События недели: кадровая ротация в «Данафлексе», точки роста Казани и ноу-хау нефтяников
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
В начале недели стало известно о том, что один из основателей группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов покинул пост генерального директора. Сейчас он не значится руководителем ни одной из трех своих российских компаний «Данафлекса», хотя остается бенефициаром с разной долей участия. Тем временем бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева презентовала точки роста Казани — для развития города выбрали 13 территорий, которые расположены в разных частях мегаполиса. Значимым событием уходящей недели стал и нефтегазохимический форум с участием крупнейших компаний России и мира. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».
180 компаний на нефтегазохимическом форуме
На Казанской ярмарке прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. В его работе приняло участие порядка 180 компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На пленарном заседании патриарх российской «нефтянки» — председатель Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль сетовал на налоговое удушение нефтяников, а гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров обещал налоговое стимулирование третичных методов добычи. В обсуждении будущего нефтегазохимической индустрии принял участие и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
Прощание с Валерией Пороховой
В понедельник пришло печальное известие — скончалась известный мусульманский просветитель, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. О кончине востоковеда рассказал друг ее семьи, доктор философских наук Али Вячеслав Полосин: «Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом. Светлая ей память!»
Церемония прощания состоялась в Московской соборной мечети после полуденного намаза. Порохову похоронили на Хованском кладбище. На прощание с переводчицей пришли около 200 человек.
В бывшем здании «Спурт банка» запустили образовательный IT-проект
Сбербанк запускает образовательный IT-проект в бывшем здании головного офиса «Спурта» в Казани, выкупленном в июле «Связьинвестнефтехимом» за 270 млн рублей. «Школа 21» в Казани — без учителей, лекций и оценок, куда будут принимать без дипломов и даже не умеющих программировать, — станет вторым российским проектом международной франшизы со штаб-квартирой в Париже. Учащиеся школы пройдут стажировки в Сбербанке, «Яндексе», IBM, «Газпроме», «Сибуре», Deutsche Bank и смогут затем получить в этих компаниях работу.
Игроки IT-рынка приветствовали инициативу банка, так как в РФ существует высокая ротация кадров — высококлассные специалисты требуют мировых зарплат, которые могут предоставить не все российские компании, поэтому кадров постоянно не хватает.
КАМАЗ готовится открыть сборочное производство грузовиков во Вьетнаме
КАМАЗ после длительного перерыва подписал стратегические контракты на поставку автомобильной техники во Вьетнам. Возобновление интереса этой страны к российской автотехнике подкрепило уверенность КАМАЗа в целесообразности возрождения сборочного производства в портовом городе Камфа. Сейчас Камский автозавод ведет здесь активную подготовку к реанимации сборочного производства с тем, чтобы в 2020 году заново открыть промышленную сборку как минимум 1 тысячи единиц техники.
Ротация топ-менеджмента «Данафлекса»
В начале недели стало известно о том, что один из основателей группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов покинул пост генерального директора. 2 сентября на эту должность был назначен его младший брат Марат Баширов, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». До этого в августе он оставил пост руководителя елабужской компании ООО «Данафлекс-Алабуга», резидента ОЭЗ «Алабуга».
Сам Айрат Баширов сейчас не значится руководителем ни одной из трех своих российских компаний «Данафлекса», хотя остается их бенефициаром с разной долей участия.
КФУ откроет новый клинический центр
В КФУ запускают научно-клинический центр, он заработает уже в сентябре. Одна из задач центра — создание эффективных технологий ранней и сверхранней диагностики и терапии редких и социально-значимых заболеваний человека, в том числе онкологических, иммунных, орфанных заболеваний.
При создании центра бюджетное финансирование не привлекалось. Федеральному университету оказали поддержку партнеры из бизнес-сообщества благодаря уже имеющимся у вуза разработкам в области диагностики и лечения заболеваний. Университет вложил более 3 млрд руб. собственных средств в присоединение объектов.
13 точек роста Казани
На неделе бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева презентовала точки роста Казани. В частности, она рассказала, что для комфортного проживания в Казани за 20 лет должны построить 16 млн кв. метров жилья — такие объемы необходимы с учетом прироста населения.
При этом, согласно новому генплану, границы столицы Татарстана останутся прежними, поэтому новое строительство будет развернуто в черте мегаполиса. Для этого решено осваивать «новые старые» территории — промышленные и депрессивные. Для развития города выбраны 13 участков, которые расположены в разных частях Казани в целях полноценного развития всех районов города.
Татарстанские генераторы смогут обновить около 200 МВт
Организатор конкурсного отбора — «Системный оператор ЕЭС» опубликовал предварительный перечень проектов модернизации тепловых станций на 2025 год, которые получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет. В предварительный перечень попало 25 проектов суммарной мощностью 4 023,9 МВт. В число победителей вошли проекты татарстанских генераторов ТГК-16 и «Татэнерго».
ТГК-16 отыграло 3,1 процента от рыночной квоты на мощность, а «Татэнерго» — 1,97 процента, что позволит им обновить ТЭС за счет повышенных платежей с рынка в течение 15 лет после окончания ремонта. Сумма капитальных затрат регулятором пока не определена, но эксперты указывают, что отобранные проекты выгодны региональным игрокам, так как предусматривают локальную модернизацию отдельных блоков станции и поэтому не создают тяжелой финансовой нагрузки в длительной перспективе.
Татарстанские врачи ждут новые штаммы гриппа
В Татарстане объявлен старт прививочной кампании. Вакцинацию от гриппа должна пройти половина населения, или 2 млн человек, в том числе 600 тысяч детей (им и беременным будут сделаны прививки менее опасной вакциной). Пока же поступило лишь 43 процента вакцин от необходимого количества. Тот факт, что в прошлом году в республике от гриппа и его осложнений никто не умер и им переболели лишь 4 процента всех татарстанцев, объясняется как раз программой вакцинации, отметили в Роспотребнадзоре.
На этот раз в вакцину вошли штаммы гриппа, которые ожидаются этой зимой: тип гриппа А «Брисбейн» H1N1, тип гриппа А «Канзас» H3N2 и вирус типа Б «Колорадо Виктория». Опасность штаммов, заявили в Минздраве РТ, предсказать невозможно, поэтому рекомендуется привиться, по возможности, всем.
В Камских Полянах началось строительство пищевого кластера
В Камских Полянах началось строительство нового пищевого кластера по переработке помидоров и огурцов. Комиссия Минсельхозпрода РТ одобрила проект нового производства. Кластер создается на базе потребкооператива «Алан». Завод по переработке стоит 80 млн рублей, половина из них — средства гранта. На предприятии создадут более 60 рабочих мест.
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