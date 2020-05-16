Проректор КФУ: «Университет уже 5 лет живет в режиме онлайн-подачи документов»

В ведущем вузе Татарстана рассказали, как пройдет приемная кампания

Фото: Максим Платонов

Казанский федеральный университет ежедневно проводит более 4 тысяч занятий онлайн в Казани, Набережных Челнах и Елабуге. Многие иностранные студенты сейчас дистанционно готовятся к поступлению на университетских курсах. В прошлом году около 5 тысяч студентов сдавали экзамены удаленно. Так что, хотя вуз и не может объявить сроки, к приему абитуриентов в онлайн-режиме он готов приступить, как только разрешат, — об этом рассказали накануне представители КФУ во время видеоконференции, вопросы на которой задавали в том числе школьники и их родители. Подробности — в материале «Реального времени».

День открытых дверей онлайн

В самом начале видеоконференции проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский предупредил, что на многие вопросы у руководства вуза нет окончательного ответа. Университет отталкивается от нормативных документов министерства науки и высшего образования РФ, которое не дает сведений о времени начала приемной кампании (поскольку оно устанавливается от последней даты сдачи ЕГЭ), в то же время известно, что она точно пройдет в режиме онлайн. О конечных датах приема документов вуз обещает оповестить на сайте и своих страницах в соцсетях, как только сроки объявит профильное ведомство. По словам Таюрского, КФУ «уже лет 5 живет в режиме онлайн-подачи документов, система отлажена, поэтому никаких непредвиденных ситуаций здесь не ожидается». Те, кто успешно проходят регистрацию и подают заявления на определенные направления, автоматически получают оповещения.

— Можете ориентироваться только на то, что, как и в прошлые годы, после окончания ЕГЭ идет прием документов, потом выходят приказы о зачислении первой и второй волны. В прошлом году закончили принимать документы 25 июля, первые приказы о зачислении издали 30 июля, 5 августа и 8 августа. Такие интервалы будут соблюдаться и в этом году, — отметил Таюрский.

Поскольку выпускники школ не смогут подать в этом году оригиналы, то отдать предпочтение выбранному направлению они смогут, написав чуть позже соответствующее заявление. Фото Максима Платонова

В чатах соцсетей участники видеоконференции задавали вопросы, в том числе о льготах и новых условиях, связанных с непривычным режимом этого года. Но представители вуза ответили, что не принимают никаких кардинальных изменений по количеству экзаменов, баллам и не вводят особых льгот.

— Мы не знаем, какие будут проходные баллы, это зависит от результатов ЕГЭ, числа абитуриентов — в этом году никаких особенностей не будет, — предупредил Дмитрий Таюрский.

Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров в ответ на вопрос нашего издания о том, сохранятся ли дополнительные испытания, пояснил:

— Как таковые дополнительные вступительные испытания мы не проводим — это творческие и профессиональные экзамены, которые укладываются в число трех дисциплин в рамках одного направления. Они остаются.

— В этом году не состоялся финал всероссийских олимпиад в связи с эпидемиологической ситуацией. Было принято решение, что всех, кто прошел в заключительный этап, приравняют к победителям и им зачислят по 100 баллов за предмет. При этом победители должны подтвердить свой уровень, набрав не мене 75 баллов по предмету на ЕГЭ. Если это призер олимпиады по математике, то никаких 100 баллов по русскому языку зачислять ему не будут, засчитывают по математике, — добавил проректор.

Присылать абитуриенты могут не только сканы документов, но и их фотографии, лучше в формате PDF, посоветовали в вузе. Поскольку выпускники школ не смогут подать в этом году оригиналы, то отдать предпочтение выбранному направлению они смогут, написав чуть позже соответствующее заявление. Оригиналы документов поступившие студенты сдадут в течение учебного года.

Абитуриент, который сдает экзамен за собственным письменным столом, должен помнить о требованиях: не допускается использование смартфона, появление в кадре другого человека, заметил Бодров. Фото kpfu.ru

Привет из Шри-Ланки

Во время прямого эфира задавали вопросы жители Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, даже передавали приветы из Индонезии и Шри-Ланки. В КФУ учатся более 9,5 тыс. иностранных студентов, рассказал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. На онлайн-курсах готовятся к поступлению юноши и девушки из Китая. В этом году документы от иностранцев начали принимать рано, с 1 марта, на сегодня их поступило уже более 1200. Абитуриенту достаточно прислать сканы или фотографии паспорта и аттестата и их нотариально заверенные переводы. Алишев подчеркнул, что ситуация с иностранными студентами гораздо понятнее — известны сроки.

— Вступительные экзамены начнутся с 22 июня, а завершится первая волна 4 июля. Далее будем проводить экзамены по мере набора групп. Не исключено, что прием документов и экзаменов будем осуществлять вплоть до сентября — октября, — разъяснил спикер.

По словам Олега Бодрова, гражданин РФ, который заканчивает школу, проживая в другом государстве, имеет право поступать как по результатам ЕГЭ (если в той стране, где он живет, есть пункт приема экзаменов), так и по внутренним испытаниям КФУ в течение года. Но через год после окончания школы он сможет поступить только по результатам ЕГЭ.

Уже в прошлом году около 5 тыс. студентов сдавали экзамены в КФУ дистанционно. Поэтому приезжать в Казань для поступления не нужно. Университет в городах разных стран организует коллективные точки приема испытаний. И в этом году они тоже будут, о них вуз оповестит. Если у абитуриента проблемы с интернетом дома, то такой вариант как раз для него. Но если по эпидемиологическим причинам в каких-то странах не будет таких пунктов, то можно сдать экзамен и не выходя из дома. Главное — вовремя настроить и протестировать оборудование и пройти проверку идентификации личности.

Уже в прошлом году около 5 тыс. студентов сдавали экзамены в КФУ дистанционно. Поэтому приезжать в Казань для поступления не нужно. Университет в городах разных стран организует коллективные точки приема испытаний. И в этом году они тоже будут, о них вуз оповестит. Фото Максима Платонова

«Рано или поздно экзамены состоятся»

Абитуриент, который сдает экзамен за собственным письменным столом, должен помнить о требованиях: не допускается использование смартфона, появление в кадре другого человека, заметил Бодров. «За скользящий взгляд в сторону карательных мер не будет, но навязчивый отвод взгляда в сторону и определенные намеренные движения в совокупности с другими нарушениями могут аннулировать результат экзамена», — предупредил он.

Иностранные студенты, которые хотят учиться дальше в магистратуре и аспирантуре, интересовались, как быть, если нужно продлевать визу. Тимирхан Алишев напомнил, что в связи с режимом самоизоляции, по поручению президента России, действие просроченных виз автоматически продлено. А вообще, в подобной ситуации проректор по внешним связям порекомендовал обращаться в его департамент.



— Понимаю сейчас вашу нервозность, которая связана с ЕГЭ. Советую вам поменьше обращать внимания на слухи и рассуждения на эту тему, собраться с силами и заниматься подготовкой. Рано или поздно экзамены состоятся, назначат день, вы придете и сдадите их хорошо. Поменьше волнуйтесь, — напутствовал выпускников Дмитрий Таюрский.



Он просил не беспокоиться за обучение, даже если самоизоляцию не отменят с 1 сентября: «КФУ ежедневно проводит более 3 тыс. занятий онлайн в Казани и более тысячи в Набережных Челнах и Елабуге, так что здесь никаких проблем нет — все организуем».