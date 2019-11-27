КФУ празднует 215-летие ростом собственных доходов
Сегодня Рустам Минниханов вручил Казанскому федеральному университету орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Сегодня в Императорском зале Казанского университета прошло торжественное заседание ученого совета, подводящее итоги юбилейного года: университету исполнилось 215 лет. В заседании принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем попечительского и наблюдательного советов Казанского федерального университета.
Ильшат Гафуров: «Свыше 50% нашего бюджета мы зарабатываем сегодня самостоятельно»
Заседание в Императорском зале — в святая святых университета — началось с традиционного «Гаудеамуса» в исполнении университетской капеллы.
Затем прозвучала приветственная речь ректора Ильшата Гафурова. Он поблагодарил собравшихся и кратко очертил итоги юбилейных торжеств: рассказал о том, что в течение всего года университет проводил самые разнообразные мероприятия, приуроченные ко дню своего рождения. Это были и научные образовательные форумы, и творческие вечера, и просветительские проекты, и музейные экспозиции, и инновационно-промышленные выставки, и совместные акции с общественными организациями.
Отдельно ректор подчеркнул, что сегодня университет — один из самых больших и динамично развивающихся вузов России, при этом модель его развития учитывает и глобальные тренды, и интересы Российской Федерации, и приоритеты Республики Татарстан. Сегодня в университете учатся более 50 000 студентов, 20% из которых — иностранцы, представляющие 106 стран мира. За последнее десятилетие университет практически с нуля создал новые для себя специализированные институты, оснастил более 200 лабораторий.
— Свыше 50% нашего бюджета мы зарабатываем сегодня самостоятельно, и это дает университету возможность автономно реализовывать разнообразные проекты в рамках собственной модели развития: например, развивать совершенно новый для нас медицинский кластер, — говорил Гафуров. — Мы выстроили выгодное партнерство с коллегами из других научных подразделений и университетов, как из России, так и из-за рубежа. Строится плодотворная кооперация с партнерами из разных областей экономики.
Рустам Минниханов: «Университет всегда может рассчитывать на полную поддержку и понимание со стороны республики»
Рустам Минниханов, председатель попечительского и наблюдательного советов Казанского университета, начал свое поздравление перечислением славных имен великих ученых прошлого, работавших здесь когда-то: Лобачевского, Нужина, Зинина, Бутлерова, Завойского, Альтшулера. Он напомнил о том, что никогда, ни на один день, в стенах университета не останавливалась учеба и работа научных школ: ни во время революции, ни во время войн — Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной, ни во время послевоенного восстановления. И сегодняшнее старшее поколение профессорско-преподавательского и технического состава университета — это те люди, которые сделали все для организации работы во время экономических преобразований конца прошлого — начала нынешнего веков.
— Дорогие друзья, нынешний этап характеризуется масштабными проектами по укреплению материально-технической базы, освоению новых научных направлений, расширению международных контактов. Все это стало возможным благодаря поддержке федерального центра, президента России Владимира Владимировича Путина, различных министерств и ведомств. Хочу поблагодарить всех сотрудников и студентов университета за добросовестный труд и успехи в учебе. Желаю вам свято хранить традиции, заложенные предыдущими поколениями. Это наша обязанность перед будущими поколениями преподавателей и студентов. Университет всегда может рассчитывать на полную поддержку и понимание со стороны республики. Большое спасибо за ваш вклад в развитие нашей республики! — сказал президент.
Высокие награды
После приветственных слов началась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан. Главную награду Татарстана — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и знамя ордена — Рустам Минниханов вручил Казанскому (Приволжскому) федеральному университету с формулировкой «За особо выдающиеся заслуги коллектива университета в развитии образования в республике, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов». Президент приколол орден на новое знамя, которое заняло свое место в Императорском зале университета.
Ильшат Гафуров в благодарственной речи напомнил, что Казанский университет неоднократно отмечался высокими государственными наградами: в 1954-м получил орден Трудового Красного Знамени, а в 1989 году — высшую награду СССР — орден Ленина.
Следом за университетом Минниханов наградил отдельных сотрудников: так, Юрий Алаев, шеф-редактор авторских телепрограмм КФУ, советник ректора, получил медаль РТ «За доблестный труд», а сам ректор Ильшат Гафуров — почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ». Доцент кафедры педагогической психологии Эдуард Волчков стал заслуженным работником высшей школы РТ, а директор университетского департамента по молодежной политике Юлия Виноградова — заслуженным работником сферы молодежной политики РТ.
После награждения собравшихся поздравила Талия Хабриева, академик РАН: она огласила приветственное слово президента Российской академии наук. Закончилось торжественное заседание ученого совета прослушиванием гимнов России и Татарстана.
215-летняя история университета продолжается, впереди — новые свершения и новые вызовы.
комментарии
Заслуги и дела узнанных безусловны.
А остальные чем прославились?
Какими конкретными делами?
Научными, административными, культурными и др.?
Старость не радость...
А ныне кто платит?
Налогоплательщики?
Родители великовозрастных студентов?
А может масоны, у которых мощный центр в Казани с давних времён?
Многие профессора Императорского Казанского университета были масонами, пока Александр 1 не прикрыл их после восстания декабристов-масонов.
Кто "заказал бал" и платит денежки?
Шутка.
1-й Университет в Казани и 2-й в России кардинально изменился.
И в лучшую сторону.
Но стал более закрытым.
Сообщения об Университете в СМИ всё больше рекламного характера.
А хотелось бы научного и культурологического.