КФУ празднует 215-летие ростом собственных доходов

Сегодня Рустам Минниханов вручил Казанскому федеральному университету орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Императорском зале Казанского университета прошло торжественное заседание ученого совета, подводящее итоги юбилейного года: университету исполнилось 215 лет. В заседании принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем попечительского и наблюдательного советов Казанского федерального университета.

Ильшат Гафуров: «Свыше 50% нашего бюджета мы зарабатываем сегодня самостоятельно»

Заседание в Императорском зале — в святая святых университета — началось с традиционного «Гаудеамуса» в исполнении университетской капеллы.

Затем прозвучала приветственная речь ректора Ильшата Гафурова. Он поблагодарил собравшихся и кратко очертил итоги юбилейных торжеств: рассказал о том, что в течение всего года университет проводил самые разнообразные мероприятия, приуроченные ко дню своего рождения. Это были и научные образовательные форумы, и творческие вечера, и просветительские проекты, и музейные экспозиции, и инновационно-промышленные выставки, и совместные акции с общественными организациями.

Отдельно ректор подчеркнул, что сегодня университет — один из самых больших и динамично развивающихся вузов России, при этом модель его развития учитывает и глобальные тренды, и интересы Российской Федерации, и приоритеты Республики Татарстан. Сегодня в университете учатся более 50 000 студентов, 20% из которых — иностранцы, представляющие 106 стран мира. За последнее десятилетие университет практически с нуля создал новые для себя специализированные институты, оснастил более 200 лабораторий.

Отдельно ректор подчеркнул, что сегодня университет — один из самых больших и динамично развивающихся вузов России, при этом модель его развития учитывает и глобальные тренды, и интересы Российской Федерации, и приоритеты Республики Татарстан

— Свыше 50% нашего бюджета мы зарабатываем сегодня самостоятельно, и это дает университету возможность автономно реализовывать разнообразные проекты в рамках собственной модели развития: например, развивать совершенно новый для нас медицинский кластер, — говорил Гафуров. — Мы выстроили выгодное партнерство с коллегами из других научных подразделений и университетов, как из России, так и из-за рубежа. Строится плодотворная кооперация с партнерами из разных областей экономики.

Рустам Минниханов: «Университет всегда может рассчитывать на полную поддержку и понимание со стороны республики»

Рустам Минниханов, председатель попечительского и наблюдательного советов Казанского университета, начал свое поздравление перечислением славных имен великих ученых прошлого, работавших здесь когда-то: Лобачевского, Нужина, Зинина, Бутлерова, Завойского, Альтшулера. Он напомнил о том, что никогда, ни на один день, в стенах университета не останавливалась учеба и работа научных школ: ни во время революции, ни во время войн — Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, ни во время послевоенного восстановления. И сегодняшнее старшее поколение профессорско-преподавательского и технического состава университета — это те люди, которые сделали все для организации работы во время экономических преобразований конца прошлого — начала нынешнего веков.

— Дорогие друзья, нынешний этап характеризуется масштабными проектами по укреплению материально-технической базы, освоению новых научных направлений, расширению международных контактов. Все это стало возможным благодаря поддержке федерального центра, президента России Владимира Владимировича Путина, различных министерств и ведомств. Хочу поблагодарить всех сотрудников и студентов университета за добросовестный труд и успехи в учебе. Желаю вам свято хранить традиции, заложенные предыдущими поколениями. Это наша обязанность перед будущими поколениями преподавателей и студентов. Университет всегда может рассчитывать на полную поддержку и понимание со стороны республики. Большое спасибо за ваш вклад в развитие нашей республики! — сказал президент.

Президент приколол орден на новое знамя, которое заняло свое место в Императорском зале университета

Высокие награды

После приветственных слов началась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан. Главную награду Татарстана — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и знамя ордена — Рустам Минниханов вручил Казанскому (Приволжскому) федеральному университету с формулировкой «За особо выдающиеся заслуги коллектива университета в развитии образования в республике, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов». Президент приколол орден на новое знамя, которое заняло свое место в Императорском зале университета.

Ильшат Гафуров в благодарственной речи напомнил, что Казанский университет неоднократно отмечался высокими государственными наградами: в 1954-м получил орден Трудового Красного Знамени, а в 1989 году — высшую награду СССР — орден Ленина.

Следом за университетом Минниханов наградил отдельных сотрудников: так, Юрий Алаев, шеф-редактор авторских телепрограмм КФУ, советник ректора, получил медаль РТ «За доблестный труд», а сам ректор Ильшат Гафуров — почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ». Доцент кафедры педагогической психологии Эдуард Волчков стал заслуженным работником высшей школы РТ, а директор университетского департамента по молодежной политике Юлия Виноградова — заслуженным работником сферы молодежной политики РТ.

После награждения собравшихся поздравила Талия Хабриева, академик РАН: она огласила приветственное слово президента Российской академии наук. Закончилось торжественное заседание ученого совета прослушиванием гимнов России и Татарстана.

215-летняя история университета продолжается, впереди — новые свершения и новые вызовы.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов