Как WorldSkills подарил студентам КФУ две лишние недели летних каникул

Учебный процесс в университете не пострадает, а общежития отдраили после WorldSkills

Фото: Максим Платонов

Сегодня после двухнедельной задержки в КФУ стартовал новый учебный год. Его перенос объясняется проведением в Казани чемпионата WorldSkills, а точнее тем, что в этот период общежития Казанского университета были заняты участниками соревнований. «Реальное время» выяснило, готовы ли сейчас общежития к заселению, откуда в соцсетях берутся фотографии ужасно замусоренных комнат и успеют ли студенты наверстать программу после двухнедельных «каникул».

«Где-то жили иностранные гости, где-то сотрудники правоохранительных органов...»

Новый учебный год для студентов и преподавателей Казанского федерального университета начался сегодня, 16 сентября. Как рассказал «Реальному времени» ректор КФУ Ильшат Гафуров, это связано с проведением мирового чемпионата WorldSkills.

— Дело в том, что в этот период были задействованы наши общежития — там проживали участники турнира. Общежития были переданы управляющей компании, которая передала нам их обратно только 8 сентября, следовательно, нам нужно было время на то, чтобы привести их в порядок, — комментирует ректор вуза.

Во время проведения чемпионата WorldSkills в общежитиях КФУ проживали участники турнира. Фото worldskills2019.com

К слову о порядке: пару дней назад по соцсетям начали гулять фотографии, якобы сделанные в комнате одного из общежитий Казанского университета. Помимо крайне минималистичной обстановки на них можно увидеть гору пустых сигаретных пачек, дырявый матрац и погнутый каркас кровати.

Фото сопровождаются следующей подписью: «Фантастические условия предоставлены студентам платного отделения КФУ, не передать словами весь этот ужас, ни единого рабочего замка, даже в туалетах, нерабочий лифт (9 этажей), на кроватях мешки вместо сетки. Тумбочек нет, полнейшая разруха. А у ребенка нет родителей, соответственно и финансов на съемную квартиру. За нормальную комнату нужно оплатить круглую сумму». Комментаторы предположили, что это общежитие на ул. Бутлерова, 6.

— Сейчас в соцсетях иногда выкладывают фото, в каком состоянии общежития — кто-то разместил что-то на Бутлерова и так далее. Где-то жили иностранные гости, где-то сотрудники правоохранительных органов. До сегодняшнего дня мы приводили общежития в надлежащий порядок, чистили, мыли, убирались, — высказался на этот счет Ильшат Гафуров.

— Большинство студентов уже заселились — в Деревню Универсиады и другие общежития. Другое дело, что у нас не хватает общежитий, как и у остальных университетов, поэтому сегодня заселением занимается само студенческое самоуправление: они определяют, кто в большей, а кто в меньшей степени нуждается в общежитии. Но первокурсники все сегодня обеспечены местами, — заверил ректор.

«Если поставят дополнительные пары, то печаль»

«Реальное время» опросило студентов Казанского университета о том, как они отнеслись к переносу начала учебного года на две недели. Большинство, как оказалось, не особо обрадовались внезапным каникулам.

«Скучно было просто, нечего делать в сентябре. Мы же с разных городов приезжаем. Приезжаем в начале сентября и нечего делать. По сути, просто потерялись две недели, лучше было бы учиться», — считает один из опрошенных.

Другой студент также признался, что скучал по учебе, но с небольшой оговоркой: «Я скучал по университету, но рад, что за это время успел сходить в отпуск на работе и свалить на пару дней, отдохнуть».

Стоит отметить, что опрошенные нами девушки, в отличие от парней, в основном акцентировали внимание на том, как будет строиться учебный процесс после пропущенных двух недель.

«Смотря с какой стороны посмотреть. Если поставят дополнительные пары, то печаль, а если нет, то радость», — высказалась одна из наших собеседниц.

«На мой взгляд, нет никаких особых изменений, потому что, с одной стороны, побольше отдохнули, с другой стороны — побольше пар будет. Вообще, когда сказали, я подумала, что расписание будет более загруженным, чем обычно», — добавляет другая студентка.

Как сообщил «Реальному времени» ректор вуза Ильшат Гафуров, двухнедельная задержка «практически не отразится на учебных планах».

— Во-первых, перенос произошел по согласию с Министерством образования и науки Российской Федерации, во-вторых, это касается только Казани. Этот период мы нагоним, в противном случае студенты не получат дипломы, — резюмирует ректор КФУ.