Ученые КФУ пообещали казанцам «косметический снегопад» на Новый год

И поспорили с Гретой Тунберг

Фото: Максим Платонов

Казанцы ждут снега хотя бы к Новому году и, вероятно, дождутся — об этом рассказали сегодня ученые из КФУ. Метеорологи поделились прогнозами и на зиму в целом: теплый декабрь сменится теплым январем, а позже — ранней весной с сильными паводками. Почему зима такая теплая и правы ли экоактивисты в своих требованиях снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы остановить изменение климата, — подробности в материале «Реального времени».

Пушкин тоже ждал снега

Почему такая теплая зима и когда уже будет снег — такими вопросами задаются казанцы, а журналисты направили их ученым из КФУ: завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрию Переведенцеву и доценту этой кафедры Тимуру Аухадееву. На первый вопрос у ученых уже был готов ответ: воздействие теплых воздушных масс с Атлантического океана и фактор циркуляции воздуха над континентом, который эти массы и направляет. А что там со снегом?

Переведенцев вспомнил, что проблема отсутствия снега перед Новым годом даже описана в русской литературе, и не кем-нибудь, а Александром Пушкиным в романе «Евгений Онегин»: «Зимы ждала, ждала природа. // Снег выпал только в январе // На третье в ночь…» Отразилась она и в современном интернет-фольклоре в шутках в виде «снег не трогать — это на Новый год». Тимур Аухадеев продолжил исторические аналогии: схожая ситуация наблюдалась в 1982 году — тогда 27 декабря снега вообще не было, и в 1990 и 2008 годах (тогда уровень осадков не превышал 6 сантиметров, как и сейчас).

Но статистика наблюдений на стороне тех, кто ждет снега: во все эти годы к 31 декабря ситуация значительно менялась и снег уже выпадал. В этом году все, вероятно, будет так же: согласно прогнозам Гидрометцентра, в ночь с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января ожидаются большие снегопады.

Впрочем, Аухадеев добавил, что сугробов в городе ожидать не стоит. «Будет такой «косметический эффект» снегопада для города», — полагает он.

В целом же осадки за всю зиму прогнозируются на среднем уровне: 40—45 см — это вполне типичный показатель для Татарстана.

Бесснежный декабрь обернется паводками весной

Также Гидрометцентр прогнозирует, что температура в новогодние ночи вновь повысится: если сейчас столбик термометра опустился ниже 10 градусов мороза, то вскоре он опять приблизится к нулевой отметке. Более того, теплым будет и январь: по словам Переведенцева, при теплом декабре первый месяц следующего года в 70% случаев также будет теплым. Похолодание ожидается только к февралю — и то весенний период (некалендарная весна) наступит раньше, чем обычно.

По словам Аухадеева, 2019 год вошел в топ-6 самых теплых за последние 100 лет в Казани. Количество дней в году с аномально высокой температурой составило 223 — две трети всего года. Лишь в трети случаев температура была в пределах нормы или ниже.

Кроме того, ученые обратили внимание на еще один важный момент бесснежного декабря: в отсутствие снега почва начинает промерзать на большую глубину. После того, как снег выпадет и начнет таять зимой, образовавшаяся вода не сможет уйти в почву. По прогнозам специалистов КФУ, это может привести к более сильным, чем обычно, паводкам.

Ответ КФУ Грете Тунберг

В контексте разговора о теплой зиме так или иначе затрагивались темы глобального потепления, парникового эффекта и всего, что с этим связано. По мнению Переведенцева, мировое изменение климата — процесс неоднородный и зависит от множества факторов, а не только от действий человека.

В пользу этого говорит эксперимент ученых КФУ, которые сравнивали изменения температуры на метеостанциях в Казани и других крупных городах, а также в отдаленной от городов местности. Динамика везде оказалась схожей, что свидетельствует об отсутствии связи между деятельностью человека и изменением климата в сторону потепления.

В целом на глобальное потепление существуют два противоположных взгляда, и у каждой стороны есть поддержка авторитетных ученых. Первая точка зрения — деятельность человека ни при чем, в природе просто существуют длительные циклы потепления и похолодания. В пользу этого свидетельствует, например, описанный выше эксперимент, а также ряд других исследований. Самое известное из них — так называемые «циклы Миланковича», открытые сербским астрофизиком Милутином Миланковичем. Они описывают изменения климата на протяжении тысячелетий в зависимости от положения Земли по отношению к другим небесным телам.

Вторая точка зрения — температура растет из-за деятельности человека: строительства заводов, городов, роста выбросов углекислого газа в атмосферу… В пользу этой версии также свидетельствуют исследования, выявившие зависимость между концентрацией углекислого газа и потеплением, а также многочисленные климатические модели. На эту точку зрения упирают и экоактивисты — как, например, известная своим выступлением в ООН и «климатическими забастовками» школьница из Швеции Грета Тунберг.

Переведенцев занимает промежуточную позицию, и его ответ экоактивистам был довольно сдержанным:

— Сомнения всегда остаются. Мы сами сторонники того, что надо учитывать тот и другой фактор. Но как их разграничить по «весам»? Скажем, для нашей территории 60% — это циркуляции воздуха с Атлантики и другие естественные факторы. Мой ответ в следующем: надо немножко пожить. Когда повзрослеет наша экоактивистка Грета, которая учебному процессу мешает — она же устраивает всякого рода забастовки… Надо подождать. Лет через десять уже станет понятно, куда качнулись весы — в сторону естественных или антропогенных причин, — заключил профессор.