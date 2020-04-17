Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вид на новые корпуса КГУ, 1979 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 243-я

В 1970-е годы комплекс зданий Казанского государственного университета прирос двумя высотками, которые наряду с Богоявленской колокольней и гостиницей «Татарстан» стали архитектурными доминантами центра города.

Там, где сейчас стоит физфак КГУ, раньше было здание полицейского управления и пожарная каланча. Этот комплекс пустовал после сильного пожара, поэтому под строительство университетской «свечки» его разобрали. Проект обеих высоток Казанского университета разрабатывался архитекторами Государственного союзного института по проектированию высших учебных заведений (ГИПРОВУЗ) — В.П. Бондаренко, О.А. Кашинцевой и другими.

Сначала построили физфак. Его сдали в эксплуатацию 5 октября 1973 года. Строительство продолжалось около 3 лет, и в нем принимали активное участие студенты университета: собственно, стройотряд физфака активно работал на возведении своего нового «дома». Необходимость отдать целое огромное здание одному факультету обсуждалась несколько лет, но в итоге проект утвердили.

Начало строительства физфака, начало 1970-х

17-этажное здание выглядело очень внушительно (да и сейчас привлекает внимание). Но его первые «обитатели» вспоминали, что проект оказался не самым удачным для морозной Казани: в огромные окна с большой площадью остекления зимой дул пронизывающий ветер, летом светило яркое солнце, в результате зимой тут было очень холодно, а летом стояла страшная духота. Зато новый корпус снял проблему с нехваткой места под лаборатории и учебные аудитории: наконец-то помещались все. В трехэтажном цоколе разместились поточные лекционные аудитории и фойе, в 12-этажном вертикальном объеме — кафедры, лаборатории и кабинеты для проведения семинаров. Стоимость строительства составила 6,2 млн рублей, общая площадь здания — 15 643 квадратных метра. А на фасаде здания установили скульптурную композицию работы Ильдара Ханова, тогда еще совсем молодого скульптора, изображающую эйнштейновскую формулу.

Второй корпус должен был размещаться на месте бывшей Ксенинской гимназии (напротив химфака, там, где сейчас располагается одно из зданий Казанского научного центра РАН), но потом передумали — прекрасное здание сохранили, и проект высотки переехал на верхнюю террасу Ленинского сада. Правда, для этого пришлось снести другие исторические здания — не столь монументальные, как гимназия, но помнившие великих людей. Например, дом Л.Ф. Крупеникова, в котором 7 сентября 1833 года был Пушкин, перед натиском советской архитектуры не устоял.

Снос дома Крупеникова, середина 1970-х

17-этажное здание второго учебного корпуса сдали 30 декабря 1977 года, а еще через год в эксплуатацию вошла пристроенная к нему пятиэтажная университетская библиотека (с тремя читальными залами, огромным книгохранилищем в нижних и подвальных этажах, горизонтальным и вертикальным конвейерами и даже пневмопочтой). В учебном здании поместились целых 140 аудиторий, 90 учебных лабораторий и 31 учебный кабинет. Сюда переехали преимущественно гуманитарные факультеты.

Столпы естественнонаучного университетского корпуса все же требовали более обширных помещений: биофак остался на своих исторических площадях в главном здании, поделив его с юридическим факультетом и несколькими физическими лабораториями, для химфака еще пятнадцатью годами ранее было выстроено отдельное прекрасное здание, а физики получили свой новый дом четырьмя годами раньше гуманитариев.



Людмила Губаева