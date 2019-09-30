«Был популяризатором химии номер один в стране» — не стало Аркадия Курамшина

Известный популяризатор науки, доцент Химического института КФУ Курамшин скончался спустя неделю после инсульта

Сегодня стало известно о кончине Аркадия Курамшина, причиной смерти 49-летнего доцента Химического института КФУ, известного популяризатора науки, автора ряда интереснейших книг и ведущего передач на радио стал инсульт. О научных и педагогических достижениях Аркадия Искандеровича, его талантах и человеческих качествах, осуществленных проектах и идеях, которые он не успел реализовать, и предполагаемых причинах смерти — в материале «Реального времени».

Скончался в Самаре



— О смерти Аркадия Искандеровича нам стало известно сегодня, в три часа дня, — рассказал «Реальному времени» коллега Курамшина по кафедре высокомолекулярных химических соединений КФУ профессор Рафаэль Черкасов. — Все случилось как гром с ясного неба: он в понедельник должен был читать лекцию в Самаре, уехал, и там случился инсульт. На трое суток доктора ввели его в искусственную кому, в четверг, как нам сказали, он пришел в себя и даже реагировал на вопросы — пожатием руки реагировал на вопросы. Однако его вторично ввели в искусственную кому, и вот сегодня стало известно, что спасти его не удалось.

Профессор Черкасов не смог сообщить, когда и где пройдут прощание с Аркадием Курамшиным и его похороны:

— Людей такого уровня у нас принято провожать из актового зала химкорпуса, но пока ничего не ясно — ведь его еще предстоит доставить в Казань. Сейчас в Самаре находится его жена Елена, организацией доставки занимается брат Тимур, мы держим через него связь…

По словам Рафаэля Черкасова, у его коллеги были обширные планы на этот год:

— Он ученый высокого уровня, но в последнее время нашел себя в просветительской деятельности, собирался читать целую серию лекций в различных городах. Кроме того, у него была большая учебная нагрузка в университете, он читал лекции по химии полимеров и несколько авторских спецкурсов, издавал книги и статьи, печатался в журналах «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», у него были аспиранты.

Причиной трагедии, как предполагает коллега, могла стать дополнительная нагрузка, из-за которой у Курамшина этим летом фактически не было отпуска. Будучи заместителем заведующего кафедрой, он все лето готовился к предстоящей проверке КФУ Рособрнадзором:

— Он не отдыхал, а сидел с бумагами, и только недавно сказал нам, что наконец все готово, чтобы встретить комиссию.

Ученый, лектор, автор научно-популярного проекта

Аркадий Курамшин — ученый-химик, он преподавал в Казанском федеральном университете химию высокомолекулярных соединений и вел научную работу по нескольким профилям: элементоорганическая химия, металлоорганическая химия, нанохимия… Но при этом успевал читать лекции в казанских музеях для широкой публики, был постоянным автором научно-популярного проекта «Элементы», журнала «Химия и жизнь», портала Chemport.ru. Успел написать книги «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева», «Жизнь замечательных устройств» и «Жизнь замечательных веществ». С этого года начал преподавать еще и детям — в университетском лицее имени Лобачевского.

В смерть Аркадия Курамшина категорически не верится. Да и не предвещало ее ничто: совсем недавно он с юмором комментировал «Реальному времени» достижения лауреатов Шнобелевской премии и, казалось, был полон сил и энергии.

«Не так много есть среди популяризаторов людей, которых я мог бы назвать друзьями, — написал в соцсети российский химик, флейворист, научный журналист Сергей Белков. — Сегодня их стало на одного меньше. И это очень большая и личная, и общественная потеря. Злые языки говорят, что дорогой нашему химическому и популяризаторскому сердцу Аркадий Курамшин теперь варит синтезы, читает лекции и руководит аспирантами там, где нет синтезов, лекций и аспирантов. Весной только вот развиртуализировался с ним. И вот».

«Теперь придется работать за двоих»

— Мы были друзьями, — ответил на просьбу «Реального времени» сказать несколько слов об Аркадии Курамшине сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.Ru, химик-органик, научный журналист Алексей Паевский. — Сначала — виртуальными: кто-то кому-то написал по поводу химии. Последние четыре года — в реале. Когда мы оба были в финале премии «За верность науке» этого года, я прекрасно понимал, что премию за популяризацию химии нужно присудить Аркаше — потому что после ухода Ильи Леенсона он, конечно же, оставался популяризатором химии номер один в стране. Он успел выпустить три книжки в серии, в которой и у нас с Аней (Анна Хоружая, — прим. ред.) вышла наша первая книга. Процитирую БГ по отношению к Цою: «мы были как пилоты в соседних истребителях». Хорошо, что он успел развиртуализироваться с Аней, моим соратником и соавтором. В мае мы вчетвером (плюс Леша Водовозов) ездили в Астрахань и в Сарай-Бату. Подумали еще тогда — надо что-то замутить на четверых и назвать «Квартет А». Увы, не получится. Свои 43 я решил встречать в Казани. Пригласил Аркашу вечером в ресторан и попросил помочь устроить предыдущий вечер в гостинице — купить шампанское. В ресторан Аркадий не пришел, а в гостиницу прислал безумно дорогое вино — «от Казани чествуем»... Договорились выпить вместе позже... Не судьба. Теперь придется работать в этой области за двоих. И жить.

«Дети его знали»



Для руководителя лицея КФУ имени Н.И. Лобачевского» Елены Скобельцыной кончина Аркадия Курамшина обернулась еще и потерей «боевой единицы»:

— С 1 сентября Аркадий Искандерович пришел к нам в штат, вел уроки химии. Дети о нем уже знали — пусть не лично, но виртуально были знакомы очень хорошо. Они читали его блоги, слушали на радио передачи с его участием, знали его книги. Для детей такие преподаватели особенно интересны. Жаль, что наше сотрудничество оказалось недолгим и так трагически оборвалось.

Скобельцина подчеркнула, что Курамшин был уникальным ученым, который «работал на стыке науки и информационных технологий», и что он был неслучайным человеком в системе образования: «Его отец — профессор, мама — учитель химии, он вступил на эту стезю не случайно».

«В нем не было звездности»

А в редакции «Реального времени» нашелся человек, который помнит первые уроки, которые Аркадий Курамшин давал детям. Журналист Людмила Губаева вспоминает:

— Аркадий Искандерович с молодости прививал детям любовь к науке, к химии. Мне посчастливилось два года быть его «пионеркой» в летней химической школе «Орбиталь» — в далеких 1995 и 1996 годах. Тогда он был аспирантом химфака — большим, добрым, умным, с огромным чувством юмора. Он умел парадоксальным образом сделать так, что нам, школьникам, было интересно летом заниматься химией. Через много лет после этого жизнь столкнула нас по работе — и он писал для нас блестящие колонки, умные, тонкие и безошибочно бьющие по невежеству. Терпеливо объяснял на пальцах азы химии, развенчивал мифы, всегда был готов поговорить и объяснить. Несмотря на то, что Аркадий Искандерович был крупной и яркой звездой на небе отечественной популяризации науки, в нем не было ни капли звездности: он всегда охотно шел навстречу и не отказывал ни в комментариях, ни в консультациях. В то, что его больше нет, не верится, не хочется верить. Хороших химиков много, Курамшин с его харизмой, энтузиазмом и легкостью был один. Светлая ему память.