Алсу Набиева презентовала экспертному сообществу новую систему обучения спортсменов в ККИ РУК

Казанский кооперативный институт заручился поддержкой Минспорта Татарстана и внедрил кластерную систему обучения юных спортсменов

Подходя к рубежу 9-го или 11-го класса, выпускники спортшкол задумываются о будущем — продолжении профессиональной карьеры в спорте или о смене деятельности, получении другого образования. Часто многие из них сталкиваются с проблемами: сказываются долгие годы пробелов в занятиях из-за спортивных сборов и тренировок, возникают сложности в выборе будущей профессии по душе. Тематический круглый стол с экспертами в области физической культуры, спорта и образования провел Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации, предложив в качестве решения собственную поэтапную систему обучения спортсменов. О том, как выстроить эффективное взаимодействие между кафедрами физвоспитания вузов и спортивными школами, дав юным спортсменам возможность получить специальность и найти новую профессию после завершения спортивной карьеры, — в материале «Реального времени».

Минспорта: «Некоторые спортивные вузы не так активны, а Алсу Рустэмовна и ККИ РУК всегда на связи»

Вопрос взаимодействия спортшкол и ДЮСШ со спортивными кафедрами непрофильных вузов в Казани и республике в целом стоит остро, признал первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, в минувший вторник открывая тематический круглый стол, организованный в стенах вуза кафедрой физической культуры и спорта ККИ РУК. Технические и гуманитарные учебные заведения, сумевшие найти ресурсы на содержание не только профильных направлений, но и сильных кафедр физкультуры, — сейчас редкость.

— Многие здесь сидящие — выпускники педагогического института, кафедры физкультуры и спорта. Надо прямо сказать, мы его потеряли, и мне очень жаль. Он заполнял целую нишу: в институт могли поступить деревенские парни и, получив достойное образование, продолжать работать учителями физкультуры в школах. Конечно, у нас появилась Поволжская академия физической культуры и спорта, но там больше готовят других специалистов — спортивных менеджеров. Одна академия в Казани нишу не закрывает. Поэтому так важны кафедры физической культуры в непрофильных вузах, — пояснил замглавы Минспорта Татарстана.

«Образцово-показательным вузом» в этом отношении Халил Шайхутдинов считает Казанский кооперативный институт РУК. «Некоторые спортивные вузы не так активны, а Алсу Рустэмовна и ККИ РУК всегда на связи», — похвалил замминистра «кооператоров».

— Наш институт реализует направление «Спортивный менеджмент» (кафедра физической культуры и спорта ККИ РУК с 2019 года предлагает бакалавриат по этой программе обучения, — прим. ред.). Это в первую очередь управление объектами инфраструктуры, которые появились в республике как наследие Универсиады, — напомнила участникам дискуссии ректор Казанского кооперативного института РУК, депутат Госсовета РТ Алсу Набиева.

Глава вуза предложила гостям сфокусировать внимание на еще одной, не менее важной теме — условиях, создаваемых для студентов-спортсменов в высших учебных заведениях, разработке индивидуальных учебных планов для одаренных молодых людей. Для них нужно выстроить траектории развития, которые позволят им, не бросая спортивную карьеру, осваивать новую специальность. Встретив поддержку коллег и окончательно сформулировав проблемные точки круглого стола, Алсу Набиева дала старт череде докладов и обсуждений.

«Кластерная система обучения» на практике: как помочь спортсменам получить качественное образование

Спортивная карьера в большинстве случаев коротка, а из общей массы потенциально талантливых ребят к подростковому возрасту явно выделяются те «единицы», которым открывается дорога в большой спорт. Остальным остается либо сменить вектор развития, либо продолжить работу в спорте, но на административных должностях. Все это требует получения соответствующего образования.

— Первые «срезы» ДЮСШ подтягивает Поволжская академия — кандидатов в мастера спорта, перворазрядников. Дальше нишу закрывают КФУ, КХТИ и КАИ — потому что у них есть бюджетные места. Мы забираем абитуриентов второго-третьего уровня и приглашаем их через систему среднего профессионального образования, поскольку понимаем, что не все они будут спортсменами высокого класса. Почему бы дополнительно интегрированно не получить какую-то профессию? — пояснил заведующий кафедрой физической культуры и спорта, доцент Наиль Фазлеев.

В ККИ РУК разработали целую кластерную систему обучения спортсменов. Факультет среднего профессионального образования вуза на сегодняшний день принимает выпускников 9-го класса средней школы по 11 программам. Вуз выпускает специалистов гостиничного дела, бухгалтеров, товароведов, технологов, поваров и IT-специалистов. После того, как они получают среднее профессиональное образование, они могут поступить в ККИ РУК уже на направление «Спортивный менеджмент», притом без сдачи ЕГЭ и сэкономив целый год.

— Я простой пример приведу: в этом году к нам поступили 17 хоккеистов, из которых два человека играют в МХЛ — Ахтямов, который выступал на Кубке вызова, и Мухин. Они поступали в Поволжскую академию, не прошли, — вспомнил Наиль Фазлеев. — А через систему среднего профессионального образования они через два года поступят к нам на «Спортивный менеджмент» сразу на второй курс.

— У нас для спортсменов, как и для выпускников учебных заведений при духовных управлениях, самая низкая стоимость. 17 тысяч рублей в год на уровне среднего профессионального образования — это, по сравнению с другими предложениями, фактически ничего, — добавила Алсу Набиева. — Кроме того, ЕГЭ — большой стресс для ребенка. Он в последний год даже тренироваться спокойно не может, потому что такой дамоклов меч над ним висит. Здесь есть возможность перестраховаться.

«У меня сейчас учится спортсмен-теннисист. Он играет 25 турниров — 25 недель его нет. Понимаете?»

— Мы не можем похвастаться таким образовательным кластером, его у нас нет. У нас, даже если ребята имеют законченное среднее профессиональное образование, поступают на первый курс на равных условиях с абитуриентами-школьниками. Единственный момент — они, конечно, не сдают ЕГЭ, только внутренний экзамен, — признал заведующий кафедрой ФВ КГАСУ Владимир Калманович. — Многое, конечно, зависит от руководства вуза — и наше руководство идет навстречу, но юридически, конечно, для спортсменов нет поблажек.

Спортсменам в технических вузах действительно очень тяжело учиться, и помочь здесь могут только понимающие преподаватели, подчеркнул, взяв слово, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНИТУ-КХТИ, кандидат технических наук Игорь Зенуков.

— Хорошо, если попадаются понимающие преподаватели, которые идут навстречу, но таких очень мало. Многие говорят: «Что ты здесь делаешь? Не можешь учиться, иди в Поволжскую академию, будь спортсменом». У меня сейчас учится спортсмен-теннисист. Он серебряный призер последней Универсиады. Он играет 25 турниров — 25 недель его нет, плюс за сборную России два сбора — еще шесть недель его нет. Понимаете? На одном из факультетов я договорился с деканом о такой системе: он создает специальную комиссию по приему экзаменов. Но не все деканы идут на это, — объяснил он.

Выслушав мнения коллег, представитель ФК «КАМАЗ» Нияз Акбаров подчеркнул, что его в сложившейся ситуации больше всего волнует именно качество специалистов, которых выпускают вузы. Он признался, что, еще будучи игроком, сам не до конца понимал и осознавал, для чего ему надо получать образование и какую роль оно может сыграть в дальнейшей карьере.

— Для того чтобы дети, которые проходили обучение в какой-то футбольной секции, не оказывались на улице, нам нужно чуть пораньше определяться, будет ли он профессиональным спортсменом. Здесь должно быть какое-то взаимодействие с руководителями школ и тренерами. Необходимо, чтобы родителей не вводили в заблуждение о будущем их детей. Если будет плотное взаимодействие с руководителями спортивных школ, будет от них «госзаказ», потребность и понимание того, кто им нужен, какие тренеры, это принесет хорошие плоды, — выразил свою позицию Нияз Акбаров.

90 тысячам юных спортсменов нужно определиться с будущим. И кластерная система может им в этом помочь

— Проблема поступления ребенка в вуз, обучения и выпуска достаточно острая, и все мы, здесь сидящие, каждый год сталкиваемся с этим. И каждый год становится все сложнее и сложнее. Ввели систему ЕГЭ, это «подрезало» многие компоненты подготовки, — отметил доцент кафедры физической культуры и спорта ККИ РУК Эдуард Можаев. — Я думаю, что возраст, обозначенный нами в 15—16 лет, и система кластерной подготовки наиболее оптимальны. Это как раз тот возраст, когда 10 лет подготовки в спортивной школе показывают, будет ли ребенок показывать спортивный результат, пойдет он в большой спорт или будет учиться.

В республике сегодня работает 170 спортивных школ, которые ведут работу с 90 тысячами ребят, поэтому проблема более чем актуальная, согласилась директор Республиканского центра физической культуры и юношеского спорта Минспорта РТ Мунира Рахматуллина.

По ее словам, большинство юных спортсменов, подходя к рубежу 9-го или 11-го класса и понимая, что карьера в профессиональном спорте может и не случиться, осознают это и с удовольствием идут учиться на административные направления в спорте. Но они, конечно, испытывают определенные трудности с поступлением и учебой, а потому кластерная система обучения может стать одним из решений вопроса.

— Модель, которая была предложена, на мой взгляд, очень интересная. Что предлагается нашим выпускникам-спортсменам? Поступление в наши профессиональные заведения, дающие направление «тренер» — например, училище олимпийского резерва. Но там очень жесткие требования — привязка к разрядам. Мы же с вами прекрасно знаем, что не каждый хороший спортсмен будет хорошим тренером или хорошим спортивным функционером. Но есть те, кто может и хочет посвятить себя этой деятельности. И в таком случае эта модель хороша, — пояснила Мунира Рахматуллина.

Первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, в свою очередь, обещал участникам круглого стола подумать над формами материальной и административной поддержки спортивных кафедр при вузах Казани, возможном предоставлении спортивной базы по договоренности со спортивными федерациями республики. «Нам нужны новые очаги, новые искры», — заявил он.

Представленная кластерная система ККИ РУК в целом получила лестные отзывы большинства участников круглого стола. Итогом двухчасовой дискуссии стало подписание резолюции, в которой приглашенные специалисты признают право такой модели на реализацию в инновационном проекте института.