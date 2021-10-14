Специалистов по культурному наследию для Сирии может подготовить КФУ

В Казани начинается форум «Ислам в мультикультурном мире»

Специалистов по восстановлению культурных объектов в Сирии будут готовить в Казанском федеральном университете. С таким заявлением выступили организаторы XI международного форума «Ислам в мультикультурном мире», который начинается сегодня в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Россия имеет две ноги»

Как сообщил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, XI международный форум «Ислам в мультикультурном мире», проходящий в Казани с 2011 года, является одним из самых авторитетных исламоведческих форумов мира. Университет проводит его совместно с Институтом востоковедения Российской академии наук, Духовными управлениями мусульман РФ и РТ, Болгарской исламской академией и Российским исламским институтом — при поддержке группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

— Мы говорим об очень значимых, важных не только теоретических, но и практико-ориентированных вопросах, — подчеркнул Хайрутдинов, указав, что значительная часть экспертных заключений по итогам доносится до руководства республики и страны.

Глава института с гордостью отметил, что одна программа форума — это «объемистый труд в 70 страниц».

Мероприятия начнется с пленарного заседания и продлится две недели. Его основные темы — Россия — исламский мир, миграция, человеческий капитал и безопасность.

Глава института с гордостью отметил, что одна программа форума — это «объемистый труд в 70 страниц». Фото: Максим Платонов

— В центре внимания — ситуация в мире по взаимодействию России с исламским миром, странами-партнерами, странами-антагонистами, с арабской цивилизацией в экономической, производственной, банковской сфере, — сказал спикер.

Также в ходе форума пройдут две всероссийские олимпиады по арабскому и турецкому языкам, в которых принимают участие сотни студентов.

— Россия имеет две ноги, — философски заметил Виталий Наумкин, научный руководитель института востоковедения РАН. — Одна стоит на Востоке, одна на Западе. И это сочетание нашей вплетенности в два мира. Границы не существует, она шаткая.

Также Наумкин подчеркнул, что ученые его института считают себя наследниками казанской школы востоковедения.

— Мы все работаем с интерпретацией, позиционированием Востока, пониманием наших отношений с Востоком нашей великой державы, которая дает примеры проживания различных конфессий, различных этнических групп, — сказал Наумкин. — Хотя нам иногда мешают это делать, пытаются подорвать это. Востоковедение — та наука, которая позволяет нам себя уверенно чувствовать, чувствовать полиидентичность.



Наумкин подчеркнул, что ученые его института считают себя наследниками казанской школы востоковедения. Фото: kpfu.ru

«Большое количество сирийских музеев, коллекций попали в зону военных действий»

На форуме ожидается немало тем, связанных с радикализмом, который, как сказал Наумкин, «всем приелся, надоел». И рассказал, как болезненно переживает ситуацию в Сирии:

— А ведь когда-то можно было выйти в Дамаске, Алеппо ночью без опасности подвергнуться нападению даже не террористов, а просто хулиганов.

Рассказ продолжил сирийский политолог Али Аль-Ахмад, которого изначально не было в списке гостей.

— Я не могу не думать, что в мире есть два миллиарда человек, у которых нет воды, — начал спикер. — Сотни тысяч умирают от голода. Мы с Виталием Наумкиным говорили, что сейчас в мире нет мудрецов-политиков. Весь мир в опасности. Не только исламский, Ближний Восток, весь — из-за отсутствия мудрецов. Они нашлись в России, когда моя страна стала жертвой этих радикалистов, которые пришли со всего мира.

Как отметил Хайрутдинов, Сирия испытает проблему отсутствия и специалистов, связанных с культурным наследием:

— Большое количество музеев, коллекций попали в зону военных действий. Они изувечены, сейчас предстоит работа по воссозданию. Есть потребность в специалистах — и они могут быть подготовлены в КФУ.

Кроме того, добавил Хайрутдинов, 15 октября в рамках форума встретятся директора институтов археологии Средней Азии — специалисты обсудят крупные общие проекты не только в рамках своих стран, но и России.