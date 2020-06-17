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Казанским транспортом по «Маршрутам героев»: новый проект к 75-летию Победы

13:00, 17.06.2020 1
Казанским транспортом по «Маршрутам героев»: новый проект к 75-летию Победы
Фото: Илья Репин

Сегодня в общественном транспорте казанцам и гостям столицы Татарстана начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Короткая аудиоинформация транслируется на татарском и русском языках на 33 остановках, названных в честь тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу. Социально-образовательный проект «Маршрутами героев», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организован по инициативе студентов и молодых сотрудников Казанского федерального университета. Истории о героях можно услышать на 58 автобусных, 10 троллейбусных и четырех трамвайных маршрутах — всего в 350 единицах транспорта.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
ОбществоИстория
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    А почему в автобусе без перчаток? Штраф выписали?
    Ответить
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