«Ковид-сессия» в КФУ: защита диплома по смартфону и экзамен «автоматом»

Количество «госов» сведено к минимуму

Фото: Максим Платонов

Порядка трехсот вопросов о предстоящих экзаменах и защите дипломов задали вчера студенты, преподаватели КФУ и журналисты на прямой связи проректору университета по образовательной деятельности Дмитрию Таюрскому. «Реальное время» рассказывает о том, как будет проходить защита дипломов в условиях пандемии COVID-19, почему в вузе не опасаются, что выпускники во время защиты и квалификационного экзамена смогут списывать у Алисы и «Гугла», и когда и в какой обстановке им вручат дипломы.

Выпускники уходят в интернет



По словам Таюрского, руководство вуза подошло к первой в его истории дистанционной сессии подготовленным опытом двух предыдущих месяцев — зная плюсы и минусы этой формы обучения. К примеру, оказалось, что опасения относительно неспособности пожилых преподавателей вписаться в новые условия оказались беспочвенными: некоторые из них даже в 70-летнем возрасте с легкостью, если не сказать радостью перешли на преподавание из дома, зато ряд молодых сотрудников КФУ перестроился с трудом.



Таюрский указал на главный плюс проведения экзаменов и защит ВКР (выпускных квалификационных работ) в интернет-пространстве: при этом осуществляется запись, которая значительно облегчает «разбор полетов» в случае подачи экзаменуемым апелляции.

Дмитрию Таюрскому задали порядка трехсот вопросов о предстоящих экзаменах и защите дипломов. Фото Максима Платонова

Кому госэкзамены побоку

Поскольку в условиях дистанта каждый экзамен требует достаточно серьезной организационной подготовки, их количество в КФУ постарались свести к минимуму.

— Защита выпускной квалификационной работы является обязательной, а госэкзамены — не всегда, они вводятся по желанию учебного заведения, за исключением тех, что прописаны в государственном образовательном стандарте, — напомнил проректор. — По 129 образовательным программам КФУ изначально не было запланировано госэкзаменов, примерно в стольких же программах госэкзамены были прописаны решением университета. В связи с эпидемической ситуацией в апреле было принято решение отменить их там, где это возможно.

— Что делать с теми компетенциями, которые не перекрываются защитой ВКР? — задала вопрос проректору преподаватель КФУ Ирина Глебова.

— Их проверят члены комиссии при защите работы, задав дополнительные вопросы, — пояснил Таюрский.

Он сообщил, что в этом году в университете не отменены лишь те госэкзамены, которые предусмотрены федеральными образовательными стандартами — для выпускников, специализирующихся на юриспруденции, лечебном деле, стоматологии, фармации, религиоведении и международных отношениях.

В этом году в университете не отменены лишь те госэкзамены, которые предусмотрены федеральными образовательными стандартами — для выпускников, специализирующихся на юриспруденции, лечебном деле, стоматологии, фармации, религиоведении и международных отношениях. Фото Максима Платонова

«Образование заменяется наслышанностью»

— Есть данные, что в школе во время дистанционного обучения резко улучшились оценки, так как ученики сдавали тесты «в обнимку с «Гуглом» и Алисой». Каким образом вы планируете убедиться, что студенты действительно обладают знаниями, а не просто владеют инструментами поиска в интернете? — поинтересовалось у Таюрского «Реальное время».

— Для опытного преподавателя это не представляет никакого труда. Если студент списал — это выявят несколько дополнительных вопросов.

Проректор КФУ, который сам преподает в Институте физики, сказал, что разрешает списывать своим студентам, если дело касается «изложения фактического материала, поскольку все невозможно упомнить». Другое дело, по его мнению, «умение на основе этих данных дать полную картину явления» — то есть попросту умение анализировать факты и делать выводы.

Отсутствием этого главного умения, по мнению Таюрского, современные студенты нередко страдают:

— Образование заменяется наслышанностью — он слышал, но не знает… Берет обрывки информации и соединяет несоединимое.

Когда расстояние не имеет значения

Дмитрий Таюрский рассказал и об «организационно-технических» особенностях нынешней, «ковидной» сессии КФУ.

Все промежуточные экзамены — на младших курсах — будут проходить в онлайн-режиме, так что их смогут сдать даже те студенты, которые на время ограничительных мер разъехались из Казани по домам. Для сдачи экзамена, заметил проректор, будет достаточно простого смартфона — в назначенное время (регламент вывесят на сайте) экзаменуемый выйдет на связь с преподавателем.

Студентам, которые ответственно подходили к учебе в течение года и прошли все «контрольные точки», преподаватели, как и прежде, по своему усмотрению будут вправе выставлять экзаменационные оценки «автоматом». Фото kpfu.ru

Что же касается защиты ВКР, то председатель комиссии будет руководить процессом в онлайн-режиме из отведенной для защиты аудитории, остальные члены комиссии смогут работать из других аудиторий или из дома, а выпускник сможет прийти в назначенное время в другую аудиторию, где установят компьютер, либо защищаться дистанционно. Пока территория КФУ закрыта для всех, напомнил проректор, однако к началу сессии ситуация должна измениться.

— Текст ВКР можно будет переслать в университет по электронной почте, — сказал Таюрский. — Секретарь комиссии распечатает pdf-файл для ее членов.

Он пообещал, что в случае сбоя связи выпускникам и экзаменующимся будет предоставляться «вторая попытка». Кроме того, студентам, которые ответственно подходили к учебе в течение года и прошли все «контрольные точки», преподаватели, как и прежде, по своему усмотрению будут вправе выставлять экзаменационные оценки «автоматом». Исключение — госэкзамены, их автоматом никогда не принимали и принимать не планируют.

«Возможно, будем собирать выпускников частями»

Таюрский сообщил, что пока неясно, как будет организовано вручение выпускникам дипломов: все зависит от решений, принятых на уровне федерального центра.

— Возможно, мы будем частями собирать выпускников [для торжественного вручения]… Но во всяком случае каждый сможет прийти в ректорат и получить документы, — сказал он и обозначил срок вручения документа о высшем образовании — конец июня. — Университет сделает все, чтобы пойти навстречу студентам.

Пока неясно, как будет организовано вручение выпускникам дипломов: все зависит от решений, принятых на уровне федерального центра. Фото v-chelny.ru

С учетом того, что учебный год в 2020-м продлен ориентировочно до середины июля, будет продлен и срок приема документов в аспирантуру и магистратуру (обычно с 20 июня по 25 июля), и сроки проведения вступительных экзаменов, сказал Таюрский. Подача документов предусмотрена только в электронной форме — на платформе КФУ. А вот начать новый учебный год КФУ планирует, как положено, 1 сентября.