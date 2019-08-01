Погода в депрессии — холодный август сменится теплым сентябрем?

Циклоны продолжают атаковать республику

Фото: Олег Тихонов

Несмотря на то, что погода за окном дождливая и останется такой, по крайней мере, еще 10 дней, июль в этом году выдался самым жарким за всю историю наблюдений, рассказал журналистам заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев. Поволжье попало в ложбину низкого давления, а Западная Европа оказалась на гребне антициклона, чем и обусловлена там аномальная жара свыше 40 градусов. Холодное лето, судя по всему, продолжится, хотя ранее синоптики обещали компенсацию за холодные июнь и июль в августе — теперь потепление прогнозируют только в сентябре. Подробности — в материале «Реального времени».

«Эта депрессия быстро не уйдет»

Особенности погоды в этом году обусловлены контрастом между Западной Европой, где жара, и востоком, к которому можно причислить и нашу республику. Эти контрасты создают такой температурный фон, фон осадков — все познается в сравнении, начал Юрий Переведенцев:

— Если мы посмотрим сейчас с запада на восток, в Канаде сейчас засуха, Западная Европа — идут постоянные температурные рекорды: в Англии 40 градусов, 43 градуса жары во Франции, Италии, Германии и так далее. На нашей территории — противоположная картина. Она объясняется тем, что в атмосфере так устроена циркуляция.

Если в Европе жара — гребень антициклона, то у нас ложбина — область низкого давления. Такие контрасты приводят к тому, что возникают циклоны, и они все время идут в нашу сторону. Посмотрите: весь июль у нас область низкого давления. Если пойдем дальше на восток — жара. В то же время Приамурье затопило, идут обильные осадки. Равномерного распределения нет ни в чем. Тем не менее циклоны захватывают республику не полностью, а лишь ее южную часть — так и получается недобор осадков, — пояснил спикер:

По словам Переведенцева, весна наступает раньше, а осень — позже, увеличивается вегетационный период, растет число опасных явлений — это следствие глобального потепления. Фото Лейсан Набиевой

— У нас сейчас сформировалась депрессия — замкнутая изобара. Эта депрессия быстро не уйдет с нашей территории, хотя нам повезло в какой-то степени: мы находимся на ее южной периферии. Основная аномалия холода находится на северо-западе.

В Татарстане июнь был выше нормы, но недобор осадков, июль — ниже нормы на 1,5 градуса и также не хватало осадков: «Температура должна быть порядка 21 градуса, а на самом деле градусов 19. А в мире июнь был самым горячим за всю историю наблюдений, то есть за 180 лет. И июль ожидает та же участь — будет очень жаркий».

По словам Переведенцева, весна наступает раньше, а осень — позже, увеличивается вегетационный период, растет число опасных явлений — это следствие глобального потепления: «Казань идет в ногу с остальным миром, и примерно 37 процентов того, что происходит с глобальным потеплением, нам передается. Но не все — у нас есть свои особенности. Если взять Поволжье, мы обнаружим скачок температуры в начале этого столетия на 1,5 градуса — минимальная температура подпрыгнула, резко повысилась с 0,5 до 3,5 градуса».

Переведенцев подчеркнул, что для природы такая погода не является чем-то из ряда вон выходящим — нет засухи, «как в 2010-м, когда недобор зерновых был около 60 процентов». Фото agro.tatarstan.ru

«Все надежды на сентябрь»

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, август должен был быть жарким, напомнил профессор. Но подоспели корректировки: «Температура в августе в Поволжье ожидается ниже нормы, — вздохнул он. — Теперь все надежды на сентябрь».

Прогноз на ближайшие 7 дней показывает осадки и невысокий температурный фон, аномалия может составлять 5—7, даже 8 градусов от среднесуточной температуры, которая сейчас составляет 21 градус. Первая декада августа будет в целом холодной и дождливой. Переведенцев показал карту: «Большое синее пятно [фронт пониженного давления] закрывает и Прибалтику, Запад частично и идет на Восток. Такой прогноз идет до 9 августа — если мы будем ориентироваться на прогноз Гидрометцентра России, ожидать тепла не приходится».

Среднемесячная многолетняя температура по данным за 30 лет — 17—18 градусов. Осадков должно быть меньше, чем в июле — в июле наибольшее количество осадков, будет порядка 60 мм. Кстати, в этом году в июле выпало 50 мм осадков. «Судя по первой декаде, которая явно будет ниже нормы градуса на 2. На 3 опасно говорить — потому что тот самый июль, который нам не нравится, дает 2 градуса ниже нормы. <…> По весне было на 3 градуса выше нормы. Где-то должна быть компенсация. Пока перелома нет — нам нужен гребень, тогда в Западной Европе будут дожди», — добавил он.

Переведенцев подчеркнул, что для природы такая погода не является чем-то из ряда вон выходящим — нет засухи, «как в 2010, когда недобор зерновых был около 60 процентов».

Первая декада августа будет в целом холодной и дождливой. Фото kzn.ru

Предпосылки для ливней и шквалистого ветра в августе есть, отметил Переведенцев.

В сентябре, согласно прогнозу Гидрометцентра, подготовленному весной, ожидается температура значительно выше нормы. «В этом году погодой управляет циркуляционный фактор. Если бы у нас был антициклон, не было бы облаков, у нас была бы жара, но из-за того, что к нам все время приходят циклоны, это пасмурная погода. Сейчас там депрессия такая, она быстро не убежит от нас. Поэтому рассчитывать на эту неделю точно не приходится», — рассказал «Реальному времени» спикер.