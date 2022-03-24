На должность ректора КФУ предложили кандидатуру экс-главы Миндортранса Татарстана Ленара Сафина

Наблюдательный совет Казанского федерального университета рассмотрел кандидатуру бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, Ленара Сафина на должность ректора вуза. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.



Ленар Сафин является выпускником юридического факультета КФУ. На сегодняшний день он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации России.



С 1995 по 2008 годы Ленар Сафин работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ. Должность министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана он занимал с 2010-го по 2020 год.

В соответствии с уставом КФУ, ректор назначается правительством России из кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом КФУ и прошедших аттестацию в установленном порядке.

Напомним, с 22 марта исполняющим обязанности ректора КФУ является проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. С Ильшатом Гафуровым, который пост ректора вуза занимал с 2010 года, договор расторгли 21 марта 2022 года.

Гафурова задержали в конце декабря 2021 года. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей и пробудет там до конца апреля. Свою вину Гафуров не признает.

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

После ареста Гафурова Ученый совет КФУ направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Коллектив сотрудников, медработников, преподавателей и обучающихся КФУ просил оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.



Дарья Акимова