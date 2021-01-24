Когда в России увидят новую комету, солнечное затмение и красную Луну

Календарь самых ярких астрономических событий, которые можно будет наблюдать в 2021 году

Полное солнечное и лунное затмения, серебристые облака, новая комета и звездопад — вот далеко неполный список ярких космических событий, которые смогут наблюдать жители Земли в 2021 году. О том, какими яркими небесными явлениями вселенная порадует жителей России и Татарстана, «Реальному времени» рассказал доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ, кандидат физико-математических наук Роман Жучков. Эксперт дал совет, как заинтересовать астрономией школьников и с помощью какого приложения взрослые смогут более глубоко погрузиться в тему.

Комета невооруженным глазом



Из любопытных явлений, которые повторяются не каждый год, стоит отметить недавно открытую комету C/2021 A1 (Leonard).

Гиперболическую комету в созвездии Гончих Псов открыл американский исследователь Грег Леонард, в его честь и назвали небесное тело. Прогнозируется, что комету можно будет наблюдать невооруженным глазом в декабре 2021 — январе 2022 года, сообщил доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков. Этому объекту стоит уделить внимание, советует эксперт.

Фото: starwalk.space

— За год сложно делать точные прогнозы об ее яркости. Эта комета Leonard, может быть, даже не будет видна невооруженным глазом, но для телескопов в любом случае станет ярким объектом. Теоретически, она может стать ярче. И тогда она будет видна на уровне или даже лучше, чем комета Neowise, получившая популярность летом 2020 года из-за высокой яркости, — считает он. — По поводу кометы Leonard надо уточнить, чтобы народ не обольщался, что в центре мегаполиса можно будет увидеть суперзрелище. В любом случае, чтобы увидеть такие слабые объекты, нужно выезжать за город — туда, где нет фонарей и открыт горизонт. Если речь идет о том, что комета видна невооруженным глазом, это значит, что все равно это достаточно слабый диффузный объект. Да, он виден в идеальных условиях глазу, и такое бывает достаточно редко. Комета, которая бывает видна без применения телескопа, в среднем появляется раз в 10 лет.

Планеты, серебристые облака и звездопады

Вечерняя видимость планеты Венера ожидается с конца лета по декабрь.

В конце октября ее восточная элонгация достигнет максимальных значений. «Это значит, что планета видна в вечернем небе в западной части горизонта на наибольшем удалении от Солнца, — поясняет собеседник. — Это наилучшие за год условия ее видимости».

Фото: wikipedia.org

Традиционным будет противостояние Юпитера и Сатурна — 20 августа и 2 августа соответственно.

«Нужно понимать, что эти планеты находятся в южной части эклиптики. То есть в созвездиях, которые Солнце проходит зимой. Поэтому планеты лучше всего видны летом. Но и созвездие Козерога, в котором будет Сатурн, и созвездие Водолея, где будет Юпитер, расположены низко над горизонтом для наблюдателя в средней полосе России. Поэтому противостояния противостояниями (т.е. условия лучшей видимости), а условия для наблюдения за этими планетами будут не самыми лучшими. Но условия получше в случае Юпитера нужно ждать еще лет 5, в случае Сатурна — лет 10—15. Так что тут особо выбирать пока не приходится», — говорит он. Вместе с тем Марс будет вблизи соединения с Солнцем, так что видно «красную планету» будет не очень хорошо. Уран и Нептун будут видны только в телескоп. А Меркурий далеко от Солнца не отходит и его сложно наблюдать на сумеречном небе.

Фото: starwalk.spac

Еще одно астрономическое явление, на которое стоит обратить внимание — серебристые облака, которые в умеренных широтах обычно наблюдаются в мае — июне.

«Это самые высокие из существующих на земле облаков. Они формируются на высотах около 80 км. Поэтому летом для них не заходит Солнце. Они видны всю ночь, подсвечиваясь солнечным светом. У них очень интересная физика образования. Они формируются только в умеренном поясе и не появляются над экватором или полюсами. Ядрами конденсации для них могут являться даже частички межпланетной пыли, — рассказывает Роман Жучков. — Есть указания на связь периодичности наблюдения этих облаков с солнечной активностью. Но в контексте нашего обзора важно, что они — красивые. Это то явление, на которое следует обратить внимание. Тем более что с конца мая по середину июля на нашей широте белые ночи и наблюдать что-либо вообще тяжело».

Фото: wikipedia.org

Стоит упомянуть и два самых сильных метеорных потока — Персеиды с 12 на 13 августа и Гемениды с 13 на 14 декабря.

«Понятно, что в августе наблюдение более комфортное. Просто потому, что теплее и небо чаще бывает без облаков, — советует собеседник. — Поэтому когда мы говорим про август, имеем в виду «звездопад». А когда говорим про «звездопад», имеем в виду август. Это опять-таки частички, выброшенные кометой Свифта-Туттля, по сути дела, частички межпланетной пыли. Они массово входят в атмосферу Земли и там сгорают, поэтому мы видим эффект падающих звезд. На самом деле, конечно, никакие звезды не падают, поэтому слово «звездопад» лучше употреблять только если уверен, что собеседник не поймет его буквально, а надежнее использовать термин «метеорный поток».

Фото: wikipedia.org

Суперлуние и красная Луна

Суперлуние — полнолуние, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли. По астрономическому календарю, в 2021 году ожидается три суперлуния. Первое суперлуние ожидается 27 апреля, второе — 26 мая, а третье — 24 июня.

— Так называемое суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли, — поясняет Роман Жучков. — При этом Луна бывает примерно на 5 процентов больше, чем в среднем. Конечно, если поместить рядом среднюю Луну и Луну в суперлуние, то разница будет заметна и глазу. Но поскольку Луна у нас только одна, то если все это не пиарить, то отличить суперлуние от обычного полнолуния никто не сможет. Это все психологический эффект.

Фото: spacegid.com

Говоря о явлении «красной» Луны, собеседник пояснил, что это не имеет никакого отношения к суперлунию.

«Любая Луна в любой фазе, находясь низко над горизонтом, будет приобретать красноватый оттенок ровно по тем же причинам, почему Солнце на закате и рассвете красное. Просто синие лучи атмосферой Земли рассеиваются лучше, а красные проходят через нее. Поэтому Солнце на закате и восходе красное. С Луной та же история. Сюда же можно отнести кажущееся увеличение размеров Луны у горизонта, — отмечает доцент КФУ. — Это чисто оптический эффект. У горизонта Луна и Солнце кажутся больше».

Фото: Андрей Пашкевич / anpash.ru

Солнечное и лунное затмения

Как сообщил Роман Жучков, единственное солнечное затмение, которое в 2021 году можно будет наблюдать на территории России, пройдет 10 июня.

С одной оговоркой — это будет не полное, а кольцеобразное солнечное затмение. «Видимость этого затмения, даже частных фаз, будет на территории Республики Саха (Якутия). В Татарстане ничего не будет видно вообще», — предупреждает он.

Карта солнечного затмения 10 июня 2021 года. Автор: Ekkehard Domning (NASA/Eclipsewise) / wikimedia.org

4 декабря ожидается еще одно полное солнечное затмение. Но оно будет видно лишь в Антарктиде. На юге Африки и Австралии будет наблюдаться частная фаза явления.

Кроме того, 26 мая можно будет наблюдать лунное затмение, которое будет видно полностью лишь в южном полушарии. А частные фазы — на крайнем востоке России от Байкала и восточнее.

«Это лунное затмение тоже пройдет мимо нас», — сетует собеседник.

А на 19 ноября запланировано частное лунное затмение. Явление можно будет наблюдать в районе Америки, а в России — лишь на Чукотке и Камчатке.

Фото: Brateevsky / wikimedia.org

Компьютерные планетарии и пособия для детей

Как советует Роман Жучков, изучать условия видимости планет, звезд, периодических явлений вполне можно в любом компьютерном планетарии. Наиболее популярный и удобный для этих целей планетарий — это Stellarium (свободный виртуальный планетарий с открытым исходным кодом).



— Он бесплатный и мультиплатформенный. Он интуитивно достаточно понятен. И не нужно быть специалистом-астрономом, чтобы понять, что же там видно. Тем не менее, Stellarium позволяет продемонстрировать вид неба в любой точке Земли и в любой момент времени и много чего еще умеет, например, помогать в планировании телескопических наблюдений. Кому это интересно, можно скачать и пользоваться, — предлагает ученый.



Существует и мобильная версия Stellarium, но ее функционал весьма ограничен. «Поэтому лучше пользоваться полноценным десктопным, — считает доцент КФУ. — Подобные приложения позволяют развенчивать мифы, что если ты не астроном, а на небе какой-то непонятный узор, ты о нем никогда не узнаешь. Конечно, в городе не самые лучшие условия для наблюдений. Но яркие звезды и планеты можно наблюдать и в мегаполисе».

При этом большая часть приложений-планетариев для смартфонов работает по принципу: навел гаджет на какую-то область неба — высветилась картинка, что там видно. «Это абсолютно бесполезное и скорее даже вредное приложение. Мало того что если у вас глючит компас-ориентация смартфона, то получатся неправильные данные. Такие приложения отучают думать и запоминание происходит значительно хуже, — считает исследователь. — Такие приложения хороши, быть может, разве когда нужно пыль в глаза пустить, например, на девушку произвести впечатление. Шутка. Но в каждой шутке доля правды. Для познавательных вещей такое приложение — сомнительная альтернатива».

Для школьников доцент КФУ рекомендует вместе со скачиванием компьютерного планетария самостоятельно изготовить из бумаги подвижную карту звездного неба (планисферу) и заламинировать ее. В Интернете можно легко найти распечатку и сделать подвижную карту буквально за один вечер.



Фото: dumka.ru

— У ребенка будет ощущение магии. Он своими руками сам сделает некий прибор, который позволит показать, где находится то или иное созвездие. Это очень важный психологический и образовательный момент, — убежден Роман Жучков. — Такая карта намного удобнее, чем компьютерный планетарий. Любой гаджет слепит глаза, а бумага нет. Опять-таки зимой не совсем удобно обращаться со смартфоном по причине мороза. А с подвижной картой можно выйти, подсветить, когда нужно, неярким фонариком, и все встанет на свои места. Опять же, если что-то пошло не так — уронил, смял в темноте, встал на нее — не так обидно, можно новую сделать, лучше прежней.

По мнению Романа Жучкова, если не пытаться за одну ночь выучить все звездное небо, а за одну прогулку изучать одно-два созвездия, это будет наиболее эффективно. «Если таких прогулок будет с десяток, то практически все яркие созвездия, видимые в данный сезон, можно будет выучить», — отмечает он.