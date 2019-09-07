События недели: кадровая ротация в «Данафлексе», точки роста Казани и ноу-хау нефтяников

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Олег Тихонов

В начале недели стало известно о том, что один из основателей группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов покинул пост генерального директора. Сейчас он не значится руководителем ни одной из трех своих российских компаний «Данафлекса», хотя остается бенефициаром с разной долей участия. Тем временем бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева презентовала точки роста Казани — для развития города выбрали 13 территорий, которые расположены в разных частях мегаполиса. Значимым событием уходящей недели стал и нефтегазохимический форум с участием крупнейших компаний России и мира. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

180 компаний на нефтегазохимическом форуме

На Казанской ярмарке прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. В его работе приняло участие порядка 180 компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На пленарном заседании патриарх российской «нефтянки» — председатель Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль сетовал на налоговое удушение нефтяников, а гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров обещал налоговое стимулирование третичных методов добычи. В обсуждении будущего нефтегазохимической индустрии принял участие и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Прощание с Валерией Пороховой

В понедельник пришло печальное известие — скончалась известный мусульманский просветитель, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. О кончине востоковеда рассказал друг ее семьи, доктор философских наук Али Вячеслав Полосин: «Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом. Светлая ей память!»

В понедельник пришло печальное известие — скончалась известный мусульманский просветитель, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. Фото Максима Платонова

Церемония прощания состоялась в Московской соборной мечети после полуденного намаза. Порохову похоронили на Хованском кладбище. На прощание с переводчицей пришли около 200 человек.

В бывшем здании «Спурт банка» запустили образовательный IT-проект

Сбербанк запускает образовательный IT-проект в бывшем здании головного офиса «Спурта» в Казани, выкупленном в июле «Связьинвестнефтехимом» за 270 млн рублей. «Школа 21» в Казани — без учителей, лекций и оценок, куда будут принимать без дипломов и даже не умеющих программировать, — станет вторым российским проектом международной франшизы со штаб-квартирой в Париже. Учащиеся школы пройдут стажировки в Сбербанке, «Яндексе», IBM, «Газпроме», «Сибуре», Deutsche Bank и смогут затем получить в этих компаниях работу.

Игроки IT-рынка приветствовали инициативу банка, так как в РФ существует высокая ротация кадров — высококлассные специалисты требуют мировых зарплат, которые могут предоставить не все российские компании, поэтому кадров постоянно не хватает.

Возобновление интереса этой страны к российской автотехнике подкрепило уверенность КАМАЗа в целесообразности возрождения сборочного производства в портовом городе Камфа. Фото elevenmyanmar.com

КАМАЗ готовится открыть сборочное производство грузовиков во Вьетнаме

КАМАЗ после длительного перерыва подписал стратегические контракты на поставку автомобильной техники во Вьетнам. Возобновление интереса этой страны к российской автотехнике подкрепило уверенность КАМАЗа в целесообразности возрождения сборочного производства в портовом городе Камфа. Сейчас Камский автозавод ведет здесь активную подготовку к реанимации сборочного производства с тем, чтобы в 2020 году заново открыть промышленную сборку как минимум 1 тысячи единиц техники.

Ротация топ-менеджмента «Данафлекса»

В начале недели стало известно о том, что один из основателей группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов покинул пост генерального директора. 2 сентября на эту должность был назначен его младший брат Марат Баширов, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». До этого в августе он оставил пост руководителя елабужской компании ООО «Данафлекс-Алабуга», резидента ОЭЗ «Алабуга».

Сам Айрат Баширов сейчас не значится руководителем ни одной из трех своих российских компаний «Данафлекса», хотя остается их бенефициаром с разной долей участия.

Одна из задач центра — создание эффективных технологий ранней и сверхранней диагностики и терапии редких и социально-значимых заболеваний человека. Фото Максима Платонова

КФУ откроет новый клинический центр

В КФУ запускают научно-клинический центр, он заработает уже в сентябре. Одна из задач центра — создание эффективных технологий ранней и сверхранней диагностики и терапии редких и социально-значимых заболеваний человека, в том числе онкологических, иммунных, орфанных заболеваний.

При создании центра бюджетное финансирование не привлекалось. Федеральному университету оказали поддержку партнеры из бизнес-сообщества благодаря уже имеющимся у вуза разработкам в области диагностики и лечения заболеваний. Университет вложил более 3 млрд руб. собственных средств в присоединение объектов.

13 точек роста Казани

На неделе бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева презентовала точки роста Казани. В частности, она рассказала, что для комфортного проживания в Казани за 20 лет должны построить 16 млн кв. метров жилья — такие объемы необходимы с учетом прироста населения.

При этом, согласно новому генплану, границы столицы Татарстана останутся прежними, поэтому новое строительство будет развернуто в черте мегаполиса. Для этого решено осваивать «новые старые» территории — промышленные и депрессивные. Для развития города выбраны 13 участков, которые расположены в разных частях Казани в целях полноценного развития всех районов города.

В число победителей вошли проекты татарстанских генераторов ТГК-16 и «Татэнерго». Фото Максима Платонова

Татарстанские генераторы смогут обновить около 200 МВт

Организатор конкурсного отбора — «Системный оператор ЕЭС» опубликовал предварительный перечень проектов модернизации тепловых станций на 2025 год, которые получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет. В предварительный перечень попало 25 проектов суммарной мощностью 4 023,9 МВт. В число победителей вошли проекты татарстанских генераторов ТГК-16 и «Татэнерго».

ТГК-16 отыграло 3,1 процента от рыночной квоты на мощность, а «Татэнерго» — 1,97 процента, что позволит им обновить ТЭС за счет повышенных платежей с рынка в течение 15 лет после окончания ремонта. Сумма капитальных затрат регулятором пока не определена, но эксперты указывают, что отобранные проекты выгодны региональным игрокам, так как предусматривают локальную модернизацию отдельных блоков станции и поэтому не создают тяжелой финансовой нагрузки в длительной перспективе.

В Татарстане объявлен старт прививочной кампании. Фото: Александр Герасимов / evening-kazan.ru

Татарстанские врачи ждут новые штаммы гриппа

В Татарстане объявлен старт прививочной кампании. Вакцинацию от гриппа должна пройти половина населения, или 2 млн человек, в том числе 600 тысяч детей (им и беременным будут сделаны прививки менее опасной вакциной). Пока же поступило лишь 43 процента вакцин от необходимого количества. Тот факт, что в прошлом году в республике от гриппа и его осложнений никто не умер и им переболели лишь 4 процента всех татарстанцев, объясняется как раз программой вакцинации, отметили в Роспотребнадзоре.

На этот раз в вакцину вошли штаммы гриппа, которые ожидаются этой зимой: тип гриппа А «Брисбейн» H1N1, тип гриппа А «Канзас» H3N2 и вирус типа Б «Колорадо Виктория». Опасность штаммов, заявили в Минздраве РТ, предсказать невозможно, поэтому рекомендуется привиться, по возможности, всем.

В Камских Полянах началось строительство пищевого кластера

В Камских Полянах началось строительство нового пищевого кластера по переработке помидоров и огурцов. Комиссия Минсельхозпрода РТ одобрила проект нового производства. Кластер создается на базе потребкооператива «Алан». Завод по переработке стоит 80 млн рублей, половина из них — средства гранта. На предприятии создадут более 60 рабочих мест.