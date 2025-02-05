В Татарстане лишили ученых степеней одного доктора и шесть кандидатов наук

Специалистов уличили в заимствовании чужих трудов в диссертациях по менеджменту и инновациям

Фото: коллаж "Реального времени"

В республике один доктор и шесть кандидатов наук лишились ученых степеней в минувшем году. Среди тех, чьи научные работы в Минобрнауки сочли недостойными, а степени незаслуженными, — пять экономистов, один кандидат педагогических наук и один — сельскохозяйственных. Среди «разжалованных» — завкафедрой экономики и менеджмента Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ им. Туполева, профессор Анвар Гумеров и полный тезка члена комиссии по образованию и культуре Молодежного парламента при Госсовете Татарстана первого созыва Дамир Зиннатуллин. В материале «Реального времени» — подробности о «ненаучных» диссертациях носителей незаслуженных ученых степеней.



«Не хочу это обсуждать»

В Минобрнауки России пришли к выводу, что степень доктора экономических наук завкафедрой экономики и менеджмента Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ им. Туполева, профессор Анвар Гумеров получил незаслуженно. В защищенной им в 2013 году в родных стенах диссертации «Формирование стратегии развития предпринимательских структур с использованием инструментов менеджмента качества» кропотливые исследователи плагиата насчитали 148 страниц с предположительно некорректными заимствованиями — это почти половина всего объема научного труда. Специалисты обратились в министерство с соответствующим заявлением.

В Минобрнауки России пришли к выводу, что степень доктора экономических наук завкафедрой экономики и менеджмента Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ им. Туполева, профессор Анвар Гумеров получил незаслуженно. скриншот с сайта Яндекс.карты

Приказ о лишении ученой степени доктора наук №804нк был издан Минобрнауки 15 августа 2024 года, однако на официальном сайте вуза на момент написания этой статьи Гумеров все еще числился доктором экономических наук, хотя уже полгода таковым не является. Как следует из приказа, выписка из него Гумерову должна была быть направлена полгода назад.

Научным руководителем Анвара Гумерова при написании докторской диссертации выступала экс-директор Института управления, экономики и финансов КФУ доктор экономических наук Наиля Багаутдинова. По данным из открытых источников, она принимала участие в подготовке и защите 53 кандидатских и докторских диссертаций в качестве научного руководителя, научного консультанта, оппонента — и шесть защитившихся с ее участием докторов наук, а также три кандидата были впоследствии лишены ученых степеней.

«Реальное время» обратилось к Анвару Гумерову с вопросом, осведомлен ли он о лишении ученой степени, если да, то почему информация об этом на официальном сайте вуза отсутствует, а также будет ли он оспаривать приказ Минобрнауки. «Я не хочу с вами это обсуждать», — ответил Гумеров.

Непедагогично получилось

Лишившаяся ученой степени кандидата педагогических наук завкафедрой бухгалтерского учета и финансов Казанского кооперативного института Илхамия Миннехаметова также все еще значится кандидатом на сайте вуза. Тема диссертации, которую она защитила в июне 2013 года в Казанском государственном институте культуры и искусств (КазГИК): «Социально-культурные практики как средство формирования профессионально значимых качеств аниматора». Научным руководителем Миннехаметовой выступала проректор по научной работе КазГИК доктор педагогических наук, профессор Резеда Гарифуллина.

Поводом для заявления в Минобрнауки России о лишении автора диссертации ученой степени стал тот факт, что 66 страниц этого исследования общим объемом 120 страниц (за вычетом оглавления, введения, приложений, таблиц и т. п.) содержали некорректные заимствования из чужих научных трудов. 26 декабря 2024 года министерство подтвердило, что Миннехаметова недостойна ученой степени кандидата наук.

— Я знаю об этом приказе Минобрнауки, но буду его оспаривать в судебном порядке, — сообщила «Реальному времени» Илхамия Миннехаметова. — Руководство вуза я уведомила о приказе о лишении степени, а менять содержание сайта я сама не могу.

Суд не помог

Оспорить в суде решение Минобрнауки попыталась занимавшая до прошлого года должность доцента кафедры экономики и менеджмента Елабужского института КФУ Ольга Устюжина. В 2012 году она защитила диссертацию по теме «Развитие системы управления инвестиционной привлекательностью региона» в Университете управления «ТИСБИ».

На 59 из 128 страниц работы Устюжиной вероятностная экспертиза обнаружила признаки заимствования. 28 февраля 2024 года по заявлению, поданному борцами с плагиатом, Устюжина была лишена ученой степени кандидата экономических наук.

Она пыталась оспорить положенное в основу решения Минобрнауки заключение ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» в суде, однако в удовлетворении иска ей было отказано.



— В настоящее время Устюжина у нас не работает, — сообщила «Реальному времени» замдиректора Елабужского института КФУ Алсу Мирзагитова. — Она уволилась после выхода приказа Минобрнауки.

Актуальных контактов Устюжиной Мирзагитова предоставить не смогла. «Реальное время» готово опубликовать комментарий Ольги Устюжиной по получении.

«Она давно уволилась»

Проверили в Минобрнауки России на оригинальность и диссертацию Кристины Курамшиной «Оценка экономического эффекта влияния научной инфраструктуры на развитие малых инновационных предприятий», защищенную в марте 2013 года в КНИТУ под руководством заведующей кафедрой менеджмента казанского частного Института гуманитарных знаний Софии Останиной.

Заявители, обратившиеся в Минобрнауки, руководствовались результатами вероятностной экспертизы, согласно которой на 88 из 142 страниц диссертации Курамшиной, предположительно, присутствуют некорректные заимствования. Как выяснило «Реальное время», Кристина Курамшина до 2019 года занимала должность доцента кафедры экономики Казанского национального исследовательского технологического университета, однако сейчас там уже не работает.

— Я знаю о лишении Курамшиной ученой степени кандидата экономических наук, но мне неизвестно, где она сейчас работает, — сообщила «Реальному времени» завкафедрой экономики и менеджмента доктор экономических наук профессор Анна Аксянова. — Она давно уволилась из университета, сразу после того, как в 2019 году на базе двух кафедр, «Бизнес-статистики и математических методов в экономике» и «Экономики», была создана наша кафедра.

«Реальное время» готово опубликовать комментарий Кристины Курамшиной.

Экс-кандидат и его тезки

Научным руководителем Дамира Зиннатуллина, который защитил в 2019 году кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы полбы (Triticum Dicoccum Schuebl) в северной части лесостепи Среднего Поволжья», был заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения Казанского государственного аграрного университета доктор сельскохозяйственных наук, профессор Рогать Миникаев. Заявление в Минобрнауки о лишении Зиннатуллина ученой степени было подано после того, как на 55 из 74 страниц его диссертации (не считая приложений, оглавления и т. п.) вероятностной экспертизой были обнаружены предположительно некорректные заимствования.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодняшнее место работы и контакты экс-кандидата сельскохозяйственных наук Дамира Зиннатуллина из открытых источников узнать не удалось, неизвестны они, как сообщили «Реальному времени», и на кафедре агрохимии и почвоведения. В прошлом, как свидетельствует размещенная в интернете копия сайта университета, он занимал должность редактора журнала «Вестник Казанского ГАУ». Узнать мнение научного руководителя Зиннатуллина о лишении его ученой степени «Реальному времени» не удалось — телефон Рогатя Миникаева был или недоступен, или занят.

Полный тезка Дамира Халимулловича Зиннатуллина в июле 2019 года был избран членом комиссии Молодежного парламента при Госсовете Татарстана. А на сервисе Центра политических и информационных технологий vybory.pro обнаружилась информация, что кандидат с таким именем, отчеством и фамилией в 2020 году баллотировался в качестве самовыдвиженца на выборах депутатов Совета Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан четвертого созыва, из явившихся 185 избирателей 33 отдали за него свои голоса.

«Реальное время» готово опубликовать комментарий Дамира Зиннатуллина и его научного руководителя по получении.

Неизвестные «герои»

Подозрительными по части заимствований показались заявителям 95 из 153 страниц диссертации Эдгара Артуровича Варданяна «Развитие локальной системы государственного регулирования малого предпринимательства в современной российской экономике», которую он защитил в 2013 году в КФУ. В Минобрнауки также пришли к выводу, что этот научный труд Варданяна научной степени кандидата экономических наук не заслуживает.

Эдгар Варданян и Андрей Шамигуллин защитили кандидатские диссертации в КФУ. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Научным руководителем Варданяна была заведующая кафедрой маркетинга Института управления, экономики и финансов КФУ доктор экономических наук Наталья Каленская, которая была научным оппонентом также лишенной в 2024 году ученой степени Ольги Устюжиной.

Где и кем сейчас работает Эдгар Варданян, «Реальному времени» выяснить не удалось, как и связаться с ним: в открытом доступе его телефона нет. Издание готово опубликовать его комментарий по поводу лишения ученой степени по получении.

Также не удалось установить место работы и контакты Андрея Рафаэлевича Шагимуллина, защитившего в 2012 году в КФУ диссертацию по теме «Управление интеграционными процессами в системе высшего образования». Научный руководитель этой работы — доктор экономических наук, профессор кафедры государственного управления МГИМО Галина Сульдина.

Заявление о лишении Шамигуллина ученой степени кандидата экономических наук было подано после того, как экспертиза, носившая вероятностный характер, выявила в его диссертации 123 страницы, предположительно содержащие некорректные заимствования, притом что вся она состоит из 144 страниц (без учета титула, содержания, введения, таблиц и т. п.). Редакция также готова опубликовать комментарий Андрея Шамигуллина.