результат. Хотя это дается нам непросто.

По его словам, большой университет нелегко двигать вперед.

— У нас нет задачи равняться только на эти показатели, — подчеркивает Ильшат Гафуров. — Мы будем по-прежнему готовить педагогов для полилингвальных и национальных школ. Ориентируемся на потребности нашей страны. Поэтому, думаю, направление выбрано нами правильно.

В свою очередь руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев в беседе с нашим корреспондентом добавил, что сами аналитические агентства нередко меняют системы рейтингования вузов. И методы измерения исследовательской компании могут меняться, а параметры корректироваться.