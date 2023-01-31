В КФУ сменился проректор по административной работе — руководитель аппарата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Андрей Хашов покидает пост проректора по административной работе — руководителя аппарата Казанского (Приволжского) федерального университета. С 1 февраля его место займет Сергей Прохоров.

Ректор вуза Ленар Сафин заявил, что Андрей Хашов с 2010 года «обеспечивал бесперебойную работу административного аппарата университета и внес значительный вклад в развитие университета». Он назначен заместителем директора по общим вопросам Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Фото: kpfu.ru (Андрей Хашов)

Сергей Прохоров, назначенный проректором по административной работе, работает в КФУ с 2022 года. Он занимал должность советника при ректорате.

Образование Сергей Прохоров получил в КФУ — окончил факультет международных отношений и юридический факультет. Работал помощником гендиректора ООО «Барс Групп», главным специалистом в АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани». С 2013 года занимал должность помощника министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, с 2020 года работал помощником сенатора России.

Напомним, с августа 2022 года КФУ возглавляет экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, бывший член Совета Федерации Ленар Сафин. Он сменил Ильшата Гафурова, контракт с которым расторгли весной прошлого года. Сейчас он находится под следствием, ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Татьяна Демина