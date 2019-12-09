Миллионы СМС для Минцифры, виртуальная реальность для КФУ и машины с премиум-музыкой для КГЭУ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Оборудование для «Позиса» на 284 миллиона

На неделе зеленодольское производственное объединение «Позис» объявило, что купит некие «транспортные системы» на сумму в 284,2 млн рублей. Об этом конкурсе стало известно 4 декабря, заявки можно подать до 20 декабря, а итоги подведут 26-го декабря.

Как выяснилось из документации, речь идет о транспортных системах доводки и подсборки залитых шкафов, конвейерной системы, станции испытания, испытательного оборудования, комплектации и упаковки. Конкретного списка оборудования и даты поставки в документации обнаружить не удалось. Но — примечательная деталь — проект договора дублируется на английском языке, а цены, судя по всему, будут указаны в евро, так что оборудование, возможно, поставит зарубежная компания.



2. 91 миллион на разработку очистных сооружений

Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей потратит 90,9 млн рублей на проектно-сметную документацию для строительства и реконструкции биологических очистных сооружений и систем водоотведения в населенных пунктах Татарстана. Об аукционе объявили 2 декабря, заявки будут принимать до 11-го числа, а сам аукцион состоится 13 декабря. Оплатят закупку из бюджета региона.

Документация должна быть готова до 30 июня 2020 года. Строительство биологических очистных сооружений предполагается в трех населенных пунктах — Высокой Горе, Лаишево и Камских Полянах. Еще в двух населенных пунктах — Мензелинске и селе Габишево — планируется реконструировать биологические очистные сооружения и канализационный коллектор.



Всего планируется закупить три вида комплексов. Фото speedcam.online

3. Еще 21 комплекс для измерения скорости

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» продолжает закупки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На неделе был обнародован тендер на сумму в 63 млн рублей. Заявки принимались до 7 утра 9 декабря, а аукцион состоится 11-го числа. Оплатят комплексы фиксации нарушений из бюджета Татарстана.

Всего планируется закупить три вида комплексов. 19 из 21, правда, будут одного вида — для контроля средней скорости между измерительными блоками и мгновенной скорости в местах установки блоков в обоих направлениях. Максимальная цена каждого комплекса составит 3,02 млн рублей. Комплексы второго и третьего типов будут стоить по 2,68 и 2,88 млн рублей, их понадобится по одной штуке. Второй тип комплексов будет обеспечивать такое же измерение скорости, как и первый, а третий тип представляет собой мобильные и передвижные комплексы для размещения на движущемся транспорте и сбоку от проезжей части.



4. Поддержание приличного вида Лениногорска за 36 миллионов

Исполком расположенного на востоке региона Лениногорска планирует заплатить 35,5 млн рублей за содержание объектов внешнего благоустройства. Электронный аукцион объявили 29 ноября, потенциальные подрядчики могут подать заявки до 13 декабря, а сам аукцион проведут 17-го числа. Оплатят закупку из местного бюджета.

В рамках этого госзаказа подрядчик должен будет заниматься содержанием объектов внешнего благоустройства — очисткой городских дорог, поддержанием в нормативном состоянии остановочных павильонов, выполнением ямочного ремонта, содержанием зеленых насаждений. Услуги должны будут оказываться в течение всего 2020 года.



Пассажирское автотранспортное предприятие №2 купит топлива для автобусов на общую сумму в 21,1 млн рублей. Фото Максима Платонова

5. Газ и бензин для ПАТП №2

Один из крупнейших городских автобусных перевозчиков — муниципальное «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» — купит топлива для автобусов на общую сумму в 21,1 млн рублей. О тендере стало известно 29 ноября, заявки будут принимать до 16 декабря, а итоги подведут 19-го числа.

Речь идет об 1,1 миллиона кубометров компримированного природного газа и еще 30 тысячах литров автомобильного бензина Аи-92. Газ должен поставляться на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции на территории Татарстана, с использованием топливных карт EcoGas. Максимальная стоимость кубометра газа составит 18 рублей, а бензина — 42 рубля за литр.



6. Оргтехника для налоговиков

Управление федеральной налоговой службы по Татарстану планирует купить принтеров и многофункциональных устройств на общую сумму в 13,2 млн рублей. О соответствующем электронном аукционе стало известно 2 декабря, заявки принимаются до 10 декабря, а сам аукцион состоится 11-го числа. Оргтехнику оплатят из федерального бюджета.

Как следует из документации, ведомству понадобится 32 принтера и 69 многофункциональных устройств. Принтеры должны быть черно-белыми, лазерными, со скоростью печати не менее 62 страниц в минуту. МФУ также должны быть лазерными черно-белыми, максимальная скорость печати составит не менее 60 страниц в минуту. Поставку потребуется осуществить до 25 декабря 2019 года. Максимальная стоимость каждого принтера составит около 70 тысяч рублей, МФУ — около 159 тысяч рублей.



Сообщения будут отправляться с 1 января по 31 декабря 2020 года, общее их количество составит не более 2,24 млн штук

7. 2 миллиона СМС от Министерства цифрового развития

А вот Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана хочет заплатить за массовую рассылку СМС-сообщений 5,4 млн рублей. Тендер объявили 4 декабря, заявки принимаются до 12 декабря, а аукцион состоится 16-го числа. Оплатят рассылку из бюджета Татарстана.

Сообщения будут отправляться с 1 января по 31 декабря 2020 года, общее их количество составит не более 2,24 млн штук. Скорость отправки составит не менее 50 сообщений в секунду. Интерфейс должен обеспечивать выделение индивидуальной буквенной подписи Tatarstan. Максимальная стоимость одного сообщения составит не более 2,42 рубля.



8. Телепрограммам на татарском сделают субтитры

Тем временем агентство «Татмедиа» готово выделить 4,41 млн рублей на наложение субтитров на русском языке на телепрограммы, транслируемые на татарском языке. Об открытом конкурсе в электронной форме стало известно 4 декабря, заявки принимаются до 26-го числа, а рассматривать их будут 27 декабря и 13 января 2020 года. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Из технического задания известно, что субтитры должны накладываться не менее чем на четыре наименования телепрограмм. Тематика их — о жизни татар в разных точках мира, интеллектуальная программа для школьников, развлекательно-познавательная программа для детей дошкольного возраста, просветительская программа. Продолжительность каждой программы составит не менее 10 минут, на каждую тему выйдет не менее 10 программ.



Казанский федеральный университет купит программно-аппаратный комплекс виртуальной и дополненной реальности за 3,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

9. Комплекс виртуальной реальности за 3,5 миллиона

Казанский федеральный университет купит программно-аппаратный комплекс виртуальной и дополненной реальности за 3,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 по 12 декабря, итоги закупки подведут 23-го числа.

Комплекс виртуальной реальности должен позволять самостоятельно в рамках проектной деятельности создавать проекты на базе технологии виртуальной и дополненной реальности с использованием различных форм контента и трекинга 2D объектов в оптическом диапазоне.

В состав комплекса входит комплект не менее чем из 15 автономных устройств отображения виртуальной реальности с дистанционным управлением для учеников, комплект автономных устройств отображения виртуальной реальности с дистанционным управлением для преподавателя, программное обеспечение для одновременной работы на не менее чем 26 персональных компьютерах, мобильная система хранения, подзарядки и обеззараживания оборудования.



10. Машины с премиум-аудио для КГЭУ

Другой вуз — Казанский государственный энергетический университет — купит два автомобиля на общую сумму в 3,38 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 4 по 20 декабря, итоги закупки подведут 27-го числа.

Конкретная модель автомобилей (их нужно две штуки) в документации не указана. Известно, что максимальная мощность двигателей объемом в 2,4 литра должна быть не менее 143 л.с., трансмиссия — шестиступенчатая автоматическая. В автомобиле должна быть установлена премиальная аудиосистема Harman/Kardon с 10 динамиками, сабвуфером и усилителем, дополнительная розетка, раздельный климат-контроль.

