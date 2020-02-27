«У башкир идея Татаро-Башкирской республики большого восторга не вызывала»
В Казани пытаются примирить позиции историков Москвы, Поволжья и Средней Азии
КФУ принимает ведущих специалистов по истории Поволжья и Средней Азии из России и зарубежья. На международном форуме, посвященном 100-летию образования советских республик на территории Хивы и Бухары и 100-летию ТАССР, пытаются примирить позиции историков из Москвы, национальных регионов России и республик Центральной Азии. Какие мнения отстаивают специалисты бывшего СССР, разбирался корреспондент «Реального времени».
«Если наступит сближение среди ученых, то политикам будет легче найти общий язык»
В Казани проходит Международный форум «Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР (1920—30-е годы)», посвященный 100-летию образования советских республик на территории Хивы и Бухары и 100-летию Татарской АССР. В Казанском федеральном университете уже накануне собрались ведущие специалисты из Центральной Азии и России. Организаторами выступают АНО «Институт исследований Центральной Азии» и Центр геополитических исследований «Берлек — Единство».
Сто лет назад, когда наблюдался подъем национального самосознания народов Евразии, на территории бывшей Российской империи формировались новые государственные образования со своими границами. Республики появились как на Волго-Уральской земле, так и в Средней Азии. В настоящее время сформировались страны и регионы, однако вопросы и противоречия, по сути, не все решены. Особенно это стало заметно после развала СССР, когда Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия стали независимыми государствами и перестали считаться с мнением Москвы. О своем суверенитете в составе России объявили Татарстан и Башкортостан.
Причем противоречия возникли не только на политическом уровне, но и на научном. И не в последнюю очередь историки влияют на формирование государственной идеологии. Как рассказал в беседе с корреспондентом «Реального времени» заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан Абдулло Гафуров, главная цель таких встреч — «хотя бы сблизить взгляды историков» на процессы, происходившие в прошлом, в том числе на события XX века.
— После обретения независимости странами бывшего СССР вопросы отношения государств Центральной Азии с Россией трактуются по-разному. Если наступит сближение среди ученых, то политикам будет легче найти общий язык, — подчеркнул наш собеседник.
И такое сближение, по словам таджикского эксперта, уже заметно: практически никто с высоких трибун уже не высказывает радикальных взглядов относительно своих соседей и роли России (например, обвинения в «русской оккупации» Средней Азии). Позиции стали более умеренными.
«Многовекторность политики Средней Азии будет сохраняться»
Заведующая сектором истории Центральной Азии ХIХ—ХХ веков Института всеобщей истории РАН Татьяна Котюкова, отвечая на вопрос нашего корреспондента, отметила, что теперь государства Средней Азии проводят многовекторную политику, выстраивая отношения не только с бывшими советскими республиками, но и с Китаем, Турцией, США и Евросоюзом.
— В процессе участвуют крупные игроки, присутствующие в регионе и имеющие свои исторические геополитические интересы. И Россия находится в сильной, достаточно жесткой конкурентной борьбе. Мы должны учитывать интересы всех игроков, чтоб ситуация была максимально стабильной. Думаю, многовекторность политики будет сохраняться.
В Центрально-Азиатском регионе бывшего Советского Союза, по ее словам, самым сильным игроком остается Казахстан. И в тюркском мире роль Нур-Султана только усиливается. В то же время турецкий фактор, несмотря на личность Реджепа Тайипа Эрдогана, отходит на второй план.
«Ясности, как выстраивать отношения с регионами, у большевиков не было»
Весьма любопытной остается тема образования республик в Поволжье и на Урале, где статус национально-территориальных образований постоянно менялся, как и корректировались очертания их границ. Взгляд Москвы на вопрос осветила на пленарном заседании доцент кафедры истории и политологии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Елена Прокофьева.
— Первые попытки образования государственности на территории Поволжья предпринимались до 1920-х годов. Башкирский областной совет начал такие попытки осуществлять с ноября 1917 года, как только прошли революционные события. Так, резолюция Курултая объявляла автономным Башкурдистан и вхождение его в Россию в статусе федеративного штата. В этой же резолюции перечислялись уезды, которые должны в него входить, преимущественно населенные башкирским и татарским народами, — рассказала спикер.
При этом мнение проживающих здесь казачества и русского крестьянства, которым обещали равные права с коренным населением, фактически не учитывалось. Но в Башкирии заполыхала Гражданская война, поэтому Совет народных комиссаров согласился на автономию лишь через два года — в 1919 году.
— Ясности, как выстраивать отношения с регионами, у большевиков на тот момент не было, — продолжила она. — В Москве тогда не распрощались с идеей Татаро-Башкирской республики, хотя у башкир эта идея большого восторга не вызывала.
Одновременно существовал проект Волжско-Уральского штата (Идель-Урал). Сталин боялся любых проявлений национализма, поэтому был противником таких формирований. Гражданская война не дала осуществиться этим планам.
Постепенно к Башкирской республике присоединили другие территории. Этот процесс продолжился до конца 1920-х годов. На межреспубликанском и внутриреспубликанском уровнях возникли новые конфликты: в частности, Башкирии с Уральской областью, Оренбургской губернией.
В непростых условиях образовывался Татарстан. Как пояснила Прокофьева, казанское губернское руководство не принимало идею прихода хотя бы к частичному управлению татарских национальных кадров. Потребовалось вмешательство Ленина.
Работа форума продолжится сегодня. В университете пройдет открытая лекция Татьяны Котюковой «Две стороны полумесяца: Туркестан между Турккомитетом и Кокандской автономией», а также тренинг-фестиваль «Интеллектуальные бои — 2020» для иностранных студентов КФУ и вузов Казани из стран Центральной Азии. Завершением конференции станет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/167157-forum-istoricheskiy-opyt-nacionalnogo-stroitelstva-v-sssr
Извините, но эти две фразы свидетельствуют о полном отсутствии логики у уважаемой доцента.
Получается, что чисто территориальный "буржуазный" Волго-Уральский штат в составе Соединенных Штатов России это "национализм" (???).
А создание международными марксистами-террористами Лениным и Троцким чисто "национальных" по названиям ТБАССР (не состоялось), БАССР и ТАССР это не национализм (???).
Классическая логика отсутствует - а может я совсем отстал от современной "науки"?
Особенно исторической?
Захватив в октябре 1917 года вооруженным путем власть в демократической Российской Республике, в которой все нации и вероисповедания имели равные права, международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий развязали кровавую Гражданскую войну в надежде, что из России она "перекинется" на Европу, а затем и на весь Земной шар.
Диктаторы Ленин и Троцкий готовили Мировую марксистскую (коммунистическую) революцию и мечтали установить свою диктатуру под видом диктатуры "пролетариата" на всей планете Земля.
Но планы Ленина и Троцкого о Мировой марксистской революции провалились - пролетариат Европы, увидев сколько они крови безвинных людей пролили (под лозунгом "классовой борьбы") в России, отказал им в поддержке.
Более того, Ленин и Троцкий стали терпеть поражение и в России - тогда эти прожженые провокаторы и интриганы разыграли "национальную" карту - расчленили многонациональную Россию на "национальные" (везде было смешанное население) территориальные образования.
И необразованные народы поддались на уловки провокаторов и интриганов диктаторов Ленина и Троцкого - поддержали их в борьбе с демократическими силами.
Дальнейшее хорошо известно - как только международные марксисты-террористы укрепились во власти они тут же вырезали всех националистов - от национал-социалистов до национал-коммунистов.
Ленин и Троцкий ни с кем не хотели делить власть - они хотели оставаться полновластными диктаторами.
Лучший ученик Ленина и Троцкого марксист Сталин завершил их начинания - Россия на 50 лет погрузилась в пучину кровавой марксистской диктатуры, которую в 50-е годы сменила менее кровавая диктатура коммунистов, просуществовавшая до 1992 года.
спасибо.
Сегодня или завтра?
И ныне в этих "бывших" СС-республиках "титульная" нация составляет большинство.
В АСС-республиках Поволжья и Приуралья (и других регионах РФ) нигде "титульная" нация никогда не составляла более 50% - а ныне во многих Республиках гораздо меньше.
Кто сегодня собирается в Казани на форум учёные или политики?
Как воспринимать всё, на этом форуме сказанное - как Науку или как Политику?
Вроде участники форума позиционируют себя Учёными - это хорошо.
Спасибо РВ за взвешенную позицию.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/167157-forum-istoricheskiy-opyt-nacionalnogo-stroitelstva-v-sssr
Да, казанские местные марксисты в начале 1918 году создали "классовую" Казанскую советскую рабоче-крестьянскую республику".
Но абсолютное большинство поволжских тюркских мусульман оставалось нейтральными к событиям Гражданской войны - не вставали ни на сторону "красных", ни на сторону "белых".
Более того казанское ЧК доносило до партийных органов, что большинство поволжских тюркских мусульман с ностальгией вспоминает "царские" времена. когда был порядок.
После захвата Казани и - главное - захвата Золотого Запаса России чехословацкими легионерами, власть из кровавых рук международных марксистов-террористов Ленина и Троцкого стала ускользать.
Тогда они и решили разыграть национальную карту - чтобы привлечь на свою сторону необразованный народ создали "классовые" "национальные" СС-республики и АСС-республики.
Народы соблазнились на посулы провокаторов и интриганов Ленина и Троцкого - за что и заплатили кровавую цену - только в "Красной Татарии" мучительной смертью от голода погибло около 1 миллиона человек.
В основном крестьян.
В основном поволжских тюркских мусульман.