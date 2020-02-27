«У башкир идея Татаро-Башкирской республики большого восторга не вызывала»

В Казани пытаются примирить позиции историков Москвы, Поволжья и Средней Азии

Фото: Тимур Рахматуллин

КФУ принимает ведущих специалистов по истории Поволжья и Средней Азии из России и зарубежья. На международном форуме, посвященном 100-летию образования советских республик на территории Хивы и Бухары и 100-летию ТАССР, пытаются примирить позиции историков из Москвы, национальных регионов России и республик Центральной Азии. Какие мнения отстаивают специалисты бывшего СССР, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Если наступит сближение среди ученых, то политикам будет легче найти общий язык»

В Казани проходит Международный форум «Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР (1920—30-е годы)», посвященный 100-летию образования советских республик на территории Хивы и Бухары и 100-летию Татарской АССР. В Казанском федеральном университете уже накануне собрались ведущие специалисты из Центральной Азии и России. Организаторами выступают АНО «Институт исследований Центральной Азии» и Центр геополитических исследований «Берлек — Единство».

Сто лет назад, когда наблюдался подъем национального самосознания народов Евразии, на территории бывшей Российской империи формировались новые государственные образования со своими границами. Республики появились как на Волго-Уральской земле, так и в Средней Азии. В настоящее время сформировались страны и регионы, однако вопросы и противоречия, по сути, не все решены. Особенно это стало заметно после развала СССР, когда Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия стали независимыми государствами и перестали считаться с мнением Москвы. О своем суверенитете в составе России объявили Татарстан и Башкортостан.



Как рассказал Абдулло Гафуров, главная цель таких встреч — «хотя бы сблизить взгляды историков» на процессы, происходившие в прошлом

Причем противоречия возникли не только на политическом уровне, но и на научном. И не в последнюю очередь историки влияют на формирование государственной идеологии. Как рассказал в беседе с корреспондентом «Реального времени» заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан Абдулло Гафуров, главная цель таких встреч — «хотя бы сблизить взгляды историков» на процессы, происходившие в прошлом, в том числе на события XX века.

— После обретения независимости странами бывшего СССР вопросы отношения государств Центральной Азии с Россией трактуются по-разному. Если наступит сближение среди ученых, то политикам будет легче найти общий язык, — подчеркнул наш собеседник.

И такое сближение, по словам таджикского эксперта, уже заметно: практически никто с высоких трибун уже не высказывает радикальных взглядов относительно своих соседей и роли России (например, обвинения в «русской оккупации» Средней Азии). Позиции стали более умеренными.

«Многовекторность политики Средней Азии будет сохраняться»

Заведующая сектором истории Центральной Азии ХIХ—ХХ веков Института всеобщей истории РАН Татьяна Котюкова, отвечая на вопрос нашего корреспондента, отметила, что теперь государства Средней Азии проводят многовекторную политику, выстраивая отношения не только с бывшими советскими республиками, но и с Китаем, Турцией, США и Евросоюзом.

— В процессе участвуют крупные игроки, присутствующие в регионе и имеющие свои исторические геополитические интересы. И Россия находится в сильной, достаточно жесткой конкурентной борьбе. Мы должны учитывать интересы всех игроков, чтоб ситуация была максимально стабильной. Думаю, многовекторность политики будет сохраняться.

Татьяна Котюкова, отвечая на вопрос нашего корреспондента, отметила, что теперь государства Средней Азии проводят многовекторную политику, выстраивая отношения не только с бывшими советскими республиками, но и с Китаем, Турцией, США и Евросоюзом

В Центрально-Азиатском регионе бывшего Советского Союза, по ее словам, самым сильным игроком остается Казахстан. И в тюркском мире роль Нур-Султана только усиливается. В то же время турецкий фактор, несмотря на личность Реджепа Тайипа Эрдогана, отходит на второй план.

«Ясности, как выстраивать отношения с регионами, у большевиков не было»

Весьма любопытной остается тема образования республик в Поволжье и на Урале, где статус национально-территориальных образований постоянно менялся, как и корректировались очертания их границ. Взгляд Москвы на вопрос осветила на пленарном заседании доцент кафедры истории и политологии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Елена Прокофьева.

— Первые попытки образования государственности на территории Поволжья предпринимались до 1920-х годов. Башкирский областной совет начал такие попытки осуществлять с ноября 1917 года, как только прошли революционные события. Так, резолюция Курултая объявляла автономным Башкурдистан и вхождение его в Россию в статусе федеративного штата. В этой же резолюции перечислялись уезды, которые должны в него входить, преимущественно населенные башкирским и татарским народами, — рассказала спикер.

При этом мнение проживающих здесь казачества и русского крестьянства, которым обещали равные права с коренным населением, фактически не учитывалось. Но в Башкирии заполыхала Гражданская война, поэтому Совет народных комиссаров согласился на автономию лишь через два года — в 1919 году.

Как пояснила Прокофьева, казанское губернское руководство не принимало идею прихода хотя бы к частичному управлению татарских национальных кадров. Потребовалось вмешательство Ленина

— Ясности, как выстраивать отношения с регионами, у большевиков на тот момент не было, — продолжила она. — В Москве тогда не распрощались с идеей Татаро-Башкирской республики, хотя у башкир эта идея большого восторга не вызывала.



Одновременно существовал проект Волжско-Уральского штата (Идель-Урал). Сталин боялся любых проявлений национализма, поэтому был противником таких формирований. Гражданская война не дала осуществиться этим планам.

Постепенно к Башкирской республике присоединили другие территории. Этот процесс продолжился до конца 1920-х годов. На межреспубликанском и внутриреспубликанском уровнях возникли новые конфликты: в частности, Башкирии с Уральской областью, Оренбургской губернией.

В непростых условиях образовывался Татарстан. Как пояснила Прокофьева, казанское губернское руководство не принимало идею прихода хотя бы к частичному управлению татарских национальных кадров. Потребовалось вмешательство Ленина.

Работа форума продолжится сегодня. В университете пройдет открытая лекция Татьяны Котюковой «Две стороны полумесяца: Туркестан между Турккомитетом и Кокандской автономией», а также тренинг-фестиваль «Интеллектуальные бои — 2020» для иностранных студентов КФУ и вузов Казани из стран Центральной Азии. Завершением конференции станет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

1 / 26 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин