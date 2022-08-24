КФУ уличили в сговоре с охранными фирмами

«Приоритетное право» охранять 43 объекта КФУ

Казанский федеральный университет 9 лет заключал договоры на охрану без торгов, выяснили в антимонопольной службе. Первая и единственная закупка на предмет безопасности объектов вуза была проведена в конце 2013 года.

— С тех пор КФУ предпочитал продлять заключенные по ее итогам соглашения, не давая другим возможности заявиться на требуемые услуги на конкурентной основе. Как выяснило Татарстанское УФАС России, приоритетное право охранять 43 относящихся к университету объекта (корпуса, административные здания, шлагбаумы, УНИКС, лаборатории, спортивные комплексы, обсерваторию им. Энгельгардта и общежития, в том числе на территории Деревни Универсиады) в 2013 году было отдано двум частным охранным предприятиям: ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» и ООО ЧОП «Контр-Союз», — сообщили «Реальному времени» в УФАС по РТ.

Стороны заключили контракты в январе 2014 года со сроком исполнения с 1 февраля 2014 года по 31 января 2015 года, а впоследствии дополняли договоры допсоглашениями, увеличивая стоимость и объем оказываемых охранных услуг. По данным инспекторов, за 7 лет сотрудничества стоимость каждого лота, в сравнении с их первоначальной ценой, выросла практически на 1000%. Для сравнения: контракты с обеими фирмами были заключены на сумму свыше полумиллиарда рублей: с ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» в 2013 году — на 303,1 млн рублей, с ЧОП «Контр-Союз» — на 201,8 миллиона.



Между тем продление договоров идет вразрез с требованиями законодательства, так как изменение объема поставки товара, увеличение его стоимости и изменение порядка поставки в дополнительных соглашениях (в сравнении с указанными характеристиками в самом контракте) требуют проведения новой закупки на совершенно иных условиях.

— Оказалось, что ЧОПы связывает не только общий заказчик оказываемых ими услуг, но и состав учредителей: у обеих фирм фигурируют одни и те же лица с долями в 49% и 51%, а находятся они, согласно данным из ЕГРЮЛ, по одному адресу, но занимают разные кабинеты, — подчеркнули проверяющие.

Действительно, совладельцы ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» Оксана Голикова (51%) и Вадим Алеев (49%) в тех же долях владеют и второй охранной фирмой — ООО ЧОП «Контр-Союз».

Вопросы у антимонопольщиков вызвала и штатная численность обоих ЧОПов: на объектах заявлялось от 130 до 200 сотрудников каждого из предприятий, а трудовые договоры были заключены лишь с 15—18 из них.

— Как оказалось, такой численный состав позволял частным фирмам использовать упрощенную налоговую систему. И свыше 100 объектов альма-матер официально охраняли лишь порядка 35 человек, — пояснили в управлении.

Фото: mspravka.info

«КФУ своими действиями допустил нарушение закона»

Действия Казанского федерального университета и группы лиц в ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» и ООО ЧОП «Контр-Союз» квалифицировали как нарушение пункта 3 части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» при заключении и исполнении антиконкурентного соглашения путем создания препятствий для доступа другим хозяйствующим субъектам.

Стороны обжаловали решение антимонопольщиков в суде. Первая инстанция в лице Арбитражного суда Татарстана заявленные требования удовлетворила. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа в судебном споре встали на сторону Татарстанского УФАС России.

— Защищая свои интересы в суде, нарушители делали акцент на том, что пролонгация существующих договоров позволяла экономить на оплате охранных услуг. В свою очередь Татарстанское УФАС России, отстаивая принятое решение, исходило из того, что в существующих условиях услуги охраны объектов с большой численностью студенческого и педагогического состава требуют серьезного отношения и не могут быть организованы без должного внимания и соответствующего финансирования, — отметили в ведомстве.

В управлении ссылаются на приказ Росгвардии от 15.02.2021 г. №45, который внес серьезные коррективы в процесс определения стоимости контракта при оказании услуг охраны. Документ зафиксировал изменение подхода к обеспечению безопасности социально значимых объектов и направлен на повышение качества оказываемых охранных услуг.

— КФУ своими действиями по продлению договоров и непроведению конкурентных процедур допустил нарушение закона, создав ситуацию, когда требуемые услуги оказались зависимы от сумм контрактов, сведя на нет вопросы безопасности самих охраняемых объектов и ограничив возможности тех участников рынка, которые могли заявиться на оказание охранных услуг, — считают антимонопольщики.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу Казанского федерального университета с просьбой представить свою позицию по спору, комментарий будет опубликован по получении.

Инна Серова