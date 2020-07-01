180 тестов за шесть часов: КФУ и Русфонд объединились в борьбе с коронавирусом

Как в Казани работает переключившаяся на борьбу с COVID-19 лаборатория для первичного типирования потенциальных доноров костного мозга

В период пандемии COVID-19 нагрузка кратно возросла не только на «коронавирусные» больницы, но и на другие многопрофильные стационары. Для того, чтобы справиться с этой нагрузкой, медучреждениям приходилось прибегать к различным, порой довольно неожиданным решениям. Журналист и сотрудница «Русфонда» Елена Травина специально для «Реального времени» рассказывает, как клиника КФУ боролась с коронавирусом, заручившись помощью лаборатория для первичного типирования потенциальных доноров костного мозга благотворительного фонда.

Два месяца в особом режиме и тесты на COVID-19 для более 5 тысяч человек. Так работала NGS-лаборатория в Казани, помогая врачам Татарстана бороться с коронавирусом. Лаборатория, созданная Русфондом и Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ), расположена в одном здании с Университетской клиникой. Несмотря на то, что сама клиника не попала в число «ковидных» больниц, нагрузка на учреждение в период пандемии резко увеличилась.

Этот крупный многопрофильный стационар на 840 коек обслуживает как саму Казань, так и часть районов Татарстана. На его базе действуют хирургическое и терапевтическое отделения, сосудистый центр, роддом, а также поликлиника. Плановое лечение в клинике приостановили, однако неотложных больных было много. Круглосуточно поступают люди с инфарктами, инсультами, тромбозами, которые являются в том числе и осложнениями COVID-19. Поэтому специалисты должны проверять всех пациентов на новый коронавирус, чтобы направлять его носителей в профильные учреждения для оказания помощи — до 100 новых больных в день.

Если у пациента, находившегося в медучреждении, впоследствии выявляют коронавирусную инфекцию, за всеми врачами, которые с ним контактировали, устанавливается обязательный контроль. Также необходимо регулярно тестировать медсестер и санитаров клиники, а еще примерно 800 работников самого Казанского федерального университета. На тот период собственных технических мощностей клинике оказалось недостаточно. Поэтому медики университета обратились за помощью к президенту Русфонда Льву Амбиндеру.

Фото facebook.com/uniclinickazan

В связи с пандемией Русфонд и Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) временно приостановили массовые донорские акции. Высокотехнологичное оборудование NGS-лаборатории не использовалось для непосредственных целей. А часть медицинской техники, которая применяется при типировании потенциальных доноров костного мозга, можно было использовать для анализов на коронавирус, например, амплификаторы. Так что по решению президента Русфонда Льва Амбиндера с апреля лабораторию задействовали для диагностики врачей, медицинского персонала и пациентов Университетской клиники на COVID-19.

Тестирование проводили две команды: группа врачей из Университетской клиники и группа научных работников из Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

«Мы объединили наши ресурсы — добавили к оборудованию Русфонда часть своего, закупили необходимые реагенты — это позволило обрабатывать до 180 образцов за шестичасовую смену, — рассказала первый заместитель по лечебной работе главного врача Университетской клиники Раушания Гайфуллина. –Своевременные и четкие действия по выявлению коронавирусных больных и направление их на лечение в профильные стационары позволили нам спасти большое количество людей».

Всего за период работы с использованием мощностей лаборатории Фонда были выполнены тесты для более 5 тысяч человек.



Отметим, поскольку лаборатория не клиническая, а научно-исследовательская, все положительные тесты впоследствии перепроверялись в республиканском Роспотребнадзоре — результаты подтверждались практически в 100% случаев.

За этот непростой период Университет сумел переоборудовать и подготовить собственную больничную лабораторию под нужды исследований на COVID-19. Потому с 15 июня NGS-лаборатория вернулась к своей обычной работе — типированию образцов крови потенциальных доноров костного мозга.

По словам заведующей лабораторией Русфонда и Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Елены Шагимардановой в период пика эпидемии сотрудники лаборатории продолжали выполнять свои обязанности.

По словам Елены Шагимардановой в период пика эпидемии сотрудники лаборатории продолжали выполнять свои обязанности. Фото kpfu.ru

«Сначала у нас был большой запас исследований, по которым «мокрая» часть работы уже сделана. И мы в удаленном режиме обрабатывали данные секвенирования, — рассказывает Елена Шагимарданова. — В остальное время занимались наукой. Дело в том, что в процессе работы с генами, отвечающими за тканевую совместимость, удалось выявить аллели (вариации генов), ранее не описанные учеными. Их надо было зарегистрировать в международной базе. Без такой регистрации носителям этих аллелей просто не смогут в случае необходимости найти генетического близнеца. А сами они не смогут стать донорами для кого‑то другого».

За время эпидемии сотрудники лаборатории отправили в международную базу данные о 20 новых аллелях — часть из них уже зарегистрирована, часть еще находится на проверке.

Интернет-газета «Реальное время»