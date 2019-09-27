Китайцы приехали в Казань за двигателями и вертолетами

В Татарстане будут создавать мощные двигатели, растить своих футболистов и учить родной язык с Петровым

Фото: Максим Платонов

В Казани внушительная делегация из Китая во главе с одним из лидеров КНР обсудит с правительством Татарстана экономическое сотрудничество двух республик. Тем временем Татарстан намерен всерьез заняться воспитанием своих профессиональных футболистов, а также хочет сделать изучение татарского языка более интересным и доступным.

Китайцы покатаются на вертолетах

На очередной встрече с журналистами заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объявила, что в Казань прибывает внушительная китайская делегация: в ее составе представители комитетов по иностранным делам, по конституционным и правовым вопросам, заместитель министра иностранных дел КНР, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России, сотрудники аппарата председателя КНР. А возглавляет иностранный десант председатель комитета всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, который входит в тройку лидеров государства — его называют человеком, близким к председателю КНР Си Цзиньпину. Накануне Ли Чжаньшу встретился с президентом Владимиром Путиным.

Сегодня утром китайцы посетят Казанский вертолетный завод, КФУ, Национальный музей. Вечером в казанском Кремле руководители Татарстана и Китая обсудят сотрудничество в области высоких технологий, машиностроения, автомобилестроения, нефтехимии, вертолетостроения, сельского хозяйства, фармацевтики, развития малого бизнеса. В Казани работает Генконсульство Китая, а в Китае — торгово-экономическое представительство Татарстана. Стороны сотрудничают в рамках 20 соглашений. Товарооборот между Татарстаном и Китаем в 2018 году составил $628 млн, экспорт — $198 млн, а импорт — $430 млн. Эти показатели в два раза выше, чем цифры 2016 года.

За полгода компания вышла на проектную мощность и производит в день 1000 холодильников 20 моделей. Фото Сергея Афанасьева

В Татарстане действует крупный проект китайской компании Haier, которая в апреле 2016 года на территории Камского индустриального парка «Мастер» запустила свой первый завод с объемом инвестиций более $55 млн. За полгода компания вышла на проектную мощность и производит в день 1000 холодильников 20 моделей. В августе этого года она открыла производство стиральных машин в индустриальном парке в Набережных Челнах.

В прошлом году «Татнефть» заключила три крупных соглашения с китайскими компаниями по оказанию услуг нефтяной отрасли.

С 1984 по 2005 годы КАМАЗ поставил в КНР 12 тыс. единиц техники. К сожалению, эта практика прекратилась, когда в Китае стали выпускать собственные автомобили. И все-таки обе республики не поставили крест на сотрудничестве в области автомобилестроения. Сейчас они договариваются о совместном проекте по созданию двигателей большой мощности. Кроме того, Татарстан продвигает вертолеты КВЗ нового поколения «Ансат» и Ми-38. Завтра казанцы продемонстрируют гостям возможности своих машин.

Свободная экономическая зона в Китае сотрудничает с татарстанской «Алабугой», развивая инфраструктуру последней. Годовая мощность производства в «Алабуге» по выпуску химической продукции и минеральных удобрений составит 80 тыс. тонн меламина, 200 тыс. тонн аммиака, 460 тыс. тонн карбамида. Планируется около $400 млн инвестиций и создание около 500 рабочих мест.

В зале во время обращения присутствовали 760 человек, в том числе татарстанцы, которые внесли свой вклад в развитие республики. Фото tatarstan.ru

Как отметить праздник и создать футбольную школу

Лилия Галимова коротко подытожила важное обращение президента Татарстана к Госсовету РТ. Для вновь избранного парламента Послание президента республики было первым. В зале во время обращения присутствовали 760 человек, в том числе татарстанцы, которые внесли свой вклад в развитие республики: победители международного чемпионата профессий, семьи и династии, развивающие сельское хозяйство, люди, успешно реализовавшие себя в статусе самозанятых. Этим формат нынешнего Послания отличался от предыдущих.

— Таким образом, ежегодное обращение было построено вокруг роли человека, что нашло абсолютную поддержку у зала, который приветствовал выступление президента Минниханова аплодисментами, — подчеркнула Галимова.

По итогам Послания в министерствах уже начали формировать задачи, сроки работы и назначать ответственных за поручения главы республики.

По словам представителя казанского Кремля, поручение президента РТ — подготовить праздник к 30-летию декларации о суверенитете Татарстана — поступило в работу. Но в будущем году предстоит более важная дата: в республике объявлен год 100-летия ТАССР. И указом президента России по этому случаю уже сформирован федеральный оргкомитет, который возглавил Виталий Мутко.

«Задача — не просто занять досуг детей футболом, но и воспитывать профессиональных игроков для большого футбола», — пояснила официальный представитель казанского Кремля. Фото Максима Платонова

Еще не так давно предполагалось, что в Татарстане построят пять крытых футбольных стадионов. Однако от возведения спортивного объекта в Альметьевске отказались. Президент Минниханов в Послании объявил о строительстве стадионов в Набережных Челнах, Нижнекамске и двух арен в Казани.

— Очевидно, в минспорте провели анализ потребностей, и было принято решение проектировать четыре стадиона, — предположила Лилия Галимова.

Проекты и идеи развития спортивной базы футбола в Татарстане сейчас вынашивают в правительстве РТ. Минспорт изучает опыт Краснодарского края, где создали футбольную школу хорошего уровня.

— Задача — не просто занять досуг детей футболом, но и воспитывать профессиональных игроков для большого футбола, — пояснила официальный представитель казанского Кремля.

Татарский прост, как стакан воды

— Чтобы вы не подумали, что мой прекрасный заместитель работает больше меня, мы придумали этот проект, — начал с шутки свою презентацию руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.

А дальше журналисты подробнее узнали о замысле проекта, который был запущен накануне.

— Родился я в городе, и в русскоговорящей среде мне до сих пор не удавалось постичь и почувствовать татарский язык с теми преподавателями, которые у меня были. Вот и подумал, может, лучше выйти за рамки существующей системы изучения языка, — рассказал о своей идее Эдуард Хайруллин.

По просьбе Хайруллина полиглот изучил татарский за два месяца. По словам пресс-секретаря Минниханова, на этот проект не потратили ни копейки из бюджета. Скриншот видео

С этим проектом он обратился к полиглоту Дмитрию Петрову, который знает 50 языков. У него есть своя градация сложности. Китайский язык Петров оценивает на 10 баллов, а татарский и русский тянут на 3-4 балла. У него есть технология освоения тюркских языков. За продвижение казахского языка он даже получил медаль от правительства Казахстана.

По просьбе Хайруллина полиглот изучил татарский за два месяца. По словам пресс-секретаря Минниханова, на этот проект не потратили ни копейки из бюджета. Набралась группа энтузиастов, которые хотели изучать язык и помогли оформить студию. В этой группе оказались рэпер из Нигерии, чиновник, архитектор и реставратор, создатель кукол. Записали 24 урока по 20 минут, которые можно посмотреть на телеканале «Татарстан-24» и на YouTube «Татарский с Дмитрием Петровым».

— Дмитрий Петров разложил для нас структуру языка на основные части и преподнес нам его снаружи, как стакан воды. Изучение получилось легким, непринужденным, удобным, с обращением к мировым культурам и религиям. И ты осознаешь то, что раньше тебе казалось невозможным, начинаешь понимать, открываешь для себя язык, расчленяя его ткань.

Сохранение языка — одно из важных направлений в развитии республики, которое наметил президент Минниханов, он поддержал идею проекта и даже опубликовал информацию об этом в своем «Инстаграме». Энтузиасты сделали первый шаг. Если будет интерес и внимание к проекту, они запишут следующие 24 урока.